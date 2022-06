De drie mannen vlak bij Poetin die hem ‘in een oogopslag zouden kunnen verwijderen’

De publieke opinie lijkt een cruciale factor te zijn voor de toekomst van Poetin. Voorlopig lijkt die nog aan zijn kant, maar een gebrek aan succes in Oekraïne en een uit de hand lopende economische malaise ,als gevolg van de westerse sancties na de Russische invasie, kunnen dat snel doen omslaan.

Als er massale sociale onrust zou uitbreken doordat mensen bijvoorbeeld geen voedsel meer kunnen kopen, zouden de ‘siloviki' (machtige leden van de veiligheidsdiensten of militaire diensten, die tot de inner circle van Poetin behoren, red.) zich wel eens tegen hun president kunnen keren. Dat heeft voormalig geheim agent van de CIA Ronald Marks gezegd aan de Amerikaanse nieuwssite The Daily Beast.

Recessie

Rusland kampt nu al met een torenhoge inflatie en de ernstigste economische krimp in lange tijd. Het slaagde er gisteren voor het eerst sinds 1918 niet in om een deel van zijn buitenlandse schulden af te lossen. En het hoofd van de grootste bank van Rusland (Sberbank) voorspelde vrijdag een recessie die een decennium kan duren. De Rus in de straat voelt de gevolgen: de toegang tot producten en internationaal reizen vermindert.

Als de ‘siloviki’ beslissen dat ze daadwerkelijk van Poetin af willen, zou het onverwacht en snel kunnen gaan. Dat zegt Daniel Hoffman, voormalig baas van het CIA-kantoor in Rusland. “Ze zullen in het grootste geheim werken, zodat Poetin hen niet eerst ontdekt en uitschakelt. Het zal plots gebeuren. En hij zal het niet overleven.”

Volgens Hoffman zijn er drie sleutelfiguren die we in dat opzicht in de gaten moeten houden: Nikolai Patrushev (de baas van de Russische Veiligheidsraad), Alexander Bortnikov (de baas van de FSB, de directe opvolger van de voormalige KGB) en defensieminister Sergej Sjojgoe.

Nikolai Patrushev. Beeld Photo News

Voorlopig lijkt Poetin echter nog een ijzeren greep te hebben op zijn dichtste vertrouwelingen. Wie niet in de pas loopt of een bedreiging zou kunnen vormen, gaat er ongenadig uit. “Dat kan zijn positie voorlopig veilig stellen", aldus nog Marks. “Hij loopt geen risico zolang hij de ‘siloviki’ aan zijn kant heeft.”

Hoffman merkt ook op dat Poetin de jongste dagen zijn macht echt lijkt te etaleren. Zo liet hij criticus Aleksej Navalny overplaatsen naar een geheime zwaarbeveiligde gevangenis. “Hij wil laten zien dat hij de meest genadeloze is. Want als hij dat niet is, zal het niet lang duren eer ze hem van de macht verdrijven.”