De Doomsday Clock wordt weer bijgesteld: hoe ver zijn we nog verwijderd van de apocalyps?

Op 24 oktober 1962 begon Harrison Brown, een Amerikaanse kernchemicus, een artikel te schrijven voor het Bulletin van de Atomic Scientists, net op het moment dat de Cubaanse raketcrisis zijn hoogtepunt bereikte.

“Ik schrijf dit in een vliegtuig op weg van Los Angeles naar Washington en voor zover ik weet zal dit artikel misschien nooit gepubliceerd worden”, schreef Brown. “Nooit in de geschiedenis zijn mensen en naties op zulke grote schaal zo dicht bij dood en vernietiging geweest. Middernacht is aangebroken.”

Met die bittere waarschuwing verwees hij naar de Doomsday Clock, het iconische symbool van het Bulletin sinds het in 1945 werd opgericht door Albert Einstein en enkele wetenschappers van de Universiteit van Chicago in het kader van het Manhattan Project. Hun werk had bijgedragen tot het maken van de atoombom, maar velen van hen waren verontwaardigd toen de VS de atoombom tegen Japanse steden gebruikten.

Het beeld van de klok die aftelt naar middernacht was bedoeld om het gevoel van dringend gevaar over te brengen, dat Brown zo sterk voelde tijdens die vlucht naar Washington in 1962. “Hij dacht dat de wereld kon vergaan terwijl hij op die vlucht zat,” zegt Rachel Bronson, de huidige voorzitter van het Bulletin, aan The Guardian.

Donderdag wordt de Doomsday Clock voor de 75ste keer onthuld, en zullen we te weten komen naar welke kant het Bulletin-panel van wetenschappers en veiligheidsexperts de minutenwijzer zal draaien.

De voorbije twee jaar bleef de klok staan op 100 seconden voor middernacht. Weinigen geloven echter dat, op het moment dat Rusland op het punt lijkt te staan om Oekraïne binnen te vallen, de klok wordt teruggezet. Dat betekent dat de deskundigen menen dat we op dit moment in groter gevaar verkeren dan ooit tevoren.

Het verst dat de klok ooit van middernacht verwijderd was, was toen ze aan het einde van de Koude Oorlog op 17 minuten werd geplaatst. Sindsdien is de klok weer aan het afglijden. Dat is te wijten aan de toenemende volatiliteit van de geopolitiek, de verspreiding van kernwapens en de nieuwe existentiële dreiging van de klimaatverandering, die in 2007 formeel een factor in de berekening werd.