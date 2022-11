De dolfijnen in Boudewijn Seapark met hun eeuwige glimlach: ‘Vergis je niet, hier zit veel leed achter’

Het is zondag, 14 uur. Terwijl velen zich voor de tv nestelen, maken een tiental dierenrechtenactivisten voor de ingang van het Boudewijn Seapark in Brugge er het beste van. Het regent, maar ze blijven min of meer droog dankzij hun regenjasjes van Bite Back. ‘Dolfijnen horen niet thuis in gevangenschap’ en ‘Europe, close dolphinaria’ staat er op hun spandoeken.

Dirk (53), in het gewone leven ambtenaar, deed er drie uur over om vanuit het noorden van Antwerpen hier te geraken. Hij is al 25 jaar activist. Zaterdag demonstreerde hij tegen de verkoop van bont in Europa, vandaag staat hij hier. “Als wij het niet doen, wie dan wel?”

“In de natuur zwemmen deze dieren tot 100 kilometer per dag”, legt Ludo (61), net gepensioneerd, uit. In het dolfinarium beschikken de acht dolfijnen samen over een bassin van 37 meter lang en 13 meter breed.

Al sinds eind 2013 betoogt Bite Back hier regelmatig, tegenwoordig is het om de twee maanden, nog net op openbaar domein. “Op de kermis mogen pony’s ook geen rondjes meer lopen”, zegt campagnecoördinator Anthe Lainé. “Maar dolfijnen zouden wel nog kunstjes moeten doen? Vergis je niet. Er schuilt veel leed achter. Ze doen dat vooral uit verveling, en omdat ze eten en andere beloningen krijgen.”

Het is pech dat de slagbomen openstaan, zegt ze. Sommige auto’s scheuren hen voorbij. “Zo is het moeilijk om flyers uit te delen.” Pas om 14.37 uur gaat het eerste raampje naar beneden. Een buitenlandse toerist neemt er een aan. “Dolphins, in a prison? But we all live in a prison!”, roept hij lachend.

Stoppen met dieren

Een moeder uit de buurt laat met haar dochtertje de hond uit. Het meisje wil meedoen met de actie. Het mag, omdat haar juf en buurtbewoonster Tanja (61) erbij is. “Van ons mogen de ijsbaan en de binnenspeeltuin er zijn, ik wil alleen dat ze stoppen met de dieren.”

Binnen heerst de typische drukte van de binnenspeeltuin. Sommige recensies op Tripadvisor zijn genadeloos – van “vergane glorie” tot “afgeleefd en vuil” – maar daar storen de tientallen kinderen zich niet aan. Tegen iets voor 16 uur trekken de meeste bezoekers naar het bassin. Het is wennen aan de chloorgeur. De tribunes zitten bijna voor een derde vol. De dolfijnenshow is een combinatie van informatie, lichtspektakel en kunstjes. De dieren tuimelen, zwaaien met hun staarten en stuwen de trainers voort op hun neus. Op de achtergrond staan beelden geprojecteerd van idyllische eilanden. De dolfijnen lachen hun eeuwige glimlach, het publiek applaudisseert.

In 2019 was Bite Back hoopvol. “Dolfijnen horen niet thuis in dolfinaria”, had Ben Weyts (N-VA) gezegd. Een maand geleden herinnerden ze de minister van Dierenwelzijn aan zijn woorden met een open brief. Maar komt er nu een uitdoofscenario? De dierenrechtenorganisatie wil dat de acht dolfijnen met pensioen gaan in een sanctuary in Griekenland, in een stuk afgezette baai.

Daar ziet dolfijnentrainer Tyra – ze mag enkel met haar voornaam in de media – niets in. “De dolfijnen zouden zo’n reis naar Griekenland niet overleven. Ze leven ook al zolang samen.” Ze werkt hier bijna 27 jaar en weet dat de betogers al bijna tien jaar komen, maar sprak nog nooit met hen. “Dat heeft weinig zin, vrees ik. Ze zijn overtuigd van hun gelijk. Toch zou het goed zijn als ze zien wat we doen, dan zouden ze misschien zien dat we de dolfijnen goed behandelen. Maar je mag ze niet vermenselijken.”

“Er was een onafhankelijk onderzoek, dat rapport is al klaar sinds maart”, zegt Geertrui Quaghebeur, woordvoerder van Boudewijn Seapark over een mogelijk uitdoofscenario. “Het ligt op het kabinet-Weyts. Het is niet aan ons om het bekend te maken. Ik kan alleen zeggen dat we de toekomst goed inschatten.” Weyts’ woordvoerder laat weten de gesprekken in de Vlaamse regering niet te willen hypothekeren.

Rond 17 uur pakken de laatste betogers hun spullen. Het is donker, iedereen is doorweekt. “De mensen die naar de show zijn geweest, nemen bij het buitenrijden sneller een flyer aan”, zegt Lainé nog. “Dat wil iets zeggen, nee?” In januari staan ze weer op post.