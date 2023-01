De do’s-and-don’ts van onlinedating: ‘Met dieren op de foto gaan verhoogt je ‘likeability’’

Hoe vind je de datingapp die bij je past? Met de hond of ontblote sixpack op de foto of net niet (gesteld dat u over een van beide beschikt)? Snel afspreken of lang chatten? In haar boek over onlinedating gidst Lara Hallam (32) u naar de liefde van uw leven.

De communicatiewetenschapper Lara Hallam (UAntwerpen en AP Hogeschool) verdiepte zich voor haar boek Online dating: the Good, the Bad and the Ugly in onderzoek naar onlinedating en interviewde gebruikers van datingapps. En ze sloeg tijdens het veldwerk via Tinder zelf haar partner aan de haak.

Stel, ik moet mij op de vrijgezellenmarkt begeven. Waarom zou ik onlinedating overwegen?

“Als je voor een gratis formule kiest, heb je niet veel te verliezen. Zo kan je zonder dat je met iemand hoeft te praten of te daten al eens kijken wat de singlemarkt te bieden heeft. Het grote voordeel is natuurlijk dat je op zo’n platform mensen kan leren kennen die je anders niet zou ontmoeten. In het echte leven vis je doorgaans in een beperkte groep mensen, op de plek waar je uitgaat, op het werk, vrienden van vrienden...”

Hoe begin je er best aan?

“Het is belangrijk om eerst te bepalen wat je precies wil. Een app als Tinder is erg populair en laagdrempelig. Ben je uit op iets kortstondigs of louter seksueels, dan start je best met daarop gerichte apps zoals Fruitz of Feeld. Andere apps mikken dan weer vooral op serieuze langetermijnrelaties, zoals Parship of Be2. Een app zoals EliteDating focust in het bijzonder op vrijgezellen met een hoger opleidingsniveau. Eenmaal een app gekozen, is het bij het aanmaken van je profiel zaak om jezelf zo goed mogelijk in de markt te zetten.”

Lara Hallam: 'Lang wachten met afspreken houdt het risico in dat je een ideaalbeeld creëert.' Beeld rv

Hoe doe je dat?

“Uit verschillende studies blijkt dat het belangrijk is om zo authentiek mogelijk te zijn. Zorg dat mensen niet schrikken als het tot een offline date komt. Blijf weg van filters en kies foto’s die je tonen zoals je echt bent. Het is geen slecht idee om je vrienden te vragen wat zij van je profiel vinden.”

Zijn er algemene regels voor wat een goede foto is en wat niet?

“Een foto waarop je volledig te zien bent, is beter dan alleen een profielfoto, die de indruk kan wekken dat je iets te verbergen hebt. Selfies in de spiegel kunnen ijdel overkomen, net als ‘gympics’ waarbij je spieren etaleert. Uit Australisch onderzoek blijkt dat vrouwen mannen met een profiel vol fitnessfoto’s niet als ‘relatiemateriaal’ zien. Zowel bij mannen als vrouwen die op zoek zijn naar iets kortstondigs, hebben dat soort geseksualiseerde foto’s wel het voordeel dat ze meteen duidelijk maken welk vlees je in de kuip hebt. Met dieren op de foto gaan verhoogt dan weer je ‘likeability’, omdat je dan betrouwbaarder overkomt.”

Beperk ik mij tot het afvinken van een lijstje eigenschappen of schrijf ik beter zelf een profieltekstje? En doet dat er überhaupt wat toe, of gaan gebruikers vooral op foto’s af?

“Mensen gaan vaak vooral op foto’s af bij een duidelijke ja of nee. Net als offline blijft de eerste indruk heel belangrijk. Bij twijfel kan die informatie over jezelf de doorslag geven. Het voordeel van zo’n zelfgeschreven tekstje is dat je er je persoonlijkheid wat in kwijt kunt. Dat kan in een volgend stadium een aanknopingspunt bieden om een gesprek te starten.”

Spreek je bij een match beter zo snel mogelijk af, of net niet?

“Om te beginnen loont het de moeite om bij de openingszin een beetje moeite te doen, en in te pikken op iets wat je op een foto hebt gezien of hebt gelezen. Met een klassiek ‘Hey, alles goed’ lijkt het alsof je maar wat hersenloos hebt liggen swipen. Daar knappen veel mensen op af.

“Of je lang chat of zo snel mogelijk afspreekt, is een persoonlijke keuze, maar we weten dat mensen geprogrammeerd zijn om ontbrekende informatie zelf in te vullen. Dat houdt het risico in dat je bij lang wachten een ideaalbeeld creëert en het vergroot de kans op ontgoocheling. Een bijkomend voordeel van snel afspreken is bovendien dat je wanneer de connectie offline geen stand houdt, geen weken energie aan chatten hebt verspild.”

Hoe zit het met de tevredenheid van datingappgebruikers?

“Een kleine 60 procent beschrijft hun algemene ervaring als overwegend positief. Tegelijk vindt ongeveer 40 procent dat onlinedating hen minder interacties oplevert dan ze hadden verwacht, en voelt zo’n 45 procent zich gefrustreerd.”

Dat algoritmes bepalen welke informatie ik op Facebook of Twitter te zien krijg, is bekend. Maar wat bepaalt welke profielen ik voorgeschoteld krijg?

“Deels gebeurt dat natuurlijk op basis van criteria die je zelf kan instellen, zoals de straal waarin je mensen wil ontmoeten. Maar zonder dat je het weet geven de algoritmes achter een datingapp zoals Tinder je ook een score, die onder meer afhankelijk is van hoe vaak jouw profiel door anderen wordt geliket en hoe vaak je de app gebruikt. Die aantrekkelijkheidsscore bepaalt mee of je zelf hoog of laag gequoteerde profielen te zien krijgt.”

Welke impact hebben datingapps op hoe we tegen relaties aankijken?

“Het immense aanbod aan mogelijke dates houdt het risico op ‘relationshopping’ in, in de overtuiging dat er bij de volgende swipe iemand beter wacht. Het kan ervoor zorgen dat mensen bang worden om zich te settelen en bij de minste ergernis de handdoek in de ring gooien. Het is belangrijk om kritisch te kijken naar wat je verwacht en waarom je iemand opzijschuift. Als je verwacht de perfecte man of vrouw tegen te komen, steven je mogelijk op een ontgoocheling af.”