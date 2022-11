De digicorder buitengooien en honderden euro’s besparen is geen slecht idee: zo pakt u dat aan

Tienduizenden Belgen hebben de afgelopen maanden hun digicorder buitengegooid en kijken sindsdien online televisie. Niet zo’n gek idee in deze tijden van gierende inflatie, want door uw tv-abonnement op te zeggen, spaart u jaarlijks honderden euro’s uit. Wat moet u weten voordat u de kabel knipt? En hoe begint u online te kijken?

Alleen al in de eerste negen maanden van 2022 verloor Telenet bijna 50.000 televisieabonnees en zag ook Proximus tienduizenden tv- klanten afhaken. Onder jongeren is kabeltelevisie al langere tijd geen noodzaak meer. Uit de Digimeter van onderzoeksinstituut IMEC bleek begin dit jaar dat slechts 61 procent van de alleenwonende Vlaamse 25- tot 34-jarigen nog een klassiek televisieabonnement heeft. Terwijl ruim driekwart een abonnement op Netflix of een andere streamingdienst heeft. Online kijken biedt veel vrijheid, maar ook een aantal beperkingen.

De voordelen

1. Groot aanbod

Er mogen in uw kabelpakket dan wel twee kanalen van de VRT, vier Playzenders en zeven VTM’s zitten, anno 2022 is het televisieaanbod veel ruimer. Er zijn bijvoorbeeld exclusieve webseries: een De slimste mens-verjaardagsfeestje op GoPlay, de comebackstage van The Voice op VTM GO en de alom gelauwerde dramaserie Roomies op VRT MAX. Daarbovenop komt nog de bikkelharde strijd tussen de streamingdiensten, waardoor er elke maand meer uren televisie geproduceerd worden dan in een mensenleven te bekijken zijn.

2. Bewuster kijken

Digitaal televisiekijken biedt grote flexibiliteit, want vrijwel elk programma kunt u terugkijken waar en wanneer u wilt. Zo kunt u makkelijk een serie starten op uw televisie, om halverwege vanuit uw bed verder te kijken op uw smartphone. Sinds dit najaar biedt de VRT bovendien de mogelijkheid om vooruit te kijken: vanaf 6 uur ’s ochtends bekijkt u online alvast de programma’s die die avond te zien zullen zijn op Eén en Canvas. Een groot voordeel: als u uw tv-avond zo uitgekiend kunt plannen, is de kans kleiner dat u op een onbewaakt moment bij een aflevering van BV Darts blijft hangen.

3. Geld besparen

De belangrijkste reden om de kabel te knippen, is uw portemonnee. Bij Telenet betaalt u voor een pakket met onbeperkt internet én televisie 87 euro per maand, een pakket zonder televisie is 30 euro goedkoper. Daarmee spaart u op jaarbasis dus 360 euro uit. Bij Orange en Proximus is het verschil kleiner, daar bespaart u respectievelijk 204 en 144 euro.

4. Nog méér geld besparen

Als u enkel een internetbundel neemt, neust u maar beter eens in het aanbod alternatieve internetproviders als edpnet, FASTfiber of de prijsvechtende Proximus-dochters Scarlet en Mobile Vikings, die zich steeds actiever richten op de kabelknippers. Bij een bundel met onbeperkt internet kunt u algauw nog eens 100 tot 200 euro per jaar extra besparen, waardoor het verschil al oploopt tot wel 500 euro. Via de website www.bestetarief.be krijgt u een overzicht van de voordeligste tarieven en ziet u ook waar er aanbiedingen zijn. Dankzij de verplichte Easy Switch regelt de nieuwe operator het opzeggen van het oude contract, waardoor de overstap vrij eenvoudig verloopt. Let bij het kiezen van een nieuw abonnement wel op de eventuele verplichte aanschaf van een internetmodem.

De nadelen

1. Véél internet nodig

Ja, het is mogelijk om veel geld te besparen, maar niet voor iedereen. Hebt u momenteel een bescheiden internetbundel, dan zult u die als kabelknipper moeten uitbreiden. Streamen kost enorm veel data, dus is een pakket met onbeperkt volume een must. Het internet moet bovendien snel zijn, zeker als meerdere gezinsleden tegelijk willen kijken. Met minder dan 100 Mbps (megabit per seconde) redt u het misschien wel in uw eentje, maar als u de verbinding deelt met een heel gezin loopt u het risico op haperende streams – met voorsprong de grootste ergernis van de digitale kijker.

2. Niet meer zappen

Bent u het type kijker dat het allerliefst live, lineair en vooral zappend een avondje televisie vult, dan is het knippen van de kabel niet ideaal. Live televisiekijken is absoluut mogelijk, maar door de wildgroei aan apps van de verschillende zenders en streamingdiensten, is zappen een frustrerende bezigheid. Tijdens het reclameblok van De tafel van vier een stukje Thuis meepikken? Dat werkt niet zo vlot als u gewend bent. De app van TV Vlaanderen biedt een tussenoplossing: voor 10 euro per maand krijgt u 35 zenders in één digitale omgeving, voor 5 euro extra krijgt u er ook sportzenders bij. Ook Telenet en Orange bieden een formule voor kabelknippers met koudwatervrees, met hun respectievelijke apps Flow en Lite, die aanzienlijk goedkoper zijn dan hun klassieke televisieabonnementen.

3. Dag dag digicorder

Terugkijken van programma’s mag dan erg makkelijk zijn, zelf films en series opnemen op de digicorder is voorgoed verleden tijd. Sterker nog: als u vertrekt bij uw kabelaar, moet u uw kastje met alle opgenomen programma’s teruggeven.

4. Problemen aan de grens

‘Aus rechtlichen Gründen kan dieser Beitrag nur in Deutschland gezeigt werden.’ Grenzen zijn onzichtbaar binnen de Europese Unie, behalve dan op het internet, waar u programma’s van de buitenlandse omroepen niet mag bekijken ‘vanwege uitzendrechten’. Een oplossing voor de Nederlandse Publieke Omroep is de streamingdienst NPO Plus, waarmee u voor 2,95 euro per maand wél de meeste programma’s terugkijkt en er bovendien een stevige catalogus aan films, series en documentaires bij krijgt. Live kijken naar buitenlandse zenders lukt alleen als u met uw VPN-verbinding rommelt, wat niet helemaal legaal is.

Lees ook Een pleidooi voor lineair kijken: bingeseries zijn de baarlijke duivel Je spendeert meer geld aan abonnementen dan je denkt. Hoe houd je het overzicht?

Hoe u begint

1. Maak een profiel aan

Online kijken is makkelijk via uw desktop en laptop. Maak een profiel aan op de websites van de omroepen en streamingdiensten en begin direct te kijken. VRT MAX, VTM GO en de streamingdiensten bieden de mogelijkheid om aparte profielen voor uw gezinsleden aan te maken en eenvoudig te wisselen, zodat iedereen makkelijk zijn eigen favorieten terugvindt.

2. Maak uw televisie smart

Hebt u al een (recente) smart-tv, een televisie waarop u apps kunt installeren? Dan mag u direct door naar de volgende stap. De andere optie is om programma’s te projecteren naar uw televisiescherm vanaf uw telefoon, laptop of tablet. Daarvoor zult u een apart apparaatje moeten aanschaffen, waarvan de bekendste de Google Chromecast is. Zo’n Chromecast sluit u aan op uw wifinetwerk en stopt u vervolgens in de HDMI-ingang van uw televisie. Voor een Chromecast betaalt u zo’n 40 euro, en er zijn ook een paar vergelijkbare apparaten te koop, zoals Amazon Fire TV en Nvidia Shield TV. Voor iPhone en MacBook-bezitters biedt Apple TV meer gebruiksgemak, maar daar betaalt u al snel 170 euro voor.

3. Download de streamingapps

Elke zender en streamingdienst heeft zijn eigen app, waarbij de kwaliteit nog een beetje wisselt. VTM GO werkt uitstekend. De openbare omroep vernieuwde onlangs zijn app, maar VRT MAX kampt nog met een aantal kinderziektes, waardoor het geregeld misloopt tijdens het casten. De app van GoPlay is erg beperkt, casten naar uw televisie is überhaupt niet mogelijk. De apps van grote streamingdiensten – Netflix, Streamz, Disney+, Amazon Prime, Apple TV en ook muziekspeler Spotify – werken allemaal zoals u mag verwachten. De meeste betalende streamingdiensten zijn maandelijks opzegbaar en makkelijk stop te zetten, zodat u ook geregeld kunt wisselen tussen de verschillende catalogussen.

4. Ontdek nog meer interessante apps

Met YouTube speelt u een oneindige videocatalogus af op uw televisie. Met de apps Google TV en MyLum koopt u eenvoudig losse films (en series). Met een abonnement op de app van Eleven Sports bekijkt u sportwedstrijden. Of neem gewoon de app Fireplaces: die verandert uw televisie in een haardvuur, zodat het net lijkt alsof u er deze winter toch warmpjes bij zit.

© Humo