De deal is rond: Ronaldo keert terug naar Manchester United

Manchester United moet wel nog een persoonlijk akkoord vinden met de speler, melden de Reds. Ook moet Ronaldo nog de gebruikelijke medische testen ondergaan.

Ronaldo voetbalde sinds 2018 in Turijn, waar hij nog een contract van een jaar had. Hij leek op weg naar Manchester City, maar kiest uiteindelijk dus voor rivaal United. Tussen 2003 en 2009 scoorde hij 118 doelpunten in 292 wedstrijden in het United-shirt. Hij won ook vijfmaal de Gouden Bal.