De dag dat een raket insloeg op een megaflat in Dnipro: ‘Mama, ik hou van je, ik hou van je, zei ze. En dan niets meer’

Ondanks het altijd aanwezige oorlogsgevaar verloopt het leven in Oekraïne soms bijna normaal. Tot alles plots verandert, zoals vorige week in Dnipro, toen een raket een appartementencomplex trof. Overlevenden en nabestaanden blikken terug op die noodlottige dag.

Zaterdag 14 januari. Een Russische raket zo lang als een stadsbus nadert doel na een vlucht van ongeveer 480 kilometer. Ze draagt een lading van meer dan 900 kilo, klaar om bij inslag te ontploffen.

Terwijl de raket met supersonische snelheid door de grijze lucht neerdaalt, kijkt de 12-jarige Rostyslav Jarosjenko naar TikTok-video’s in zijn keuken op de derde verdieping van Overwinningskaai 118, een groot appartementencomplex in de Oekraïense stad Dnipro. Zes verdiepingen hoger ligt Jevgeniy Botvynov opgekruld met zijn vrouw Olha onder een deken, om warm te blijven tijdens de zoveelste stroomstoring.

Aan de andere kant van het gebouw zitten twee koppels samen in de keuken op de vierde verdieping. Het ene echtpaar warmt een late lunch op, het andere knuffelt hun 1-jarige zoontje.

Het lijkt op wat tegenwoordig een ‘gewone’ zaterdag is voor de Oekraïners hier, op een plek die ver verwijderd is van de frontlinies van de oorlog met Rusland. Al is er nooit helemaal sprake van vrede. Zo klinken er al de hele dag waarschuwingen voor luchtaanvallen. De inwoners van Dnipro worden gedwongen afwegingen te maken die ondertussen bijna een gewoonte zijn: naar een veilige schuilkelder trekken of toch maar thuisblijven? De lift nemen of de trap? Meestal lijkt het leven hier normaal. En dan, plotseling, niet meer.

Rond 15.40 uur, op de 325ste dag van de oorlog in Oekraïne, slaat de Russische Kh-22 raket in op het woonblok van Overwinningskaai 118. Meer dan dertig appartementen gaan onmiddellijk in vlammen op. Er blijft niets over dan een kolom van as. Woningen worden met bijna chirurgische precisie aan stukken gescheurd, daken en muren weggeslagen waardoor je plots kunt binnenkijken in de half verwoeste woonkamers, badkamers en keukens. Een schaal met fruit staat nog ongeschonden op tafel in een keuken die opengemaakt lijkt als een poppenhuis. In een andere flat hangt een schilderij van een hond scheef aan een keukenmuur. De rest van de keuken is er niet meer.

Gat van negen verdiepingen

Afgelopen donderdag meldden de autoriteiten dat het dodental was afgelopen tot 46, onder wie zes kinderen. Tachtig andere mensen raakten gewond. De raketaanval in Dnipro is een van de dodelijkste aanvallen op burgers sinds het begin van de oorlog.

De vorm van het flatgebouw, een enorm bouwwerk uit het Sovjettijdperk, had iets van een grote omgekeerde J die zich rond een binnenplaats krult. Het grootste deel ervan kijkt uit op de Dnipro-rivier. Er woonden zo’n 1.700 mensen. De raket sloeg net in boven de overgang van het gebouw naar de dijk. De bewoners op die plek waren op slag dood. Sommigen zouden door de kracht van de explosie letterlijk in rook zijn opgegaan, zei de overheid achteraf. De explosie ‘verdampte’ hen.

Een vrouw wordt weggeleid bij het getroffen wooncomplex. Beeld Nicole Tung for The New York Times

Olha Oesova, een 36-jarige tandarts, liep toevallig voorbij. Ze was op weg naar een pas geopende sportschool toen de raket insloeg. Een enkel stuk granaatscherf doorboorde haar hart, vertelt haar man Eduard. Ze was op slag dood. Hij zegt dat hij dacht dat je bij normale aanvallen nog een goede kans had om te overleven door gewoon ‘veilig’ binnen te blijven. Maar dat was deze keer anders. “In dit geval liet zo’n raket ons geen enkele kans”, zegt hij.

Velen overleefden het wel. Door geluk, omdat ze zich net op de ‘juiste’ plek bevonden in hun woning op het moment van de inslag. Velen zaten vast in hun appartement en konden niet weg omdat de kracht van de raket de trappenhuizen aan twee kanten van het gebouw had afgebroken.

Jevgeniy Botvynov, die met zijn vrouw onder een deken lag te knuffelen op het moment van de explosie, moest zich eerst losrukken uit de verwrongen resten van een balkon die tot in zijn woonkamer waren geslagen. Daarna greep hij zijn zwaar bloedende echtgenote en haastte zich naar de voordeur. Toen hij die opende, was er niets anders dan een groot gapend gat, negen verdiepingen naar beneden en dan rokend puin.

Aan de overkant van de leegte, zo herinnert hij zich, zag hij een vrouw in foetushouding liggen, deels bedolven onder het puin van haar verwoeste appartement. “Ik dacht dat het een lijk was”, vertelt Botvynov (48). “En toen zag ik haar met haar hand zwaaien.”

Elektriciteitscentrale

Het is onmogelijk te zeggen of het appartementencomplex in Dnipro doelbewust werd geraakt. De Kh-22 is een raket uit de jaren 1960 die door Russische bommenwerpers wordt gelanceerd en normaal bedoeld is om oorlogsschepen op zee aan te vallen.

Mogelijk was de elektriciteitscentrale aan de overkant van de rivier, tegenover het appartementsgebouw, een beoogd doelwit. Die aanval zou in Ruslands strategie passen om de Oekraïners van elektriciteit te beroven. Het Kremlin ontkent dat er een Russische raket betrokken was bij de aanslag en betoogt dat het om een verdwaalde Oekraïense luchtverdedigingsraket ging. Al noemen militaire deskundigen die bewering het zoveelste Russische verzinsel.

De dag van de aanval was een feestdag in Oekraïne, de dag waarop velen Nieuwjaar vieren, volgens de kalender van de orthodoxe kerk. Dat maakte Olha Afanasijeva (49) vooraf al ongerust. Na elf maanden oorlog geloven de Oekraïners dat het Kremlin er een duivels genoegen in schept om net op feestdagen aan te vallen.

“Ik was erg bang die dag”, vertelt ze. “Ik had het gevoel dat er iets stond te gebeuren.” Ze had haar man uitdrukkelijk gevraagd niet te gaan vissen zoals hij had gepland. Haar echtgenoot, Oleh Valovyi, vond dat eerst maar niks. Raketten waren die dag op een aantal steden neergekomen en in het hele land klonken urenlang alarmen. “Er zijn niet zoveel schuilkelders”, zegt Valovyi, “en je wordt het beu om erheen te rennen. Het luchtalarm gaat bijna elke dag af, meerdere keren per dag.”

Het echtpaar zat aan de keukentafel toen de raket insloeg, zij met haar linkerkant naar een raam gericht, hij recht ervoor. De ontploffing blies het raam eruit. Glas en brokstukken verscheurden de helft van Afanasijeva’s gezicht. Haar man werd nog zwaarder getroffen “Hij was helemaal zwart en bloederig”, zegt ze. “Zijn gezicht werd zwart onder zijn ogen.” De deur van hun appartement bleek geblokkeerd, dus rende ze naar het raam en begon ze al schreeuwend met een handdoek en een badjas te zwaaien om de aandacht te trekken van de brandweerlieden die zich beneden hadden verzameld.

Op dat moment stuurde Botvynov verwoed signalen met de zaklamp van zijn mobiele telefoon, bezorgd dat zijn vrouw, die hevig bloedde aan haar hoofd, het bewustzijn zou verliezen. Er was geen weg naar beneden, het gebouw uit. De enige ‘uitweg’ was een val van negen verdiepingen in het gat dat ooit de traphal was.

Bedolven onder betonnen platen

Op de vierde verdieping zat Kateryna Zelenska (27), die doof is, vast onder het puin, zonder een manier om de hulpverleners te waarschuwen. Haar man Oleksii Zelensky (28) en hun 1-jarige zoon Mykyta waren ergens in de buurt. Waar wist ze niet, noch in welke toestand ze verkeerden. Platen beton waren vanaf de bovenliggende verdiepingen naar beneden gekomen, boven op hun appartement. Kateryna Zelenska slaagde er op de een of andere manier in haar moeder kort te bellen, om nog gauw afscheid te nemen.

“Ze zei: ‘Mama, ik hou van je, ik hou van je’, en dan niets meer. Dat was het, daarna viel het signaal weg”, vertelt Kateryna’s moeder, Oksana Koelak, door tranen heen.

In de volgende 24 uur redden reddingswerkers met behulp van kranen en ladders tientallen mensen die op de bovenste verdiepingen vastzaten. Het duurde ongeveer drie uur om Jevgeniy Botvynov en zijn vrouw te bereiken. Olha Afanasijeva kwam als eerste naar buiten. Ze voelt zich schuldig, zegt ze, dat ze haar man alleen achterliet. Hij viel flauw op het balkon toen brandweerlieden hem via een ladder naar beneden probeerden te krijgen.

In het ziekenhuis blijkt hij verrassend goedgehumeurd voor iemand wiens lichaam van top tot teen door glas is doorboord. Hij vertelt dat hij er niets van begrijpt. Waarom zouden de Russen dit doelwit kiezen? “Ik werk bij een bedrijf dat zich bezighoudt met landbouw, met de verkoop van onderdelen voor tractoren. Een volkomen vreedzaam beroep”, zegt hij. “Mijn dood zou toch zeker geen militaire betekenis hebben.”

Oleh Valovyi zat aan de eettafel tegenover het raam toen de raket insloeg. De glasscherven drongen in zijn gezicht en romp. Beeld Lynsey Addario for The New York Times

Hoe reddingswerkers uiteindelijk Kateryna Zelenska, de dove vrouw, hebben opgemerkt, is onduidelijk. De ochtend na de raketaanval waren brandweerlieden, vastgemaakt aan veiligheidslijnen die aan een kraan hingen, verwoed aan het werk op de plek waar haar appartement had gestaan. Ze ruimden urenlang puin weg. Uiteindelijk kwam ze tevoorschijn onder het stof, levend maar volledig in paniek. De volgende 48 uur bleven brandweerlieden inhakken op de betonnen platen die op Zelenska’s appartement waren neergekomen, op zoek naar haar man en zoon.

Dinsdagochtend komt de familie van het echtpaar bijeen op de plaats van de ramp. Ze houden een stille wake. Tot de vader van Zelenska zijn woede begint uit te schreeuwen. “De Russen, laat ze allemaal omkomen, die duivels”, roept Mykola Koelak. Hij houdt zijn telefoon omhoog om een video van zijn kleinzoon te laten zien. “Dit kind ligt nog altijd onder het puin! Ik vervloek ze en ik wens dat van elk Russisch gezin twee of drie kinderen ergens onder brokstukken ligt, net als deze jongen.”

Kort daarna brengen reddingswerkers de lichamen – eerst zoon Mykyta, daarna Kateryna’s echtgenoot Oleksii – met een speciale kraan naar beneden. Ze worden in zwarte lijkzakken op de grond gelegd. Hun familie wacht de zware taak hen te identificeren. De ouders van Oleksii knielen voor het lichaam van hun zoon, ritsen de zak open en strelen hem enkele minuten lang terwijl ze snikken.

De ouders van Kateryna Zelenska vertekken naar het ziekenhuis om hun dochter te zien, die er sinds twee dagen is opgenomen. Daar, in haar ziekenhuisbed, moest ze via internet vernemen dat de lichamen van haar man en zoon waren geborgen.

Speciale reddingsactie

Dinsdagmiddag verklaarden de autoriteiten dat ze de zoektocht staken. Maar tegen de avond keerden de brandweerlieden terug naar de Overwinningskaai 118 voor nog een reddingsactie. Die kwam er op verzoek van Rostyslav, de jongen die naar TikTok-video’s aan het kijken was op het moment dat de raket insloeg.

Hij was erin geslaagd uit zijn verwoeste appartement te ontsnappen door uit een raam te klimmen en met de hulp van omstanders langs de gevel van het gebouw naar beneden te klauteren. Maar in alle chaos had hij zijn witte kat Beljasj niet kunnen vinden. “Ik was banger voor mijn kat dan voor mezelf”, vertelt de jongen.

En dus klimmen brandweerlieden opnieuw het gebouw in terwijl Rostyslav, zijn moeder Nadija en een kleine menigte toeschouwers zich beneden in de duisternis verzamelen. Na ongeveer 20 minuten komt een brandweerman uit het keukenraam tevoorschijn, met een rood-witte kattenmand in de hand. Met daarin een vieze, bange Beljasj.

“We gaan naar huis”, zegt Rostyslav tegen het beestje, blij dat hij en zijn favoriete huisdier eindelijk herenigd zijn. “Niet dit huis natuurlijk, maar alles komt goed.”