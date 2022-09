De Croo op zoek naar 1,7 miljard euro voor noodlijdende begroting

Premier Alexander De Croo (Open Vld) hield de afgelopen dagen een eerste verkenningsronde bij zijn vicepremiers, ter voorbereiding van de begrotingsgesprekken die dit weekend voorzichtig worden opgestart. Tegen midden oktober wil Europa de Belgische begrotingsplannen voor 2023 ontvangen. Om dat rond te krijgen, ligt nog veel werk op de plank.

Ons land kijkt volgens ramingen van het Planbureau aan tegen een begrotingstekort van 31,5 miljard euro. Bronnen bevestigen dat De Croo tegen 2024 het tekort met zo’n 1,7 miljard extra terug wil dringen. Technisch gezien gaat het om een bijkomende inspanning van 0,3 procent van het bbp.

In het regeerakkoord van Vivaldi werd een jaarlijkse ‘vaste’ inspanning van 0,2 procent afgesproken. Afhankelijk van de economische groeicijfers kon daar nog een ‘variabele’ inspanning bijkomen. Omdat de groei nog steeds slabakt door de financiële crisis wordt die oefening beperkt tot 0,15 procent per jaar voor de komende twee jaar. Alles samen wordt het begrotingstekort in 2023 en 2024 structureel dan met vier miljard verkleind.

Op die manier eindigt Vivaldi haar termijn met een tekort van iets meer dan 3 procent. Dat cijfer is symbolisch belangrijk, want volgens de Maastrichtnorm moeten Europese lidstaten hun begrotingstekort onder de 3 procent houden. Die voorwaarde werd de voorbije jaren opgeschort door de opeenvolgende crises. Door de norm toch te benaderen, wil de premier de financiële markten tonen dat ons land een geloofwaardig begrotingstraject rijdt.

De Croo heeft ook al langer de intentie om bij deze begrotingsronde meteen een begroting te maken voor de resterende legislatuur. Anders dreigt door de nakende verkiezingen 2024 een verloren begrotingsjaar te worden. Dat kan ons land zich niet permitteren, na de klappen van de corona- en de energiecrisis.

Maar de gesprekken beloven de komende weken pittig te worden. Vooral een aantal belangrijke energiedossiers zal een hoofdrol spelen. Zo is de overwinstbelasting voor energiebedrijven nog in nevelen gehuld, terwijl die meer dan 600 miljoen euro moet opbrengen om de federale maatregelen te financieren.

Het is daarnaast de bedoeling om het sociaal tarief te herbekijken. Nu is dat erg binair, waardoor iemand die 1 euro te veel verdient naast het sociaal tarief grijpt en het volle gewicht van de stijgende energiefacturen op de schouders krijgt.

Ook de hervorming van de btw op elektriciteit moet nu vorm krijgen, al is er binnen de coalitie twijfel of dat lukt. De bedoeling is om de verlaagde btw om te zetten in accijnzen, maar het is wachten op ministers Tinne Van der Straeten (Groen) en Vincent Van Peteghem (cd&v) om dat uit te werken.