De Croo: ‘Logisch dat overheid steunmaatregelen afbouwt als crisis vermindert’

De federale regering zit morgen samen om een beslissing te nemen over de accijnsverhoging op energie en het al dan niet verlengen van het sociaal tarief. Zonder accijnshervorming zou de btw op gas en elektriciteit op 1 april automatisch weer stijgen tot 21 procent. Dat dossier wordt gekoppeld aan het uitgebreid sociaal tarief. De regering breidde dat sociaal tarief uit zodat ongeveer een miljoen gezinnen ervan kunnen genieten, maar niet alle regeringspartijen willen dat systeem blijven verlengen, omdat het de werkloosheidsval zou versterken.

Premier De Croo wil niet vooruitlopen op de mogelijke beslissing van het kernkabinet morgen. Maar volgens de eerste minister is het niet meer dan logisch dat de overheid de steunmaatregelen afbouwt op het moment dat de prijzen en de facturen opnieuw dalen. “Als overheid moet je op een bepaald moment zeggen: we hebben gesteund, we hebben zeer ruim gesteund, maar als de prijzen dalen, moet je als overheid ook een stap achteruitzetten en je concentreren op de mensen die anders echt niet rondkomen”, aldus De Croo.

“Op basis van wat we zien, moeten we ons klaarmaken voor een normalisatie. Namelijk met een breed sociaal tarief dat gereduceerd wordt en een omschakeling naar een systeem van accijnzen”, aldus nog de premier. “Mochten de prijzen op een gegeven moment opnieuw stijgen, dan is het niet zo dat de overheid opnieuw rijk zou worden op de rug van de mensen.”

Magnette

Premier De Croo liet zich ook scherp uit over PS-voorzitter Paul Magnette, die deze week bekendmaakte dat hij kandidaat-premier is bij de volgende verkiezingen. Volgens De Croo zou Magnette beter zijn eigen huishouding eerst op orde krijgen voor hij de leider van het land wil worden. “We zijn een kleine 500 dagen voor de verkiezingen, blijkbaar is meneer Magnette daarmee bezig. Mocht ik van hem zijn, zou ik bezig zijn met de gigantische kloof - die nog steeds groter wordt - tussen het aantal werkenden in Vlaanderen en het aantal werklozen in Wallonië. De PS heeft alle hefbomen in de hand om daar iets aan te doen. Werk daar het komende jaar eens aan. Zorg dat er meer mensen zijn uit Wallonië die in Vlaanderen komen werken en dan zullen we elkaar over een jaar spreken. Het komende jaar zal ik mijn werk doen en ik verwacht dat ook van hem.”

De Croo zei ook dat het “niet uitgesloten” is dat de levensduur van Tihange 1 ook met tien jaar verlengd wordt. “We hebben beslist om de twee jongste kerncentrales met tien jaar te verlengen en we gaan nu kijken of we er nog enkele andere kunnen verlengen, om er zeker van te zijn dat we de komende winters een overvloed aan stroom hebben. Ik vind dat we ervoor moeten zorgen dat we geen deuren sluiten. En dat een volgende regering de handen vrij moet hebben als die zou besluiten om nog verder te gaan met de centrales die we open houden. Ik zal ervoor zorgen dat de volgende regering de handen vrij heeft.”