‘De crisis begint te minderen, en dan staan ze daar, de achterafexperts’: 8 zijn verhalen die u na dit weekend kunt lezen

We hebben acht De Morgen-verhalen uitgekozen die u na dit weekend kan lezen.

1. ‘De crisis begint te minderen, en dan staan ze daar, de achterafexperts’: Marc Van Ranst over twee jaar coronacrisis

Twee jaar geleden werd de eerste coronabesmetting in België vastgesteld. Marc Van Ranst (56) streed al die tijd tegen het virus én tegen fake news. ‘Elke dag vergeleken worden met Stalin, dat raakt je.’

Lees hier het volledige interview.

Viroloog Marc Van Ranst. Beeld Michael Thomas Jones

2. Beste Stijn De Paepe, jij, je vrouw en je dochters moeten weten wat je voor ons betekent

Elk weekend schrijft Joël De Ceulaer een brief aan de (m/v/x) van de week. Zaterdag deed hij dat aan huisdichter Stijn De Paepe.

‘Hoe jij troost bracht vorig jaar, met je gedicht ‘Wat helpt’ – dat is er eentje voor de eeuwigheid. Bij de volgende crisis, een meteoorinslag in 2075, zal minister-president Stijn Weyts die tekst via drones laten verspreiden zodat iedereen onder jouw woorden kan schuilen – had ik al gezegd dat mensen hun kinderen naar je zullen vernoemen?

“Oenoemdegij, manneke?”

“Stijn, meneer, gelijk den dichter.”

Lees of beluister hier de volledige brief.

Beeld Studio Caro

3. Er doemt een probleem op dat lang onder het tapijt is geveegd: het gaat slecht met de overheidsfinanciën. Zeer slecht

Dat het energie­akkoord mager uitvalt, valt mede te verklaren door de nijpende budgettaire toestand van de federale overheid. Maar het financiële probleem van het land gaat veel verder dan een begrotings­tekort, analyseert hoofdredacteur Bart Eeckhout in zijn wekelijkse politieke overzicht ‘Lopende zaken’.

Lees hier de volledige analyse.

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open Vld). Beeld ISOPIX

4. Zonnepanelen zijn altijd slim, een warmtepomp (nog) niet: dit is de goedkoopste weg naar de hoogste EPC-score

‘Woningen met een laag energieverbruik moeten het einddoel zijn.’ Maar hoe en met welke investeringen pak je dat nu het beste aan? Journalist Dieter De Cleene dook in een nieuwe studie van onderzoeksinstituut EnergyVille. En wat blijkt? Zonnepanelen zijn altijd een goede investering, een warmtepomp is dat momenteel niet.

Lees hier meer over de beste manier om tot een energielabel A te komen.

Beeld Kees van de Veen

5. Tom Lenaerts: ‘Ik ben er oprecht van overtuigd dat ik me niet schuldig heb gemaakt aan MeToo-gedrag’

Tom Lenaerts (53) heeft een nieuwe fictiereeks klaar, over een vriendenbende met een onfris verleden. Twee zomers wordt spannend, maar de tv-maker wilde er ook een paar eieren in kwijt. Over MeToo bijvoorbeeld, en hoe gretig we tegenwoordig hakbijl en schandpaal bovenhalen. ‘Mededogen is soms ver te zoeken.’

Lees hier het volledige interview.

Twee zomers loopt sinds gisteren op Eén, en is ook al integraal te bekijken op VRT.NU. Lees hier de recensie.

Tom Lenaerts. Beeld Carmen De Vos

6. ‘In de ochtend verwarm ik een half uur, daarna trek ik warme kleren aan’: Vlamingen over de inflatie

Overal stijgen de prijzen: van de supermarkt tot de energieleverancier. De inflatie lag in januari op 7,6 procent, het hoogste sinds begin jaren tachtig. Wat voelen Vlamingen met verschillende inkomens hier precies van?

“Elke ochtend verwarm ik een halfuur en dan trek ik extra warme kleren aan”, getuigt Anne-Colette (55) uit Koksijde. “Ik heb in de Decathlon twee dikke truien van 35 euro gekocht. Die zijn supergoed. Wanneer ik de ene was, doe ik de andere aan. Als de zon hier binnen schijnt in mijn appartement, ben ik content. Wordt het ’s avonds toch te koud, dan zet ik de chauffage weer een halfuurtje aan.”

Lees hier alle getuigenissen.

Beeld Wouter Van Vooren / Thomas Sweertvaegher / Jan Locus

7. ‘Een foto van zichzelf op de fiets aan het water met als tekst ‘My happy place’ was haar laatste boodschap’

‘Mama, ik wil iets betekenen voor de maatschappij. Ik wil niet zomaar Julie Van Espen zijn.’ Nadat haar ouders zich tweeënhalf jaar afschermden voor de media, haalt de moeder van het vermoorde meisje herinneringen aan haar op in een boek.

Lees hier het volledige artikel.

Foto's van archief Julie van Espen uit het boek dat Diane Broeckhoven schreef in naam van Julies moeder - je fluistert in mijn oor - Julie Montpellier Beeld Uitgeverij Vrijdag

Zoals het er nu naar uitziet, stevent een ­aantal partijen af op een bloedbad in 2024, analyseert Joël De Ceulaer het politieke landschap. En Vlaams Belang en N-VA kunnen misschien samen regeren, als ze dat willen. “Wij beleven een sfeer zoals voor Zwarte Zondag, maar dan veel erger.” Lees hier de volledige analyse.