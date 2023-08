De coup in Niger plaatst het Westen in een lastige positie: ‘De Fransen staan nu voor een dilemma’

De afgezette Nigerese president Mohamed Bazoum waarschuwt voor ‘verwoestende effecten’ voor zijn land, de regio en de hele wereld nu een militaire junta de macht in zijn land greep. Volgens professor Nina Wilén, hoofd van het Afrika Programma aan het Egmont Instituut, staat de regio op de rand van een oorlog. En de Russen? Die lijken klaar te zijn om bij elke mogelijke uitkomst van het conflict garen te spinnen.

Bazoum waarschuwt onder meer dat Boko Haram en andere terreurorganisaties misbruik zullen maken van de instabiliteit in Niger. Terecht?

Wilén: “Na de coups in Mali en Burkina Faso hebben we jihadistische organisaties er zien uitbreiden. Het geweld tegenover burgers is er fors toegenomen, zowel door jihadisten als door het leger.

“De situatie in Niger is niet helemaal hetzelfde. Er zijn wel problemen, maar sinds Bazoum aan de macht is, was de veiligheidssituatie relatief stabiel. Hij focuste niet alleen op de militaire aanpak, maar ook op onderhandelen en deradicalisering. Het was niet perfect, maar wel beter dan in de buurlanden.

“Dat de staatsgreep nodig was om de veiligheid in het land te garanderen, zoals legerleider Abdourahamane Tchiani heeft verklaard, is dan ook niet erg geloofwaardig. Integendeel, jihadistische organisaties en andere gewapende groepen profiteren van chaos.”

Tchiani heeft de militaire samenwerking met Frankrijk opgezegd. Wat zijn daar de mogelijke gevolgen van?

“Frankrijk heeft zo’n 1.500 militairen in Niger, en strijdt er samen met de Nigerese troepen tegen terreurorganisaties. De Fransen staan nu voor een dilemma. De militaire junta wil hen weg. Maar Frankrijk en de internationale gemeenschap erkennen hun leiderschap niet en Bazoum is nog altijd officieel president. Frankrijk hoeft dus juridisch gezien geen gehoor te geven aan die oproep.

“Het is nog wachten op een officiële reactie van president Macron, die cruciaal zal zijn voor het verdere verloop. Macron heeft tot dusver een harde positie ingenomen tegenover de coupplegers, en bevindt zich een moeilijke positie. De Fransen zullen hoe dan ook kritiek krijgen: omdat ze te veel doen, of omdat ze te weinig doen.”

Voorstanders van de staatsgreep hangen de Russische vlag op in Niamey, Niger. Beeld AP

Ook de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) reageerde fors en dreigde zelfs met militaire interventie.

“Ecowas reageerde veel harder dan we gewend zijn. Ze legde economische sancties op maar vooral: ze sloot een militaire interventie inderdaad niet uit. Vier landen - Senegal, Nigeria, Benin en Ivoorkust - gaven al aan bereid te zijn troepen te sturen. Wat extra zorgwekkend is, is dat Mali, Burkina Faso en Guinee - die na eerdere coups geschorst zijn als Ecowas-lid - lieten weten elke militaire interventie als een oorlogsverklaring te beschouwen.”

Vanwaar die uitzonderlijk harde reactie?

“Kersvers Nigeriaans president Bola Tinubu is nog maar pas aan het hoofd van Ecowas gekomen en wilde vermoedelijk tonen dat het hem menens is en dat hij kort op de bal speelt. Wellicht speelt ook mee dat de coup aanvankelijk slecht gepland leek en men die nog snel in de kiem hoopte te kunnen smoren.”

Dat is dan niet zo’n goede zet gebleken?

“Het heeft er in elk geval toe geleid dat de standpunten verhard zijn. We bevinden ons in een extreem complexe situatie. We staan op de rand van oorlog in de regio en de spanning liep er in lange tijd niet zo hoog op. Verschillende Ecowas-leden spreken nu oorlogstaal tegenover elkaar.

“De Europese Unie en Frankrijk bevinden zich een lastige positie. Ze hebben in het verleden Ecowas altijd gesteund als regionale organisatie. Ik betwijfel of ze hadden verwacht dat ze zo snel met geweld zou dreigen.”

Nina Wilén: 'De Europese Unie en Frankrijk hebben in het verleden Ecowas altijd gesteund als regionale organisatie. Ik betwijfel of ze hadden verwacht dat ze zo snel met geweld zou dreigen.' Beeld RV

Wat is in dit conflict de rol van Rusland, dat met de Wagner-militie aanwezig is in de regio?

“Rusland is wel gebaat bij de antiwesterse sentimenten, maar ik zie geen bewijs dat ze dit conflict hebben aangewakkerd. Rusland heeft - enigszins verrassend - gevraagd Bazoum opnieuw als president te installeren. Terwijl Wagner-leider Jevgeni Prigozjin zijn steun voor de coupplegers heeft uitgesproken. Zo lijkt Rusland te willen profiteren wat de uitkomst ook is.”

Niger is een belangrijke exporteur van uranium. Kan dat tot bevoorradingspoblemen leiden?

“Niger levert zo’n 10 à 15 procent van het uranium voor de Franse kerncentrales en is goed voor 5 à 7 procent van de wereldwijde productie. Waarschuwingen dat de Fransen hierdoor potentieel in de problemen komen en dat we afhankelijker worden van Rusland, lijken mij overdreven. Daarvoor zijn er voldoende andere leveranciers.”

Was dit conflict te verwachten en eventueel te voorkomen?

“Coups zijn besmettelijk en Niger was het laatste land in de regio dat nog gespaard was gebleven. De druk op Bazoum was dus groot. Antiwesterse sentimenten zijn makkelijk op te kloppen.

“Dat de Franse troepen die Mali werden uitgegooid er welkom waren, heeft de legerleiding nooit lekker gezeten. En de EU sloot recent ook nog een partnerschap met Niger. Terwijl landen als de VS, België en Duitsland er al langer aanwezig zijn. Dat waren misschien een paar militaire partnerschappen te veel.”

Wat nu?

“Ecowas stelde de coupplegers een ultimatum van zeven dagen om de macht terug aan president Bazoum te geven. Dat loopt zondag af. Ik verwacht niet dat ze dan meteen militair zullen tussenkomen. Er zullen misschien wat troepen worden gemobiliseerd, maar het ultimatum zal wellicht stilzwijgend verlengd worden, in de hoop dat de junta met een voorstel komt en iedereen zijn gezicht kan redden.”