De ‘coronapillen’ van Pfizer werken, maar ons land heeft ze nog niet besteld: 5 vragen beantwoord

De Amerikaanse farmareus Pfizer kondigt de ontwikkeling aan van een pil die de kans op hospitalisatie of overlijden na een covidinfectie met 70 tot 89 procent vermindert. Het medicijn is nog niet goedgekeurd, al hopen experts dat ons land het snel aankoopt.

Wat zijn ‘coronapillen’?

Bijna een jaar na de start van de wereldwijde vaccinatiecampagnes lanceert de medische wereld een nieuw wapen in de strijd tegen het coronavirus. De komst van antivirale pillen moet geïnfecteerde mensen voortaan voor een zware ziektelast behoeden.

Hoe goed werken ze?

Nadat farmagigant Merck een Europese goedkeuring kreeg voor een pil die de kans op een ziekenhuisopname met 30 procent vermindert, kan Pfizer nu mooiere onderzoeksresultaten voorleggen. Coronapatiënten die maximaal drie dagen na de start van hun symptomen het middel paxlovid innemen, hebben volgens een studie van het bedrijf 70 procent minder kans om in het ziekenhuis te belanden. Voor mensen met een risicoprofiel ligt dat cijfer op 89 procent.

Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) is optimistisch over de resultaten van Pfizer, al wil hij de pil geen ‘gamechanger’ noemen. “In een gecontroleerde omgeving blijkt de medicatie goed te werken, maar ik wil afwachten of dit straks ook het geval is in de echte wereld.”

Hoeveel kost een kuur?

Pfizer laat weten dat het in 2022 80 miljoen doses van zijn coronapil wil voorzien. Het bedrijf zal zo opnieuw miljarden binnenhalen, want elke medicatiekuur kost zo’n 470 euro. Merck vraagt ruim 600 euro voor zijn pillen.

Gaan we ze straks massaal slikken?

De hoge kosten zorgen ervoor dat ons land terughoudend is om antivirale middelen in te slaan. De ministerraad besloot vorige week nog 11.520 behandelingen molnupiravir van Merck aan te kopen. Over het middel van Pfizer viel voorlopig geen beslissing, al is het onwaarschijnlijk dat het straks massaal verdeeld zal worden.

De pillen kunnen immers enkel de ernst van de symptomen onderdrukken, waardoor ze in de eerste plaats voor personen met een risicoprofiel interessant zijn. “Mogelijk kunnen zulke mensen de pillen van Pfizer ook preventief innemen wanneer ze met een besmette persoon in contact kwamen. Bij hamsters slaagde de molecule er namelijk ook in om de overdracht van het virus tegen te houden”, vertelt Dirk Jochmans, onderzoeksmanager bij het Rega Instituut. “Al is het onzeker of dit ook bij mensen het geval zal zijn.”

Kan de omikronvariant roet in het eten gooien?

Het gejuich om de introductie van antivirale middelen werd dinsdag ook overschaduwd door nieuwe onderzoeksresultaten over de doeltreffendheid van het Pfizer-vaccin. De nieuwe omikronvariant zorgt ervoor dat de bescherming tegen een ziekenhuisopname na een dubbele dosis tot 70 procent daalt. De studie toont aan dat het belang van antivirale middelen groter wordt, maar zorgt tegelijkertijd voor twijfel over de manier waarop nieuwe varianten de werkzaamheid van de pillen zullen beïnvloeden.

Pfizer-topman Albert Bourla liet alvast weten dat hij verwacht dat de werking van paxlovid niet sterk onder omikron zal lijden. Jochmans treedt hem daarin bij. “Bij de meeste coronavarianten zijn er veranderingen op het niveau van het stekeleiwit, waar ook de vaccins op gebaseerd zijn. Het middel van Pfizer richt zich echter op het kopieersysteem van het virus, dat veel stabieler is.” In geval van nood kunnen ook combinaties van verschillende virusremmers gebruikt worden. “Al is het belangrijk dat de eerste aankoop nu geregeld wordt”, zegt Van Gucht.