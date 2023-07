De Chinese economie groeit, maar veel minder snel dan gehoopt

De Chinese economie lijkt sterk te groeien, maar schijn bedriegt. Bovendien dreigt deflatie en zit de vastgoedsector in het slop. De Communistische Partij kan extra overheidsgeld in de economie pompen, maar lijkt dit slechts met de rem erop te zullen doen.

China is soms moeilijk te begrijpen met een westerse intuïtie. Op de Chinese beurs zijn rode cijfers bijvoorbeeld goed nieuws, omdat ze op koerswinsten wijzen. In China is rood namelijk een belangrijk symbool van geluk. Koersverliezen worden daarentegen weergegeven in het groen. Precies het omgekeerde dus als in de Verenigde Staten of Europa.

Een andere verwarrende gevoelskwestie is de economische groei. Naar westerse maatstaven is een aanwas van het bruto binnenlands product (bbp) van 6 procent of meer exorbitant, maar in China is het slecht nieuws. In het tweede kwartaal van dit jaar bedroeg de economische groei er 6,3 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Economen hadden gerekend op 7,1 procent. Vergeleken met het eerste kwartaal lag het bbp in het tweede 0,8 procent hoger.

Een kleine troost is dat een groei van 6 procent in de Chinese cultuur, waarin getallen een belangrijke rol spelen, nog een positieve bijklank heeft. Het geloof in numerologie gaat terug tot Confucius en het taoïsme. De getallen 6, 8 en 9 brengen geluk omdat ze klinken als woorden met positieve betekenissen zoals “welvaart” en “lang leven”. Het getal 4 brengt dan weer ongeluk, omdat het lijkt op het Chinese woord voor “dood”.

Hoewel 6 beter is dan 4, klinkt het toch minder goed dan 8. Er is voldoende reden tot teleurstelling. In het tweede kwartaal van 2022 waren veel grote Chinese steden nog in lockdown vanwege de coronapandemie, waardoor de economische activiteit voor het hele land abnormaal laag was. Op grond daarvan was een hoge groei te verwachten, maar die is dus blijven hangen op 6 procent.

Werkloosheid en zwalkende vastgoedmarkt

Wat niet helpt, is dat de export in dalende lijn zit, de detailhandel zwak is en de werkloosheid onder jongeren is gestegen tot meer dan 21 procent. Ook zwalkt de vastgoedmarkt. In de eerste helft van dit jaar lagen de investeringen in deze sector 7,9 procent lager dan een jaar eerder, en zowel de huizenprijzen als de -verkopen nemen af.

Exemplarisch voor de malaise zijn de verliezen die Evergrande deze week heeft bekendgemaakt. Deze Chinese vastgoedontwikkelaar, een van de belangrijkste bouwers van nieuwe appartementen, leed in 2021 en 2022 een verlies van omgerekend 72 miljard euro. Het is niet de enige partij die in zwaar weer zit. Sectorgenoot Greenland, dat deels in handen van de overheid is, kon deze week een lening niet terugbetalen.

“Vastgoed is de sleutel tot het oplossen van de verschillende huidige problemen”, zei Jacqueline Rong, hoofdeconoom China bij BNP Paribas, tegen persbureau Bloomberg. “De meest urgente ondersteuning voor vastgoed is het stabiliseren van het aanbod. Te veel ontwikkelaars zitten in de problemen. Als er nog meer grote faillissementen plaatsvinden, zal de woningbouw tot stilstand komen.”

Vergif voor de economie

Daarnaast is er de kwestie van de inflatie. In juni bedroeg deze 0 procent, waardoor het reële gevaar van deflatie ontstaat. Een aanhoudende daling van het algemeen prijspeil is vergif voor elke economie. In dat geval kunnen consumenten uitgaven uitstellen, in de verwachting dat ze later minder hoeven te betalen. Het gooit zand in de economische motor, omdat bedrijven dan moeilijker hun producten kwijtraken en hun investeringen verminderen.

China heeft deze week een plan bekendgemaakt om de consumentenuitgaven op te drijven. Huishoudens moeten onder meer gemakkelijker leningen kunnen krijgen om hun woning op te knappen of nieuwe huishoudelijke apparaten te kopen. Volgens analisten zal het plan echter slechts beperkte economische gevolgen hebben.

Later deze maand komt het Politbureau van de Communistische Partij bijeen om het economisch beleid voor de rest van het jaar vast te leggen. Rong hoopt dat er maatregelen komen om de kapitaalverstrekking aan de vastgoedsector aan te moedigen, zodat ten minste lopende projecten kunnen worden voltooid. Er kunnen ook extra overheidsuitgaven komen om de economie aan te zwengelen, hoewel het onwaarschijnlijk lijkt dat dit een grootschalig pakket zal zijn. China mikt voor dit jaar op een economische groei van “maar” 5 procent.

Chinese techbedrijven

Intussen probeert Beijing de economie op andere manieren te stimuleren. Zo ging premier Li Qiang vorige week in gesprek met de bazen van grote Chinese techbedrijven om hen aan te zetten meer personeel aan te nemen. Daarnaast werkt de regering aan een detente met de Verenigde Staten. De afgelopen maand bezocht zowel de Amerikaanse klimaatgezant John Kerry als minister van Financiën Janet Yellen China om de klimaat- en handelsagenda te bespreken. Omgekeerd zouden er de komende weken drie Chinese ministers afreizen naar Washington.

Volgens de Japanse zakenbank Nomura zal de Chinese economie niet op korte termijn veel kunnen versnellen. “Financiële markten moeten hun verwachtingen temperen en voor volgend jaar rekening houden met een economische groei van 4 procent.” Een getal des doods dat de communistische leiders vast zullen willen vermijden.