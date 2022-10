‘De campagne begint morgen’: Lula en Bolsonaro naar tweede ronde Braziliaanse presidentsverkiezingen

De presidentsverkiezingen in Brazilië zijn spannender uitgedraaid dan verwacht. Oud-president Lula da Silva wint de eerste ronde met 48 procent van de stemmen, wat lager is dan voorspeld in de peilingen. Er volgt een tweede ronde, waar huidig president Jair Bolsonaro (43 procent) ook nog een kans maakt.

Hoe is er gestemd?

De Braziliaanse presidentsverkiezingen zijn uitgedraaid op een nek-aan-nek-race tussen de huidig president Jair Bolonsaro (43 procent) en de linkse Lula da Silva (48 procent), die tussen 2003 en 2010 al president was van het Zuid-Amerikaanse land.

Die uitslag is vooral een opsteker voor Bolsonaro. De peilingen hadden een overwinning met een absolute meerderheid voorspeld voor zijn tegenstander Lula, terwijl hijzelf op 30 procent zou stranden. Maar dat bleek dus helemaal niet het geval te zijn.

Omdat een absolute meerderheid nodig is om president van Brazilië te kunnen worden, gaan Lula en Bolsonaro door naar een tweede ronde. Die vindt plaats op 30 oktober.

Negen andere kandidaten nemen niet meer deel aan die ronde.

Hoe komt deze uitslag aan bij de aanhangers van Lula?

Het kamp van Lula had zich aan een overtuigende overwinning verwacht. Dat er geen absolute meerderheid is, komt aan als een teleurstelling. In het historische centrum van Rio de Janeiro waren Lula’s aanhangers, gekleed in het rood, verzameld om de exitpolls te volgen. De uitbundige feeststemming doofde uit toen bleek dat Lula net te weinig stemmen behaalde voor de absolute meerderheid.

“Ik ben ontgoocheld, want we zien dat Bolsonaro sterker is dan we dachten”, zegt de 23-jarige studente Kharine Gil in The Guardian.

Bij de 34-jarige Elaine Azevedo overheerst de wanhoop: “We dachten allemaal dat Lula het gemakkelijk zou winnen.”

Thiago Amparo, columnist bij de krant Folha de São Paulo, zegt dat het “wishful thinking” was om de verkiezingen te beschouwen als “een manier om Bolsonaro te straffen voor zijn afschuwelijk beleid tijdens de pandemie”. Daaraan voegt hij toe: “Deze resultaten tonen dat we geen tijd hebben om te rusten. Het is tijd om de straat op te gaan, anders gaan we opnieuw een donkere toekomst tegemoet.”

Ondanks de sombere noot in zijn speech gisteren toont Lula zelf zich wel strijdvaardig: “De campagne begint morgen”. Op Twitter voegt hij daaraan toe dat hij “houdt van campagne voeren” en ernaar uitkijkt om nu met Bolsonaro in persoonlijk debat te kunnen gaan, “zodat we vergelijkingen kunnen maken tussen het Brazilië dat hij bouwde en het Brazilië dat wij bouwden”.

Eu adoro fazer campanha. E teremos mais 28 dias. Adoro fazer comício, subir em caminhão. E será a primeira oportunidade de ter um debate cara a cara com o atual presidente. Pra gente poder fazer comparações do Brasil que ele construiu e do Brasil que nós construímos. — Lula 13 (@LulaOficial) 3 oktober 2022

Hoe reageert huidig president Bolsonaro?

De rechtse president Jair Bolsonaro zelf beschouwt dit resultaat als een ware overwinning. Hij zegt al maanden dat de peilingen hem onderschatten, en krijgt met deze uitslag nu ook gelijk.

Hij sprak gisteren ook van vervalste verkiezingen, en hintte erop dat fraude de enige manier zou zijn waarop hij zou verliezen, maar daar is geen enkel bewijs of aanwijzing voor.

In zijn toespraak beloofde Bolsonaro om de armste lagen van de samenleving te overtuigen dat zij beter af zullen zijn onder een radicaal-rechts beleid dan onder een linkse president. “Ik begrijp dat veel mensen verlangen naar verandering, maar sommige veranderingen kunnen ook slecht uitdraaien.”

Ook zijn kamp vierde feest in Rio de Janeiro. “We hadden dit verwacht,” zegt de gepensioneerde Eudacio Queiroz Alves (65) aan The Guardian. “Het volk steunt Bolsonaro. Ik vertrouw erop dat hij zal winnen.”

“Uiterst rechts staat nog zeer sterk in Brazilië”, zegt politicoloog Carlos Melo aan persagentschap Reuters. “Een overwinning voor Lula in de tweede ronde is minder waarschijnlijk. Bolsonaro zal deelnemen met heel wat hernieuwde kracht voor een herverkiezing.”

Ook vele gouverneurs die steun genieten van Bolsonaro, zijn gisteren herverkozen. Cláudio Castro, een van Bolsonaro’s meest controversiële voormalige ministers, is overtuigend verkozen als gouverneur van Rio de Janeiro. Ook even van zijn voormalige ministers zijn opnieuw verkozen in het Congres, waaronder zijn ministers van Milieu en Gezondheid, die verantwoordelijk waren voor de ontbossingsplannen van het Amazonewoud en het bekritiseerde coronabeleid, dat in Brazilië vele dodelijke slachtoffers maakte.

Als Lula het haalt in de tweede ronde, zal hij dus moeten opboksen tegen heel wat getrouwen van Bolsonaro.

Wat mogen we verwachten van de tweede ronde?

Op 30 oktober volgt een tweede stemronde, deze keer alleen met Lula en Bolsonaro als kandidaten. Wie dan de meeste stemmen haalt, mag zich president van Brazilië noemen.

De campagne gaat dus meteen verder en er komt een rechtstreeks debat tussen de twee presidentskandidaten, waarin ze hun beleidsplannen zullen kunnen toelichten.

Het blijft af te wachten in welke sfeer dat gaat verlopen. De Braziliaanse samenleving is diep verdeeld en de campagne zorgde de afgelopen weken voor heel wat familieruzies en erger, zoals politiek geweld en schietpartijen.