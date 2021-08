De brutaliteit van Aleksandr Loekasjenko kent geen grenzen

Maandag keerde de Wit-Russische activist Vitali Shishov niet terug van een rondje hardlopen in een park in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Dinsdag werd zijn lichaam gevonden, opgehangen aan een boom. De Oekraïense politie onderzoekt alle mogelijkheden, inclusief een moord die op een zelfdoding moet lijken.

“Ik zou zeggen dat het een misdaad is, maar ik moet het onderzoek afwachten”, zei de Wit-Russische oppositieleider Svetlana Tichanovskaja. Shishovs organisatie, het Wit-Russisch Huis in Oekraïne, kende geen enkele twijfel: “Dit was een geplande operatie om een Wit-Rus te te liquideren die gevaarlijk was voor het regime.” Shishov en zijn medestanders hielpen gevluchte Wit-Russen een nieuw bestaan op te bouwen in Oekraïne.

Dat Shishov is vermoord moet uiteraard nog worden bewezen, maar de verdenking is niet vergezocht. Het schrikbewind van de Wit-Russische dictator Loekasjenko strekt zich inmiddels uit tot buiten de landsgrenzen. Eind mei werd een vliegtuig van Ryanair, op weg van Athene naar Vilnius, ‘gekaapt’ door de Wit-Russische luchtmacht om de opposant Raman Pratasevitch te arresteren.

Ook apolitieke kritiek op de autoriteiten wordt niet meer getolereerd. De Olympische sprinter Kristina Tsimanovskaja vreesde strafmaatregelen omdat ze openlijk geprotesteerd had tegen een trainer die haar wilde laten uitkomen op een nummer waarvoor ze niet had getraind. Maandag voelde ze zich genoodzaakt politiek asiel aan te vragen in Polen.

Slechte publiciteit op het mondiale podium van de Olympische Spelen lijkt Loekasjenko en zijn medestanders niet te deren. De dictator blijft kiezen voor escalatie, wat de rest van de wereld ook denkt. Daarom zet hij ook migranten in als ‘menselijke wapens’ tegen zijn vijanden, Litouwen en de Europese Unie, door de grens naar de EU wagenwijd open te zetten.

Na de frauduleus verlopen verkiezingen van augustus 2020 leek Loekasjenko’s positie even te wankelen door massale straatprotesten en stakingen. Maar hij herstelde zijn macht met ijzeren vuist. Straatprotest werd hard neergeslagen, stakers werden ontslagen, activisten op het gebied van mensenrechten en mediavrijheid gearresteerd.

Vanuit het perspectief van Loekasjenko is de binnenlandse repressie een succes. De rust is weergekeerd, hij zit weer stevig in het zadel. Hij had het daarbij kunnen laten. Waarom koos hij dan toch voor de confrontatie met het buitenland, voor het conflict met de Europese Unie, de Verenigde Staten en nu misschien ook met Oekraïne?

Tot in het buitenland

Dictators als Loekasjenko kennen slechts één logica: aan de macht blijven. Een schrikbewind is pas compleet als het zijn tegenstanders tot in het buitenland achtervolgt. De denktank Freedom House constateerde tussen 2014 en 2021 maar liefst 608 gevallen van ‘transnationale onderdrukking’: het vervolgen, laten arresteren of bruutweg vermoorden van tegenstanders die in het buitenland verblijven.

Het meest schokkende geval was dat van de Saudische journalist Jamal Khashoggi, die in 2018 in stukken werd gezaagd in het Saudische consulaat in Istanbul. Ook het regime van Loekasjenko’s beschermheer, de Russische president Poetin, maakt zich schuldig aan transnationale onderdrukking. In Groot-Brittannië werd ex-spion Alexander Litvinenko vermoord, op een andere ex-spion Sergej Skripal werd een aanslag gepleegd. In 2018 werd Nikolai Gloesjkov, een bekende criticus van het Kremlin, gewurgd. Om zijn hals was een hondenriem gelegd om de moord op zelfmoord te doen lijken.

Transnationale onderdrukking versterkt het meedogenloze imago van de dictator. Het land waar de misdaad gepleegd wordt, kan er doorgaans weinig aan doen. “Achter alle daden van transnationale onderdrukking schuilt de aanname dat het doelwit ‘hoort’ bij de staat waar hij vandaan komt en dat het gastland geen gevecht zal riskeren over iemand die er niet geboren is”, schreef Freedom House-onderzoeker Nate Schenkkan in het tijdschrift Foreign Affairs.

Door migranten als ‘menselijk wapen’ te gebruiken, herinnert Loekasjenko zijn vijanden eraan dat hij een flinke hindermacht kan ontwikkelen. Hun woede is van geen belang: het Wit-Rusland van Loekasjenko heeft toch niets meer van ze te verwachten.

Natuurlijk betaalt Wit-Rusland ook een prijs. De economie wordt geschaad door sancties van de Europese Unie en de Verenigde Staten, hoger opgeleide jongeren ontvluchten het land omdat zij geen toekomst meer zien onder het bewind van de voormalige directeur van een kolchoz (collectieve boerderij) Loekasjenko. Wit-Rusland heeft zich afhankelijk gemaakt van Rusland, iets wat Loekasjenko altijd wilde vermijden. Het is allemaal van ondergeschikt belang, zolang Aleksandr Loekasjenko maar aan de macht blijft.