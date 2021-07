De Britse besmettingscijfers stijgen niet langer, ze kelderen zelfs. Wat is er aan de hand?

Wat is er aan de hand in Groot-Brittannië? Tegen alle verwachtingen in dalen de besmettingscijfers er sterk. Wetenschappers tasten in het duister naar de precieze oorzaak, zo schrijft The Washington Post.

De wereld houdt de situatie in Groot-Brittannië met argusogen in de gaten. Hoe houden de vaccins stand, in een land waar de vaccinatiegraad hoog is maar de besmettelijke deltavariant dominant is? Op 17 juli klommen de besmettingscijfers er tot 54.674 nieuwe gevallen per dag, het hoogste aantal sinds januari. Twee dagen later introduceerde de Britse overheid Freedom Day, waarbij een groot aantal coronamaatregelen werden teruggeschroefd. Social distancing en mondmaskers gingen op de schop, nachtclubs gingen weer open.

Wetenschappers gingen er dan ook vanuit dat de coronacijfers er zouden blijven stijgen. Maar niets is minder waar: acht dagen op rij zijn de besmettingscijfers er afgenomen, tot 23.511 besmettingen per dag op dinsdag. Enkel gisteren was er uitzonderlijk een nieuwe stijging, tot 27.734 nieuwe geregistreerde coronagevallen.

Na de piek medio juli dalen de dagelijks vastgestelde besmettingen in het VK. Beeld UK Government

Groepsimmuniteit

Wetenschappers hebben nog geen precieze oorzaak kunnen aanduiden waarom de cijfers tegen de verwachtingen in blijven dalen. Toch zijn er enkele mogelijke verklaringen.

• Mogelijk vinden er minder besmettingen plaats omdat het zomer is en mensen meer buiten leven.

• Bovendien zijn de scholen dicht, waardoor kinderen het virus minder doorgeven.

• Ook een efficiënt track and trace-beleid kan de cijfers mogelijk drukken: vorige week kregen bijna 620.000 mensen een waarschuwing van de app van de Britse gezondheidszorg (NHS) dat ze aan het virus waren blootgesteld en in quarantaine moesten.

• Het is ook mogelijk dat mensen die al volledig gevaccineerd zijn zich gewoon minder laten testen, om zo een verplichte quarantaine te ontlopen.

• Zou Groot-Brittannië groepsimmuniteit bereikt hebben? Het land behoort tot de wereldtop wat vaccineren betreft: meer dan 70 procent van de volwassenen is er volledig gevaccineerd, 88 procent van de Britten kreeg al een eerste prik. En van wie nog niet gevaccineerd is, hadden al velen Covid.

Professor Martin McKee, verbonden aan de London School of Hygiene and Tropical Medicine, zegt dat hij sterk betwijfelt of Groot-Brittannië al groepsimmuniteit bereikt heeft, omdat het de verschillen tussen regio’s niet verklaart. “Ik heb geen simpel antwoord. Niemand van ons heeft dat”, aldus McKee.

Boris Johnson blijft alleszins voorzichtig: “Het is erg belangrijk dat we geen voorbarige conclusies trekken.” De Britse premier roept op voorzichtig te blijven. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens stijgt wel nog, maar veel minder snel dan tijdens vorige golven.

‘Nog niet volledig uit gevarenzone’

Neil Ferguson, epidemioloog verbonden aan Imperial College London, waarschuwde bij de BBC dat het nog te vroeg is om de impact van Freedom Day terug te zien in de cijfers.

Het is ook opletten voor een nieuwe piek in september, wanneer het weer weer slechter wordt en de scholen weer open gaan. “We zijn nog niet volledig uit de gevarenzone”, aldus Ferguson. “Maar de verhoudingen zijn fundamenteel veranderd. Het effect van vaccineren op het risico op hospitalisatie en sterfte is gigantisch. En ik ben hoopvol dat we tegen eind september of oktober het ergste van de pandemie gezien hebben.”

“Covid zal er nog zijn. Er zullen nog steeds mensen sterven aan Covid. Maar het ergste van de pandemie zal achter ons liggen”, besluit Ferguson.