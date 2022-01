De boosterprik slaat niet aan in (armere) Brusselse gemeenten, en ook Antwerpen hinkt plots achterop

Zestig procent van alle Vlamingen kreeg ondertussen zijn boosterprik toegediend, waarmee de campagne op schema zit. De meerderheid van alle vaccinatiecentra is klaar met iedereen uit te nodigen die al uitnodigbaar is. Deze week staan bijna 370.000 boostershots ingepland, in de laatste week van januari nog 157.000. Daarna moet de overgrote meerderheid van wie dat wilde een derde prik hebben kunnen krijgen.

Tot nog toe kwamen ongeveer 325.000 Vlamingen, iets meer dan 10 procent van de uitgenodigden, niet opdagen voor hun boosterprik. Hoe jonger, hoe hoger het aantal weigeraars. Uit de laatste cijfers van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat bij de 65-plussers 5 procent zijn booster niet haalde. Bij de 45- tot 64-jarigen was dat al het dubbel (10,1 procent), en bij de 18- tot 44-jarigen was dat 16,5 procent.

Tweede kans

De vaccinatiecijfers zijn ook navenant: terwijl meer dan 90 procent van de Vlaamse 65-plussers al een derde prik kreeg, is dat bij de 45- tot 54-jarigen 80,5 procent. Bij de twintigers en dertigers is 49,5 procent geboost, in de jongste leeftijdscategorie van 18 tot 24 jaar is dat bijna 43 procent. Hoe jonger, hoe meer die cijfers de komende dagen en weken wel nog zullen stijgen.

Voor wie de voorbije weken niet kwam opdagen, startte gisteren bovendien de boostervaccinatie van de tweede kans. Iedereen die zijn afspraak miste of annuleerde, krijgt een nieuwe uitnodiging.

Helemaal bovenaan in Vlaanderen staat het Vlaams-Brabantse Tremelo, waar volgens de laatste Sciensano-cijfers 74,3 procent zijn booster kreeg. In totaal zitten een twintigtal gemeenten boven de 70 procent.

Opvallend is hoe de stad Antwerpen na de spurt van de kerstvakantie, met meer dan 20.000 prikken per dag, helemaal lijkt te zijn stilgevallen. Met ongeveer 46 procent bengelt de stad nu helemaal achteraan in Vlaanderen. “Iedereen die bij ons uitgenodigd kon worden, is uitgenodigd”, zegt schepen voor Gezondheidszorg Els van Doesburg (N-VA). “Maar je mag niet vergeten dat Antwerpen de jongste bevolking van Vlaanderen heeft en minderjarigen nog geen booster mogen krijgen. Door die jonge leeftijd hebben wij relatief gezien ook een groter aandeel mensen van wie de wachttijd nog niet verstreken is. Elke dag krijgen bovendien nog mensen een eerste of tweede prik. Zij kunnen uiteraard nog niet meteen geboost worden. Meer dan 73 procent van onze volledig gevaccineerden kreeg wel degelijk al een booster.”

Sociaal-economische breuklijn

Het argument van de jongere leeftijd wordt ook in Brussel bovengehaald, waar nog maar 29 procent van de bevolking zijn boosterprik kreeg, minder dan de helft van in Vlaanderen. Bij de 18- tot 24-jarigen is dat nog maar 13,5 procent. Van de volledig gevaccineerde meerderjarigen kreeg wel al 50 procent zijn derde prik.

Toch kan dat niet verhullen dat het enthousiasme voor de derde prik in sommige Brusselse gemeenten wel erg laag is. Net zoals bij de basisvaccinatie tekent er zich een duidelijke breuklijn af tussen de sociaal-economisch armere en rijkere gemeenten. Sint-Joost-ten-Node telt de laagste vaccinatiegraad van het land, zowel voor het basisschema als voor de boosterprikken. Nog maar 16,2 procent van de volledige bevolking kreeg er zijn derde prik. Sint-Jans-Molenbeek doet het met 17,8 procent niet veel beter, gevolgd door Koekelberg met 21,4 procent. In Sint-Pieters-Woluwe kreeg al 46 procent een boostershot, in Watermaal-Bosvoorde 42 procent.

Ook bij zorgmedewerkers heeft Brussel nog een hele weg af te leggen. Vijfenzeventig procent van hen is volledig gevaccineerd, tegenover 95 procent in Vlaanderen. Nog maar 50 procent kreeg een boosterdosis, tegenover 83 procent in Vlaanderen.