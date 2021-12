De boostercampagne in Vlaanderen kan sneller, en dat heeft echt niet alleen met de wachttijd te maken

Hoogstwaarschijnlijk wordt de wachttijd om een derde prik van het coronavaccin te krijgen ingekort. Zo moet de boostercampagne sneller afgerond worden, nu de omikrongolf aan besmettingen eraan komt. Maar hoewel Vlaanderen het zeker niet slecht doet, kan de campagne ook zonder die inkorting sneller dan ze nu al loopt, zo blijkt uit deze grafieken en kaarten.

Vandaag werd de kaap van 25 procent van de volledige Belgische bevolking de al een boosterprik heeft gekregen, overschreden, goed voor net geen 2,9 miljoen Belgen. De meerderheid daarvan, 1,85 miljoen, komt uit Vlaanderen. Ook procentueel staat het Vlaams gewest momenteel bovenaan, met bijna 28 procent. Wallonië volgt met bijna 24 procent, in de Oostkantons is 22 procent gevaccineerd met een derde prik. Brussel loopt stevig achter, met nog geen 15 procent.

Bij de 65-plussers, die samen met de mensen met een verlaagde immuniteit voorrang kregen bij de boosterprik, loopt eveneens Vlaanderen voorop. Net geen 80 procent van de ouderen kreeg al een boosterprik, terwijl dat in Wallonië 68,5 procent is, en in Brussel slechts 57,5 procent. Wallonië doet het met meer dan 40 procent bij de 55- tot 64-jarigen daar wel beter, terwijl Vlaanderen in de jongere leeftijdsgroepen dan weer telkens beter scoort.

Vlaanderen doet het dus verre van slecht. Het is al wekenlang de regio met het hoogste priktempo, en gaat met 0,8 boosterprikken per 100 inwoners per dag bijvoorbeeld bijna dubbel zo snel als Brussel. Wallonië evolueert eveneens iets trager, maar voert het tempo wel stelselmatig op.

Kan het sneller?

En toch kan het in principe sneller, ook in Vlaanderen. Het argument dat het tempo niet hoger kan doordat de wachttijd tussen vaccin twee en drie gerespecteerd moet worden, wordt door de cijfers onderuit gehaald. Vandaag moet er minstens zes maanden tussen de tweede en derde prik van Pfizer en Moderna zitten, vier maanden tussen die van AstraZeneca, en twee maanden tussen die van Johnson & Johnson.

Voor 2,7 miljoen Vlamingen is die wachttijd al voorbij. 850.000 onder hen zijn nog niet geprikt, en hadden dat in theorie wel al gemogen. Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) zegt dat de overgrote meerderheid onder hen wel al is uitgenodigd om de komende dagen en weken gevaccineerd te worden.

Vraag is of de doelstelling om nog voor het einde van het jaar de helft van alle Vlaamse meerderjarigen een boosterprik te geven, nog haalbaar is. Het gaat om ongeveer 2,5 miljoen mensen. Aan het huidige priktempo kan dat vlot, maar door de feestdagen en het feit dat sommige vaccinatiecentra tijdelijk hun deuren zullen sluiten, zal het tempo de komende weken allicht dalen.

Als na een positief advies van de Hoge Gezondheidsraad vanavond het licht op groen wordt gezet voor de inkorting van de wachttijd bij Pfizer en Moderna naar vijf maanden, komen in één klap bovendien nog eens 815.000 meer Vlamingen in aanmerking voor hun boosterprik. Hoe zij snel dan geprikt kunnen worden, is onderdeel van een plan waar minister Beke momenteel samen met Zorg en Gezondheid aan werkt. Onder andere het reserveplatform Qvax zal gebruikt worden. De bedoeling is om in plaats van in maart of april de boostercampagne al in januari of februari af te ronden.

Hoever staat uw gemeente?

Uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid blijkt dat er binnen Vlaanderen grote regionale verschillen bestaan. Die vallen vooral te verklaren doordat sommige vaccinatiecentra dit najaar een tijd gesloten of verhuisd waren, en de boostercampagne er daardoor later op gang kwam. Zo is in Gent het vaccinatiecentrum in Flanders Expo pas sinds 1 december opnieuw open, waardoor vandaag nog maar 18,9 procent van de Gentenaren vandaag een derde prik kreeg.

Helemaal onderaan staat Asse in de rand rond Brussel, waar nog maar 13,6 procent geprikt is. Bovenaan staat de kustgemeente Knokke-Heist, vooral door het grote aandeel aan 65-plussers. Bijna 50 procent van de bevolking kreeg er al een derde prik.

Ook bij de 65-plussers zijn er grote verschillen: terwijl in Bonheiden al meer dan 92 procent zijn derde vaccindosis kreeg, is dat in Affligem nog maar 42,8 procent, minder dan de helft. Ook buurgemeenten Liedekerke, Opwijk, Asse en Merchtem zitten als enige Vlaamse gemeenten nog onder de 50 procent.

Voor heel Vlaanderen samen gaat het om 79,1 procent. In Antwerpen, de grootste stad van Vlaanderen, is bijna 76 procent extra gevaccineerd.

En hoe doen we het in Europa?

Ook niet slecht, zo blijkt: België staat momenteel op een zesde plaats in de lijst van 30 landen die het Europees Centrum voor Ziektebestrijding ECDC dagelijks bijhoudt. Helemaal bovenaan staat IJsland, met al de helft van de bevolking die een boosterprik kreeg. Oostenrijk en Hongarije vervolledigen de top drie met al meer dan 30 procent. Vlaanderen als aparte entiteit zou nog enkele plaatsen opschuiven, en boven Malta en Ierland komen te staan.

Helemaal onderaan in de lijst, nog maar net boven hekkensluiters Roemenië, Bulgarije en Letland, staat Nederland. Door een bijzonder trage start kreeg nog geen 7 procent van de bevolking een derde prik. Gisteren kondigde de Nederlandse regering wel een stevige versnelling aan, en werd de wachttijd voor alle vaccins ingekort naar drie maanden in plaats van zes. De belofte is om nog voor eind januari alle 18-plussers een boosterprik te hebben aangeboden.