De boekentips van Tülin Erkan: ‘W.F. Hermans bereidt me voor op de Zweedse muggen’

“Deze zomer ga ik naar Zweden. En natuurlijk spookt het geweldige Nooit meer slapen van Willem Frederik Hermans door mijn hoofd: de alomtegenwoordige muggen, de verschrikkelijke tocht van het hoofdpersonage. Dat kan tellen qua voorbereiding. (lacht)

“Op reis is mijn favoriete bezigheid observeren. Ik neem best wel een behoorlijke hoeveelheid boeken mee, maar of ik ze effectief uitlees? Altijd afwachten. Uiteraard beïnvloedt de plek waar je leest je lectuur. In Lissabon raakte ik in de ban van John Berger, Here Is Where We Meet, dat zich daar voor een stuk voltrok.

“Ik kijk en luister graag af. Het is schrijven in je hoofd. En dan volgt het schrijven op papier, met die noodzakelijke afstand. Zo deed ik het voor mijn debuut Honingeter – observeren in de luchthaven van Istanbul – en zo doe ik het voor mijn volgende roman. Toch doe ik niet aan waarnemingsschrijven. Ik wil de werkelijkheid niet vatten, ik wil ze vervormen. Ik raak dus wel geïnspireerd op reis: restantjes die ik mee naar huis neem en waar ik verder op kauw. En als je in een schrijfproces zit, laat het je nooit los. Dan neem je je manuscript met je mee, dat achtervolgt je gewoon.

“Op mijn reisstapel ligt Te waar om mooi te zijn van Frank Westerman. Ik ben fan van zijn non-fictie. Dit zijn reportagereizen naar het onwaarschijnlijke, maar Westerman weet altijd te prikkelen. Mijn vriend raadde me wandelschrijver Robert Macfarlane en Underland. A Deep Time Journey aan, die zich verdiept in de onderwereld, zowel de mythologie als de geschiedenis. Je krijgt er claustrofobie van!

“Ik lees op reis ook graag in de oorspronkelijke taal, vooral in het Frans. Vorige week zat ik op een lezing over taal en identiteit samen met de Frans-Koreaans-Zwitserse Elisa Shua Dusapin, die zelfs met een National Book Award is bekroond. Vreemd genoeg bleken er talloze thematische gelijkenissen tussen onze boeken te bestaan. Ik had nog nooit van haar gehoord, maar nu wil ik haar pas vertaalde Winter in Sokcho absoluut lezen.”