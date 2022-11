De bocht van Giorgia Meloni is niet alleen politiek sluw, ze kan gewoon niet anders: ‘Ze beseft goed in welke positie Italië zit’

Dat ‘het feestje voorbij is’ in de Europese Unie, zo waarschuwde Giorgia Meloni na haar verkiezingsoverwinning in Italië. Maar nu ze premier is, slaat ze een veel gematigder toon aan. Hoe leg je die bocht uit?

Ze had de hand kunnen gaan schudden van Hongaars premier Viktor Orbán in Boedapest. Of ze had kunnen kiezen voor Warschau, om de banden met de Poolse, rechts-conservatieve PiS-partij aan te halen. Maar neen, kersvers Italiaans premier Giorgia Meloni opteerde voor de Europese instellingen in Brussel.

Meloni ging breed glimlachend en handenschuddend op de foto met Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Raad Charles Michel en Parlementsvoorzitter Roberta Metsola. “Ik geloof dat elkaar zien kan helpen het verhaal over mijzelf en de Italiaanse regering te veranderen”, zei Meloni na afloop van haar bezoek aan Michel, volgens de Italiaanse zender RAI. “We zijn geen marsmannetjes, we zijn mensen van vlees en bloed.”

Op het eerste gezicht lijkt die boodschap vreemd. Meloni presenteerde zich aanvankelijk als een eurosceptische kandidaat. Gaandeweg veranderde dat beeld. Tijdens de campagne viel al op hoe ze steeds gematigder uitspraken deed over de Europese Unie.

“Hoe dat te verklaren valt? Meloni is een slimme en sluwe politica die wellicht stemmen wilde ronselen aan twee kanten”, zegt professor Europese politiek Steven Van Hecke (KU Leuven). “Aanvankelijk bij mensen die kritiek hebben op de Europese Unie en daarna bij de centrumkiezers. Wellicht heeft ze dankzij die gematigde Europese koers heel wat kiezers weten weg te lokken bij de eurosceptische partijen Lega Nord van Matteo Salvini en Forza Italia van Silvio Berlusconi.”

Geen Salvini

Die toon lijkt ze ook na haar aanstelling als Italiaans premier aan te houden. Dat blijkt uit de mensen die ze koos voor haar ministersposten. “Er zitten wel enkele rare sujetten in die regering, maar de drie belangrijke posities zijn wel ingevuld door eerder gematigde profielen”, zegt Ferdi De Ville, professor economisch handelsbeleid (UGent).

Met Antonio Tajani haalde Meloni de vorige voorzitter van het Europees Parlement (2017-2019) binnen als minister van Buitenlandse Zaken. Matteo Piantedosi geniet veel aanzien als minister van Economie en Financiën, een post die hij ook bekleedde in de regering van de vorige premier Mario Draghi - tevens ex-voorzitter van de Europese Centrale Bank. Al is het belangrijkste signaal wellicht dat Lega-voorzitter Salvini, die in de rest van Europa niet in de bovenste schuif ligt, geen binnenlandminister werd terwijl hij duidelijk op die post aasde.

Italiaans premier Giorgia Meloni aan de zijde van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. Beeld REUTERS

Financiële markten

Naast puur politiek pragmatisme is er nog een andere, wellicht nog belangrijker reden waarom Meloni nu een gematigde toon aanslaat in Brussel: ze kan het zich simpelweg niet permitteren de Europese leiders te schofferen. Net als in België rijzen ook in Italië de staatsschuld en het begrotingstekort de pan uit.

“Daar komt nog bij dat de spread (het renteverschil, PG) tegenover Duitsland gestegen is sinds het ontslag van Draghi”, zegt De Ville. “Ik denk dat ze goed beseft dat Italië economisch in een heel kwetsbare positie zit. Zeker als je ziet wat er in het Verenigd Koninkrijk gebeurd is nadat ex-premier Liz Truss er haar belastingplannen ontvouwd had. Ook omgekeerd is Italië eigenlijk too big to fail voor de rest van Europa.”

Met een dreigende recessie op de achtergrond kan Italië alle Europese hulp gebruiken. Die hulp komt er ook. Het land is met 200 miljard euro de grootste ontvanger van het Europees coronaherstelfonds.

“Alleen al daarom denk ik niet dat Meloni zich fors zal opstellen op de harde, in Europa belangrijke domeinen zoals economie”, zegt Van Hecke. “Op thema’s als migratie, waarover Europa sowieso al verdeeld is, of ethische kwesties als abortus, waarover de Europese Unie geen bevoegdheid heeft, zal ze de confrontatie wellicht wel opzoeken.” Zo kan ze het eurosceptische deel van haar achterban paaien.

“Dat de minister van Binnenlandse Zaken de eerste dag na zijn aanstelling meteen een schip met vluchtelingen van een ngo beval ommekeer te maken, toont al dat deze coalitie van plan is zich daarop sterk te profileren”, zegt Wouter Wolfs, professor vergelijkende en Europese politiek (KU Leuven). “Dat zie je minder tegenover de Europese Unie.”

Medestander

Al kwam Meloni wel meteen met een specifieke vraag naar Brussel. Ze wil het geld dat Italië uit het coronaherstelfonds krijgt op een lichtjes andere manier spenderen dan haar voorganger Mario Draghi dat beloofde te doen. Graag wil ze dat geld meer gebruiken voor energieveiligheid en om de gestegen kosten van ruwe grondstoffen te compenseren.

Italië is sowieso al langer voorstander van een Europese aanpak om de energieprijzen voor burgers aan te pakken. “Je zou kunnen zeggen dat België en Italië in veel discussies aan dezelfde zijde staan”, zegt De Ville. “Beide landen pleiten bijvoorbeeld voor een Europees gasplafond of een Europees herstelfonds als reactie op de energiecrisis. Logisch ook: geen van beide regeringen heeft de financiële ademruimte om er zelf nog een grote factuur bij te nemen. Op dat vlak heeft België er dus ergens wel belang bij dat er geluisterd wordt naar de economische verzuchtingen van de nieuwe Italiaanse regering. Al vind ik dat de EU zich wél principieel moet opstellen tegenover Meloni wat betreft mensenrechten en de rechtsstaat.”