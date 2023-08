De blonde jongen in het pestfilmpje is niet zo bezig met omvolking

Op een filmpje dat viraal ging, is te zien hoe een jongen zwaar wordt gepest in Zelzate. Het incident leidde tot twee protestmarsen, waarvan er een werd gekaapt door het Vlaams Belang. ‘De familie is niet gediend met politieke haatzaaierij.’

‘Iemand had mij gestuurd dat ze hem hadden geslagen. Ik dacht dat het wat duwen en trekken was geweest en vroeg er naar toen hij die vrijdagavond thuiskwam: ‘Hoe is het?’ Hij zei: ‘Goed.’ Hij heeft er verder niks over gezegd.”

We staan samen met de mama van Sem (gewijzigde naam) twee weken later op de plek waar het gebeurde, waar toen de kermis stond en het filmpje is gemaakt. De blauwe aanhangwagen voor de ingang van het zwembad staat er nog. Sem is er ook, samen met zijn nichtje. “Ik had die maandag, drie dagen later, de late”, zegt de mama. “Ik kwam thuis, zette mijn telefoon aan. Allemaal berichtjes. Linkjes naar dat filmpje. Ik heb maar een paar seconden kunnen kijken. Ik had iets van: oh my god! Ik rende naar buiten, weer naar binnen, weer naar buiten. Ik ben beginnen tieren.”

Filip Dewinter

We vragen Sem, 13 jaar, of hij zonder het filmpje ooit van plan was geweest om zijn moeder erover te vertellen. Over de klappen en het verplicht kussen van de witte kousen van de pesters. Het joch schudt heftig nee.

Zijn nichtje vraagt of we de originele versie, zonder blurren en met geluid, al hebben gezien. Ze heeft die bewaard op Snapchat, en voor er enig verder overleg kan plaatsvinden, duwt ze op play. Sem hoort de geluiden. Na een paar seconden plet hij zich tegen zijn mama aan. Hun tranen vermengen zich, en je beseft opeens dat ook Sem zelf het filmpje nooit heeft gezien.

Wat later zegt zij: “Da’s het stomme. Dat je uiteindelijk nog blij moet zijn dat het er is. Anders had ik het nooit geweten.”

In een (nog) niet verwijderde post op X deelt Filip Dewinter het filmpje met als toelichting: “Zo ver zijn we al… Het vernederen van kafirs (niet-moslims) is een praktijk die de #islam toepast om te koloniseren en veroveren. Beelden uit #Zelzate waar een blank en Vlaams kind de voeten moet kussen van moslims.”

We zouden intussen mogen worden verondersteld te weten dat voor het ontwikkelen van een opinie geen dubieuzere aanleiding kan bestaan dan een contextloos filmpje. Dewinter en zijn 43.200 volgers meenden het finale bewijs te zien van omvolking. Zonder enig besef over hoe en waarom werd Sem vorige week aanleiding van twee grote protestmarsen, waarvan er een werd gekaapt door Vlaams Belang.

Joe Van Holsbeeck

“Ik vind het erg om te zeggen, maar ik was zelf eerst ook mee in de framing”, zegt Abderrahim Lahlali, advocaat van de mama van Sem. “Ze zaten in mijn kantoor, om formeel klacht neer te leggen. De mama, Sem en zijn stiefzusje. Zij is zestien. Ze is die dag zelf in het park in Zelzate verhaal gaan halen bij de pesters en heeft zelf ook klappen gekregen. Zij kende de pesters, en noemde hun namen. Een Nikola, een Mirko en een Jovan (ook fictieve namen, DDC). Bleek dat het allemaal zestienjarigen waren met een Oost-Europese achtergrond. Alsof het ertoe doet, welke achtergrond ze hebben. Het moet gaan over de feiten, niet over afkomst. De familie is niet gediend met politieke haatzaaierij.”

“We herbeleven Joe Van Holsbeeck. De jongen werd destijds van zijn mp3-speler beroofd en gedood in Brussel. De politie verspreidde camerabeelden. Onder politieke druk kwam er een oproep in moskeeën om de daders te melden. Het waren twee Poolse jongens.”

Sem zegt geen hobby’s te hebben, hij heeft ook weinig vrienden. Hij is introvert. Als je hem vraagt waarom ze specifiek hem er uitpikten, zegt hij: “De middenvinger aan het bushokje in Wachtebeke.” Iemand moet op zeker ogenblik een middenvinger hebben uitgestoken naar iemand. “Maar dat was niet ik”, benadrukt Sem. Die vinger diende gewroken – en tot daar het aspect omvolking. “Hij was gewoon het makkelijkste slachtoffer”, zegt Lahlali.

Voor elke twaalf- of dertienjarige is de stap van lager naar middelbaar iets Groots. Ook voor Sem, vanaf vrijdag. “Er is maar één meisje uit mijn klas dat mee overgaat naar Sint-Laurens”, zegt hij. “Maar ik ken haar niet zo goed. Ik ga op de nieuwe school toekomen en iedereen gaat naar mij wijzen.”

“Hij wil niet naar school”, zegt zijn mama. “Misschien moeten we met de directie gaan praten.”