‘De bijnaam van doelman Vanasch is niet voor niets ‘The Wall’’: Hans Vandeweghe over gouden hockeyfinale

Hoe historisch is deze zege van de Red Lions?

“België heeft nog nooit een gouden medaille gewonnen in een ploegsport, dus dit is zeer historisch. We hadden al eens zilver gehaald, dat was ook met deze hockeyploeg. Maar goud is natuurlijk nog een trapje hoger.”

Hoe heb je deze finale zelf beleefd?

“Het was heel spannend. Driekwart van de wedstrijd waren de Belgen duidelijk de betere ploeg. De laatste tien minuten was het wel zeer zwaar, het was echt pompen. En dan zijn het shootouts en moet de keeper het oplossen. De Belgische keeper, Vincent Vanasch, is de beste ter wereld. Zijn bijnaam is niet voor niets ‘The Wall’.”

Zijn de Belgische hockeymannen de verdiende olympische kampioen?

“Zeker. Ze waren de beste ploeg van het toernooi. Deze Red Lions zijn ook een ploeg waar je als journalist graag naar kijkt, omdat ze mooi spelen, omdat ze beschikbaar zijn, maar ook omdat ze hun belofte altijd waarmaken. Als ze zeggen dat ze voor de finale gaan, dan halen ze die finale. En als ze de finale halen, zeggen ze dat ze voor goud gaan, en dan doen ze dat ook. Dat hebben ze de voorbije jaren getoond. Ze hebben weleens finales verloren, maar ze zijn wel Europees en wereldkampioen geworden. En nu dus ook olympisch kampioen.”

De Belgische doelman Vincent 'The Wall' Vanasch kroonde zich tot de held van de shootouts. Beeld Photo News

Wie was voor jou de man van de wedstrijd?

“Vincent Vanasch. De manier waarop hij met die druk omgaat, tijdens de wedstrijd en zeker tijdens de shootouts, dat is sterk.”

Opvallend: specialist Alexander Hendrickx miste drie strafcorners. Terwijl hij er dit toernooi al 12 gescoord had.

“Hij scoort er gemiddeld meer dan 1 op de 3, dus misschien dat hij een vierde wel had gemaakt. De Australiërs hebben er vooral voor gezorgd dat ze weinig strafcorners tegen kregen, en ze hebben zich waarschijnlijk doodgescout op die strafcorners van Hendrickx.”

Wat wordt de volgende uitdaging voor deze ploeg? Ze hebben al alles gewonnen wat er te winnen valt.

“Ze hebben inderdaad al alles gewonnen, dus dat wordt niet eenvoudig. De grootste uitdaging wordt volgens mij om nu slim te verjongen. Een deel van deze ploeg zal wellicht afscheid nemen. De bondscoach vertrekt ook, zijn assistent neemt het over. Ze zullen erop moeten letten dat die overgang vlot verloopt.”