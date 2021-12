De bierboot vaart stil, heel stil, door Nederland

Heineken: Met bier slepen moet

Elektrisch varen is duurzamer dan varen op diesel. Maar het zou veel duurzamer zijn als Heineken zijn voor de VS bestemde bier in de VS zou maken. Het moet toch mogelijk zijn om in Amerika Heineken te brouwen dat net zo smaakt als het bier uit Zoeterwoude, Den Bosch of die andere plekken waar het wordt gebrouwen?

In theorie klopt dat. Maar Heinekenbier maken in de VS is voor het concern geen optie, meldt een zegsman, veel Amerikanen zweren bij exportbier. Het móét uit het buitenland komen. ‘Imported from Holland’ is, zegt hij, een unique sellingpoint, een geweldig verkoopargument. Waarbij hij aantekent dat het bier in containers van Rotterdam naar de VS wordt vervoerd. Die containers zouden anders leeg zijn, omdat de Rotterdamse haven meer importeert dan exporteert.

Voor Heineken is de Amerikaanse bewondering voor (Hollands) exportbier fijn: het kan zijn bier er als ‘premium’ verkopen en er hogere prijzen voor vragen dan voor ‘gewoon’ bier.