De bewoners van door Rusland bezette gebieden wacht een inktzwarte toekomst

De eerste voortekenen daarvan waren al te zien toen pro-Russische separatisten in het voorjaar van 2014, aangemoedigd door Rusland, in een aantal steden in de regio’s Donetsk en Loehansk de macht grepen. Ze werden daarbij geholpen door overlopers uit de politie en Oekraïense legereenheden in de Donbas.

Vanuit Rusland kwamen dubieuze figuren aangereisd die de leiding over de sluipende militaire operatie op zich namen. Velen van hen, zoals Igor Girkin (ook wel bekend als Strelkov, de ‘Schutter'), waren afkomstig uit de Russische veiligheidsdiensten.

Al meteen nadat Strelkov met zijn mannen de stad Slavjansk had weten in te nemen, begon de terreur. Pro-Oekraïense politici werden opgepakt en gemarteld in het hoofdkwartier van de separatisten. Het verminkte lijk van een van hen, Volodimir Rybak, werd later teruggevonden bij een rivier. Strelkov, die enkele maanden minister van Defensie van de ‘Volksrepubliek Donetsk’ was, bekende achteraf dat hij ook enkele gevangen had laten executeren.

Ook in de regio-hoofdstad Donetsk heerste van meet af aan een sinistere sfeer. Demonstraties van pro-Oekraïense inwoners van de stad die tegen het uitroepen van de onafhankelijkheid waren, werden door aanhangers van de separatisten met knuppels uiteengeslagen. In het kantoor van het provinciebestuur waarin de rebellen zich hadden genesteld, zag je soms hoe opgepakte burgers naar binnen werden gesleept en meteen werden afgetuigd.

Zomer 2014 leken de rebellenrepubliekjes onder de voet te worden gelopen door het Oekraïense leger, maar de separatisten werden gered doordat Rusland legereenheden stuurde. Daarbij haalden ze ook vlucht MH17 neer, iets dat de separatisten en Moskou nog steeds hardnekkig ontkennen.

Wat er uiteindelijk ontstond waren twee verpauperde ‘volksrepublieken’ waarin plaatselijke militaire commandanten tegen het Oekraïense leger streden, maar ook onderling om de macht en de opbrengsten van smokkel vochten. De ene na de andere militaire commandant werd opgeblazen, zoals ‘Givi’, ‘Motorola’ en zelfs ‘premier’ Aleksandr Zachartsjenko. Of zij het slachtoffer werden van aanslagen van de Oekraïense geheime dienst of van hun interne rivalen, bleef onduidelijk.

Detentiecentra

In de loop der tijd heeft Moskou enigszins orde op zaken gesteld in de rebellenrepublieken, maar de terreur ging door. Tal van inwoners met sympathieën voor Kiev hebben de afgelopen jaren kennis gemaakt met de beruchte detentiecentra waar de rebellen hun gevangenen mishandelen.

De terreur, de armoede en de corruptie in de ‘volksrepublieken’ heeft een groot deel van de pro-Oekraïense inwoners op de vlucht gejaagd, waardoor de situatie volstrekt is veranderd. Anders dan in 2014 kan Rusland nu niet meer rekenen op steun onder een van een deel van de bevolking in de gebieden van de Donbas die nog niet onder controle van de separatisten zijn.

Ravage in Charkiv. Beeld Photo News

Een maand na het begin van de Russische invasie hebben de separatisten met steun van het Russische leger het overgrote deel van de regio Loehansk in handen weten te krijgen. De leider van de volksrepubliek Loehansk, Leonid Pasetsjnik, verklaarde zondag al dat hij een referendum over aansluiting bij Rusland wil houden.

Maar de opmars van de separatisten uit Donetsk verloopt veel moeizamer. Zelfs de half in puin geschoten havenstad Marioepol heeft zich nog niet overgegeven. Bij Donetsk zelf is het front nauwelijks verschoven.

Ook als de Russen erin slagen de hele Donbas in te nemen, is het onwaarschijnlijk dat president Poetin met die ‘overwinning’ genoegen zal nemen. In de steden die de Russen de afgelopen weken langs de zuidkust van Oekraïne hebben ingenomen tekent zich al eenzelfde patroon af als in 2014 in Donetsk en Loehansk.

Protest

In Cherson, Berdjansk en een reeks kleinere steden zijn de Russen begonnen de lokale autoriteiten te vervangen door pro-Russische bestuurders. Maar vooral in Cherson werken veel inwoners niet mee. Na drie weken bezetting gaan pro-Oekraïense betogers nog steeds de straat op om te protesteren tegen de Russen en wat zij de door Moskou geïnstalleerde ‘Gauleiter’ noemen.

Tot nog toe houden de Russische troepen zich er grotendeels buiten, kennelijk om te voorkomen dat het moreel onder de soldaten nog verder raakt aangetast. Maar er komen steeds meer meldingen van arrestaties en verdwijningen. Ook zijn er de afgelopen dagen eenheden gearriveerd uit Tsjetsjenië en de pro-Russische regio Zuid-Ossetië, die volgens Kiev vermoedelijk de taak zullen krijgen de bevolking te ‘pacificeren’.

Een teken dat Rusland erop uit is ook deze gebieden voorgoed te houden is dat er al voorbereidingen worden getroffen voor een referendum over afscheiding van Oekraïne en de invoering van de roebel. Op die manier ontstaat er een corridor van de Donbas naar de Krim. Sergej Aksjonov, de leider van de Krim, beloofde de inwoners onlangs al opgetogen dat zij binnenkort over land vanuit Rusland naar het geannexeerde schiereiland kunnen rijden.