De beste vriend van de opgepakte ‘Wall Street Journal’-redacteur: ‘Het enige wat ik kan doen is zijn leven zo makkelijk mogelijk maken in de cel’

Journalist Evan Gershkovich zit al vier maanden in een Russische cel op basis van valse aanklachten. Pjotr Sauer houdt zijn lot onder de aandacht. ‘Mijn leven staat in het teken van Evan.’

De dag waarop zijn beste vriend in Rusland werd opgepakt staat bij Pjotr Sauer in het geheugen gegrift. De radiostilte. De paniekerige belletjes naar het hotel waar hij verbleef. Het contact met zijn ouders, de telefoon die uren achter elkaar offline was. De slapeloze nacht. En uiteindelijk het persbericht van de Russische veiligheidsdienst FSB dat Evan Gershkovich, Rusland-correspondent van The Wall Street Journal, op 30 maart was opgepakt op verdenking van spionage.

Sindsdien zit de 31-jarige Amerikaan vast in een Russische cel. Daarmee is hij de eerste buitenlander sinds het einde van de Koude Oorlog die op basis van dergelijke beschuldigingen vastzit. Mocht hij veroordeeld worden, dan kan hij een celstraf van twintig jaar krijgen.

“Het besef dat hij dag in dag uit in een cel van acht vierkante meter zit, blijft onwerkelijk”, vertelt Sauer (30) op een terras in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Zelf werkt hij sinds maart vorig jaar vanuit Amsterdam als Rusland-redacteur bij de Britse krant The Guardian. Kort na het begin van de Russische invasie in Oekraïne vluchtte hij samen met zijn familie uit Moskou, de stad waar hij grotendeels opgroeide.

“Mijn hele leven staat nu in het teken van Evan. Hij moet zo snel mogelijk vrijkomen.” Om dat voor elkaar te krijgen, zet Sauer samen met een aantal vrienden alles op alles om Evans lot onder de aandacht te houden. Met media-optredens, een speciale website, een Instagram-pagina en een e-mailadres waar bekenden en onbekenden brieven voor Evan naartoe kunnen sturen, proberen ze de druk bij politici hoog te houden.

Met de actie #IStandWithEvan demonstreerden redacteuren van ‘The Moscow Times’, ‘Het Parool’, ‘Trouw’ en ‘de Volkskrant’ tegen gevangenschap van Evan Gershkovich. Beeld Marco Okhuizen

U schrijft twee keer per week met Evan. Hoe gaat het met hem naar uw idee?

“Het verschilt van dag tot dag. Hij heeft een heel gestructureerd, routineus ritme. Op een goede dag heeft hij veel energie en schrijft hij zo veel mogelijk brieven. Hij doet dan ook push-ups, driehonderd per uur. Daar moet ik weleens om grijnzen, want hij stond nooit echt bekend als een sportieve jongen. Hij was meer van biertje hier, sigaretje daar.”

“Op andere dagen heeft hij het moeilijker. Dan is hij overstuur en verdrietig. Maar hij realiseert zich op dat soort momenten dat er vanzelf weer betere dagen komen. Hij verliest ook nooit zijn gevoel voor humor in zijn brieven. Hij blijft grapjes maken. Dat zegt veel over zijn veerkracht en weerbaarheid.”

Wat doet het contact met u persoonlijk?

“Ik denk elk uur van de dag aan hem en het emotioneert me heel erg. Ik kan simpelweg niet helemaal gelukkig zijn zolang hij daar zit. Tot hij vrij is, ben ik mezelf niet.”

Lukt het wel om de gedachten af en toe te verzetten?

“Moeilijk. Soms probeer ik het weg te duwen en er niet aan te denken, maar dan ga ik me juist weer schuldig voelen dat ik niet aan hem denk en begin ik me weer af te vragen hoe ik hem nog beter kan helpen. Zo gaat het de hele tijd heen en weer. Uiteindelijk is het een heel machteloos gevoel. Tegelijkertijd weet ik dat het niet aan mij ligt. Het enige wat ik kan doen is zijn leven zo makkelijk mogelijk maken in de gevangenis.”

Pjotr Sauer: ‘Ironisch genoeg zegt Evan dat hij zich in de gevangenis beter voelt dan daarvoor.’ Beeld Egor Slizyak

Hoe doet u dat?

“Behalve brieven sturen we met ons team ook het eten waar hij om vraagt en veel boeken. Hij verslindt momenteel alle Russische klassiekers. We maken vaak het grapje dat hij tien jaar ouder en wijzer naar buiten zal komen. Ironisch genoeg zegt hij zelf ook dat hij zich in de gevangenis beter voelt dan daarvoor. Hij leest en mediteert namelijk veel en geniet opeens van de allerkleinste dingen.”

Zoals wat?

“Hij ziet vanzelfsprekend bijna geen natuur in zijn cel, maar laatst schreef hij dat als een vogeltje langs zijn raam vliegt of als hij de zomerwind hoort suizen, hij zich extreem verbonden voelt met de natuur. Daardoor voelt hij zich in de gevangenis vreemd genoeg dichter bij de natuur dan ooit tevoren.”

Heeft hij eigenlijk enig besef van tijd?

“Tijd is natuurlijk een moeilijk begrip in een cel zonder klok en nauwelijks daglicht. Maar hij mag één keer per week douchen, dus dan weet hij dat er weer een week voorbij is. Het douchemoment is zijn klok. Het is een rare dissonant, maar hij schrijft altijd dat de dagen langzaam gaan en de weken snel.”

Wat krijgt hij mee van het nieuws?

“Meer dan ik op voorhand had verwacht. De Russische veiligheidsdienst FSB leest natuurlijk alle brieven voordat ze bij hem terechtkomen, waardoor ik niet alles kan zeggen. Maar tot nog toe kan ik best veel kwijt. We hebben het bijvoorbeeld gehad over de opstand van Prigozjin en zijn Wagner-leger, in juni. Bovendien kan hij tv-kijken, al is dat natuurlijk wel de Russische staats-tv. Dus als hij het nieuws ziet, moet hij elke keer ontcijferen wat er werkelijk is gebeurd. Hij vertelde dat het voor hem fascinerend was die opstand via de staats-tv mee te krijgen. Zeker omdat de propagandisten eerst ook niet wisten hoe ze het nieuws moesten brengen.”

Is het niet risicovol om over dat soort politieke zaken te communiceren?

“Het is moeilijk om een balans te vinden. Ik wil hem niet in de problemen brengen door wat ik schrijf en tegelijkertijd wil ik wél de informatie geven waar hij om vraagt. Dus het moet altijd een beetje cryptisch, want ik kan nu eenmaal niet alle feiten noemen. Maar in bedekte bewoordingen lukt het aardig. Dat is overigens een dagelijks dilemma dat ik heb: wat kan ik wel zeggen en wat niet?”

U schrijft ook over uw eigen, vrije leven. Is dat niet ongemakkelijk?

“Ook wat dat betreft is de balans moeilijk. Enerzijds wil hij dat ik over mijn eigen leven vertel, waarin alles relatief gezien goed gaat. Anderzijds probeer ik duidelijk te maken dat ik het moeilijk heb omdat hij vastzit. Maar daarbij wil ik niet in een slachtofferrol schieten. Die discrepantie tussen ‘ik mis je en het leven is niet hetzelfde zonder jou’ en ‘kijk dit is mijn leven en dit doe ik allemaal’ is lastig.”

Want hij vraagt expliciet om details over uw alledaagse leven?

“Ja, absoluut. Door over onze dagelijkse beslommeringen te horen, heeft hij ook het idee dat hij nog onderdeel is van dat leven. Laatst was ik bijvoorbeeld in Berlijn met onze vrienden en toen schreef hij expliciet dat hij de details en roddels wilde horen. Wat hebben we gedaan, hoe hebben we het gehad, wie heeft met wie gezoend, dat soort dingen.”

Ontvangt hij eigenlijk veel brieven van onbekenden?

“Heel veel. In totaal heeft hij meer dan duizend brieven ontvangen. Onlangs nog kreeg hij een ontroerende brief van een Nederlandse man van honderd jaar. Deze man zat tijdens de Tweede Wereldoorlog in het verzet en heeft zelf twee jaar in een Duits gevangenenkamp gezeten. Hij schreef in prachtig oud Nederlands dat hij niet alleen met hem meeleeft, maar ook werkelijk weet hoe Evan zich voelt. Hij zei: ik ben nu honderd, heb kinderen, kleinkinderen en ik ben gelukkig. Houd vol, blijf vechten. Mijn gevangenschap heeft me niet gedefinieerd. Dat is hartverwarmend om te lezen.”

U vertaalt met een team ook de brieven die andere mensen naar hem sturen. Is dat niet raar?

“Ik krijg inderdaad veel onder ogen, want alle brieven moeten in het Russisch vertaald worden, anders komen ze de gevangenis niet in. Dat voelt soms wel als een inbreuk op de privacy, of voyeurisme, want die brieven zijn niet aan mij gericht en gaan best wel vaak over persoonlijke zaken.”

De Amerikaanse journalist Evan Gershkovich (rechts), gearresteerd op beschuldiging van spionage, kijkt toe tijdens een hoorzitting in Moskou. Beeld AFP

Wat is uw inschatting van de kans op zijn vrijlating?

“Poetins woordvoerder heeft onlangs laten doorschemeren dat achter de schermen gesprekken lopen met de VS. Dat is positief. Iedereen weet inmiddels dat het gaat uitdraaien op een gevangenenruil. In het begin waren we bang dat de Russen wellicht dachten dat hij echt een spion was, maar het is nu wel duidelijk dat het zuivere gijzeldiplomatie is. The Wall Street Journal publiceerde onlangs ook een stuk over hoe Poetin persoonlijk opdracht heeft gegeven voor Evans arrestatie. Dat is schokkend, maar laat ook zien hoe het Kremlin dit zelf heeft georkestreerd. Hoe dan ook, de laatste signalen zijn positief.”

Hoe zou u nu uw eigen relatie met Rusland omschrijven, het land waar u opgroeide?

“Als bijzonder lastig. Ik keek natuurlijk al langer met andere ogen naar Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd heb ik er duizenden mooie herinneringen liggen en koester ik nostalgische gevoelens voor het land. Al is mijn blik op Rusland sinds Evans arrestatie wel echt veranderd. Het is onmogelijk het land dat mijn beste vriend op valse beschuldigingen opsluit en gijzelt niet te haten.”

U heeft nog veel vrienden in Rusland. Hoe kijkt u naar hen?

“Ik vind het lastig vrienden te zien of te spreken die daar nog zitten, Evan goed kennen en gewoon hun leven blijven doorleven. Sommigen van hen steken hun kop in het zand en feesten gewoon door alsof er niets aan de hand is, terwijl een paar kilometer verderop een jongen die zij zo goed kennen in de gevangenis zit.”

Neemt u ze dat kwalijk?

“Ergens wel. Al weet ik ook dat het de typisch Russische mentaliteit is dat je als individu niets kan veranderen. Het is de apathische houding die zoveel Russen hebben ten aanzien van de politiek. Ze voelen geen verantwoordelijkheid meer na 23 jaar Poetin. Dat geldt niet alleen voor hoe ze tegen het lot van Evan aankijken, maar ook voor de oorlog in Oekraïne. Maar dat maakt het nog niet makkelijk om te zien.”

Wilt u zelf nog terug naar Rusland?

“Cynisch genoeg kreeg ik op de dag dat Evan honderd dagen vastzat het bericht dat er een nieuw visum voor me klaarligt. Daar heb ik meer dan een jaar op gewacht. Maar als ik nu terugga en in de rechtszaal ga zitten tijdens Evans rechtszaak, weet ik zeker dat hij me dat niet in dank zou afnemen. Hij zou vooral denken dat dit het niet waard is vanwege mijn veiligheid. Als journalist kun je je verhaal niet vertellen als je dood bent of gevangen zit. Je kunt wel de held gaan lopen uithangen, maar de risico’s zijn nu simpelweg te groot.”

Vindt u het verantwoord dat er überhaupt nog westerse journalisten in Rusland zitten?

“Vooropgesteld: dat is de keuze van elke journalist zelf. Het is hun eigen verantwoordelijkheid. Maar de volgende journalist die opgepakt wordt, daar heb ik geen sympathie voor. Want je weet wat de risico’s zijn.”

Gaan er meer buitenlandse journalisten Evans lot achterna?

“Ja, dat denk ik wel. Wellicht niet op korte termijn, maar misschien wel over twee jaar. Het Kremlin doet nu eenmaal niet zoveel dingen slechts één keer. Maar als Poetin ziet dat iets werkt, grijpt hij er graag en gemakkelijk op terug. In het Kremlin vergiftigen ze niet één keer iemand, maar meermaals. Daarom lijkt het me stug dat ze ook maar één keer een buitenlandse journalist arresteren.”

Wilt u een brief schrijven aan Evan Gershkovich? Dat kan: mail uw brief naar freegershkovich@gmail.com, dan vertaalt het team uw bericht in het Russisch en stuurt deze naar de gevangenis in Moskou.