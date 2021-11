‘De beste bescherming op dit moment’: hoopgevende Britse cijfers tonen hoe boosterprik immuniteit verhoogt

Na Israël, dat al maandenlang boosterprikken toedient, konden maandag ook de Britse gezondheidsdiensten erg positieve eerste resultaten van hun boostercampagne voorleggen. Sinds september werden meer dan 270.000 50-plussers gevolgd, waarvan er 25.000 al een boosterprik hadden gekregen met het Pfizer-vaccin. Zij werden afgezet tegen een controlegroep die ofwel niet gevaccineerd was, ofwel nog geen extra prik had gekregen. In totaal kregen al meer dan 12 miljoen Britten een extra prik, goed voor bijna 20 procent van de bevolking.

Wie eerder twee keer het AstraZeneca-vaccin had gekregen, was na vijf maanden nog maar voor 44 procent beschermd tegen symptomatische infectie, bij Pfizer was dat nog 63 procent. Maar een extra boosterprik met Pfizer verhoogde de effectiviteit opnieuw tot 93,1 procent bij de oorspronkelijke AstraZeneca-ontvangers, en tot 94 procent bij wie Pfizer had gekregen.

Dat betekent dat de boosterprik niet gewoon de immuniteit opnieuw op peil brengt, maar zelfs voor een bescherming zorgt die hoger is dan het hoogste niveau na twee dosissen ooit is geweest. Bij AstraZeneca was dat 61 procent, bij Pfizer 82 procent. De verhoogde beschermingsgraad werd twee weken na de extra prik gemeten, maar uit de data bleek de beschermingsgraad al na twee tot zes dagen geleidelijk aan te verhogen.

Ook alle veertigers

De Britse overheid besliste op basis van de studie de groep die in aanmerking komt voor een extra vaccin maandag prompt uit te breiden naar de veertigers. Zij zullen al vanaf volgende week zelf een afspraak kunnen boeken zodra hun tweede prik vijf maanden geleden is.

In Israël kreeg sinds de start van de boostercampagne al 40 procent van de bevolking een derde prik. Sinds enkele weken is de zware vierde golf van de zomer bijna volledig stilgevallen, volgens de overheid minstens deels dankzij die campagne.

In de ziekenhuizen is dan ook te zien hoe de bezetting sinds het einde van de zomer zeer fors is teruggevallen in Israël. De cijfers voor het Verenigd Koninkrijk vertonen een lichte daling, en stijgen in elk geval niet meer verder door. Dat is in België, waar nog maar 7 procent van de bevolking extra geprikt is, wel nog het geval.

De hospitalisaties stegen in het Verenigd Koninklijk vanaf het begin van de zomer fors, toen duidelijk werd dat de beschermingsgraad van de vaccins vooral bij de ouderen begon af te nemen. Zeker bij de 85-plussers ging het in augustus snel. Half september startte de boostercampagne bij de alleroudsten, eerst voorzichtig en traag, maar sindsdien steeds sneller.

Vandaag zijn de 85-plussers dan ook de grootste dalers, gevolgd door de 75- tot 84-jarigen. Bij de jongere leeftijdsgroepen zijn die dalingen daarentegen veel minder of zelfs niet te zien. Voor premier Boris Johnson vormen de cijfers dan ook het beste bewijs dat de derde prik “de beste bescherming is op dit moment”.

Vertraging

In België, en dus ook in Vlaanderen, moeten 65-plussers vier maanden na hun tweede AstraZeneca-inenting of zes maanden na hun Pfizer- of Moderna-prik wachten vooraleer ze in aanmerking komen voor een extra shot.

De campagne verliep bij de Vlaamse 85-plussers in de woon-zorgcentra vlot, maar vandaag gaat het heel wat trager. Van alle 840.000 Vlaamse 65-plussers die al in aanmerking komen voor een boosterprik, hebben tot nu toe 385.000, minder dan de helft, er al een gekregen. Veel zestigers en zeventigers krijgen momenteel hun uitnodiging pas voor december, en vaak is dat eerder zeven dan zes maanden na hun tweede prik.

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid streeft ernaar alle 65-plussers tegen het einde van het jaar een extra prik te geven. Nochtans zijn er in Vlaanderen vandaag al ongeveer 2,3 miljoen vaccins op voorraad, en kan het in principe dus veel sneller gaan. Virologen zeggen al weken dat de boostercampagne niet dé uitweg uit de huidige vierde golf is en dat contacten verminderen veel belangrijker is om de curve naar beneden te krijgen. Toch suggereren de Britse en de Israëlische resultaten dat de boosterprik wel degelijk een belangrijke bijkomende hulp kan zijn.