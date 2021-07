De besmettingen stijgen, en dus worden deze Europese vakantielanden weer strenger

Niet alleen ons land stelt vast dat er meer coronabesmettingen plaatsvinden. Ook op andere plekken in Europa stijgen de cijfers – mede door de deltavariant. Enkele populaire vakantielanden hebben daarom nieuwe maatregelen ingevoerd. Dit moet u weten als u op reis gaat.

Hoewel de aantallen nog relatief laag zijn, hebben de besmettingen in Frankrijk een duidelijke stijgende lijn ingezet: afgelopen week werden 63 procent meer besmettingen geregistreerd dan een week eerder. Iedereen die een restaurant, culturele instelling, winkelcentrum, ziekenhuis, trein of vliegtuig in wil stappen, moet daarom vanaf 21 juli een coronapas hebben. Die krijg je als je volledig gevaccineerd, negatief getest of recentelijk besmet bent geweest. President Macron, die de maatregel oplegde, zei verder dat hij vandaag de medische noodtoestand opnieuw zal uitroepen, waardoor de overheid meer vrijheden krijgt om beperkingen op te leggen.

In Spanje stijgt het aantal besmettingen al sinds half juni, relatief ligt het aantal besmettingen er even hoog als in Nederland. Verschillende regio’s hebben daarom maatregelen genomen. Catalonië heeft aangekondigd dat cafés, restaurants en andere gelegenheden om half één ’s nachts dicht moeten, en dat er nog maximaal tien mensen bij elkaar mogen komen. Eten en drinken op openbare plekken wordt verboden. Een rechter moet deze regels nog goedkeuren. In Valencia is verder in meer dan dertig plaatsen een avondklok ingesteld tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s ochtends vanwege het aantal besmettingen in die regio. Ook hier mogen maximaal tien mensen samenkomen. En in de noordelijke regio Asturië mogen bars en restaurants geen gasten meer binnen ontvangen.

Zonnebaders op het strand van Barcelona. Beeld AP

Ook in Portugal is het aantal besmettingen op dit moment vergelijkbaar met dat van Nederland, het land heeft om die reden het aantal plaatsen uitbreid waar een avondklok geldt. Die is nu ook ingesteld in onder meer Faro, de grootste stad van de Algarve, een populair vakantiegebied. Mensen die inchecken in een hotel moeten met het Europese coronacertificaat bewijzen dat ze negatief getest, gevaccineerd of onlangs besmet zijn. In tientallen gemeenten, waaronder Lissabon en Porto, moet dit ook als je op vrijdagavond of in het weekend een restaurant in wil.

Vanaf vrijdag gaan commerciële binnengelegenheden in Griekenland, waaronder cafés, bioscopen en theaters, weer open. Het verschil met het oorspronkelijke plan is dat ze alleen toegankelijk zullen zijn voor mensen die zijn gevaccineerd. Ook in Griekenland neemt het aantal besmettingen sinds vorige maand snel toe. Het land voert de druk op zijn burgers op om zich te laten vaccineren: net als in Frankrijk zijn gezondheidsmedewerkers verplicht zich te laten vaccineren.