‘De Belgen zijn minder rijk dan ze denken’: 9 verhalen die u na dit weekend kunt lezen

1. Filosoof Noam Chomsky (94): ‘Een oorlog tussen de VS en China is het einde van menselijke ontwikkeling op aarde’

Hij mag dan al 94 zijn, linguïst en filosoof Noam Chomsky is nog altijd even scherp in zijn analyses. Of het nu over China of de ‘foute rol van het Westen’ in de oorlog in Oekraïne gaat.

“Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter de dreiging voor verdere escalatie wordt. Voorlopig hebben de Russen nog geen bevoorradingszones in Oekraïne of Polen aangevallen. Maar stel je voor dat ze verder opschuiven en dat wel doen? Dan heb je snel een confrontatie met de NAVO, en meer bepaald de Verenigde Staten.” Lees het interview.

Noam Chomsky. Beeld rv

2. Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank, over de staat van onze economie: ‘De Belgen zijn minder rijk dan ze denken’

Donderdag bereikte de regering-De Croo een akkoord over de begroting. Juicht allen? Pierre Wunsch (55) van de Nationale Bank duikt in uw portemonnee en in die van het land.

“Zeker nu de rente opnieuw stijgt, bestaat het risico dat we een sneeuwbaleffect krijgen. De schuld blijft stijgen omdat het tekort te hoog is en de rentelast jaar op jaar stijgt. Die schuld blijft dan zelfs stijgen als het tekort stabiliseert. Dan heeft de overheid op een zeker moment de middelen niet meer om haar verplichtingen na te komen. Als we zo voortdoen, wordt het een uitdaging om de pensioenen volledig uit te betalen.” Lees het interview.

Pierre Wunsch: ‘Een nulrisico bestaat niet, maar de financiële instellingen in België zijn heel sterk.’ Beeld Damon De Backer

3. Hoe de klassieke politiek zelf de nederlaag tegen het Vlaams Belang organiseert

Een politiek conflict vechten partijkopstukken met elkaar uit, en op het einde wint Vlaams Belang. Sommige, ietwat oppervlakkige analyses zou je kunnen samenvatten als die variant op de al lang achterhaalde boutade van Gary Lineker over voetbal en de Duitsers.

Want inderdaad, of het nu over stikstof gaat, over de onwettige uittredingsvergoeding van de vroegere Kamervoorzitters of de Ventilus-hoogspanningslijn: aan het eind van elk heftig politiek-maatschappelijk ­debat lijkt de conclusie te zijn dat radicaal-rechts er weer garen bij gaat spinnen. De ontevreden kiezers lijken radicaal-rechts als gebraden kippen in de mond te vliegen. Dat heeft ook te maken met de spelregels van het kiessysteem. Lees de analyse.

Tom Van Grieken - boerenprotest stikstof akkoord Beeld Franky Verdickt

We treffen acteur Ward Kerremans (35) tijdens een inktzwart weekend. KV Mechelen en Manchester United verliezen met respectievelijk 5-0 en 7-0, twaalf dolkstoten in het hart. Gelukkig is er nog de vreugde en het spelplezier in het dagelijkse leven.

Na zijn doorbraak in Grond en Billie vs. Benjamin schittert Kerremans in zijn eerste film, de Netflix-thriller Noise. En gelúkkig zijn er nog grotere liefdes dan voetbal. Hij mag zich al vier jaar de blinkende vader van Younes noemen én – schot in de winkelhaak – sinds enige tijd ook het lief van Danira Boukhriss Terkessidis. “Ik heb haar al eens gezegd dat zij De wereld draait door moet overnemen.” Lees het interview.

Ward Kerremans en Danira Boukhriss tijdens de première van ‘Noise’. Beeld Maarten Claes

5. Freya Van den Bossche: ‘Het verschil tussen ons en Groen is gewoon te groot geworden om samen één programma te kunnen schrijven’

Bijna tien jaar werkte ze in de luwte, maar vandaag staat Freya Van den Bossche (48) weer vooraan op het politieke toneel. Al wil ze naar eigen zeggen vooral ten dienste van haar partij en haar idealen staan. Dat ze een plek op de tweede lijn heeft en dat he-le-maal prima vindt, zal ze in de loop van ons gesprek zeggen. “Je moet jonge mensen tijd geven om te groeien.”

Weer op het voorplan komen, staat niet met stip op haar verlanglijstje. Wat er ook van zij, ook vanop de achtergrond trekt Freya Van den Bossche alle aandacht naar zich toe. “Met die aandacht heb ik het meest geworsteld, sowieso. Het feit dat alles publiek gebeurt, dat vind ik vandaag nog altijd het minst aantrekkelijke aspect van de job. Al is af en toe met de pers praten natuurlijk een noodzakelijk onderdeel van die job.” Lees het interview.

Freya Van den Bossche. Beeld Thomas Sweertvaegher

6. Fotografe toont wat er schuilgaat achter prosciutto, foie gras en dierentuinbezoekjes: ‘We mogen niet wegkijken’

‘We kappen hun snavels af, verbranden hun staart, castreren ze zonder verdoving, en ­slachten ze zonder verpinken.’ Het zijn maar enkele martelingen die miljarden ­dieren ­dagelijks ondergaan. Fotografe Jo-Anne McArthur maakt de gruwel pijnlijk zichtbaar.

Het begon toen ze 22 was en met haar rugzak en fototoestel door Ecuador trok. Op een dag zag ze een aapje dat met een ketting vastgebonden lag aan de tralies van een raam. Het aapje was getraind om toeristen die passeerden te bestelen. Jo-Anne McArthur bleef staan om ­foto’s van het dier te nemen. Ondertussen is We Animals uitgegroeid tot een fotografieproject waaraan 95 fotografen over heel de wereld bijdragen, allemaal met hetzelfde doel: zichtbaarheid geven aan de miljarden dieren die in gevangenschap leven. Lees het artikel.

Minimale beweegruimte in deze varkenskwekerij, in een Noord-Italiaanse regio waar prosciutto wordt geproduceerd. Beeld Jo-Anne McArthur / Essere Animali / We Animals Media

Schrijver Marcel Proust beantwoordde ze ooit in een vriendenboekje, nu geeft De Morgen er een eigenzinnige draai aan. Tweeëntwintig directe vragen, evenveel openhartige antwoorden. Deze week: psychologe Nina Mouton (37). Wie is zij in het diepst van haar gedachten?

“Ik vind mijn scheiding een geslaagd deel van mijn leven, mijn huwelijk ook, de manier waarop we het hebben afgerond ook, het heeft alleen wat te lang geduurd. En daardoor kan ik wel zelfcompassie voelen. Het ging de zomer daarvoor ook al niet goed. Waarom hebben we toen de knoop niet definitief doorgehakt?” Lees het interview.

Nina Mouton: ‘Het idee van de perfecte Nina als vrouw ben ik nu aan het loslaten. Want die bestaat niet.’ Beeld Stefaan Temmerman

8. Net zo’n grote mond als Trump, maar slimmer: wie is Stormy Daniels, de vrouw achter de eerste strafzaak van de oud-president?

De eerste strafzaak ooit tegen oud-president Donald Trump draait om zwijggeld dat hij betaalde aan een porno-actrice. Wie is deze Stormy Daniels?

Ze heeft net zo’n grote mond als Trump, is net zo mediageniek, net zo strijdlustig. Maar slimmer. Lees het portret.

Stephanie Clifford, beter bekend als Stormy Daniels, in 2018. Beeld REUTERS

9. Kom aan de pizza en heel Italië valt over je heen: ‘Verrader. Door wie ben je omgekocht?’

Eten is in Italië een zaak van nationale trots. Dat voedselhistoricus Alberto Grandi mythes over de authenticiteit van bepaalde gerechten doorprikt wordt er dan ook beschouwd als heiligschennis.

Pasta carbonara? Een Amerikaanse uitvinding, mogelijk gemaakt door meegebrachte bacon van de geallieerde soldaten na 1943. Marsalawijn? Bedacht door Engelsen. Antipasti? Een Frans concept. Pizzeria’s dan? Die bestaan pas op grote schaal sinds de jaren zeventig, zegt voedselhistoricus Alberto Grandi (55). Maar laat het zijn landgenoten niet horen. Lees het artikel.