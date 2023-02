De belangrijkste verkiezingen van Afrika: Nigeria kiest vandaag een nieuwe president

Van alle verkiezingen die dit jaar plaatsvinden op het Afrikaanse continent, zijn die in Nigeria het belangrijkst. Muhammadu Buhari, die het acht jaar voor het zeggen had, laat het land achter in een erbarmelijke staat. Terwijl de grootste economie van Afrika tijdens zijn presidentschap tot stilstand kwam, namen de werkloosheid, inflatie en onveiligheid toe. Wie deze uitdagingen op zijn bordje krijgt is nog onduidelijk: analisten noemen het de spannendste verkiezing sinds het einde van Nigeria’s militaire dictatuur in 1999.

Lang leek de strijd om het presidentschap te gaan tussen de voormannen van de twee grootste partijen van Nigeria, de regerende partij All Progressives Congress (APC) en de People’s Democratic Party (PDP). Door Buhari’s APC is de 70-jarige Bola Tinubu naar voren geschoven, voormalig gouverneur van miljoenenstad Lagos. Hij belooft jeugdwerkloosheid te halveren en de economie door middel van export weer op gang te brengen. Voor de zesde keer zet de PDP daar Atiku Abubakar tegenover. Deze 76-jarige voormalig vicepresident wil het overheidssysteem hervormen, onder meer door de veiligheidsdienst te decentraliseren in de hoop Nigeria veiliger te maken.

Nieuwe, geduchte concurrent

Maar dit jaar is er voor het eerst een derde kandidaat die hoge ogen gooit en de kans op een tweede verkiezingsronde aanzienlijk vergroot. De winnaar heeft niet alleen landelijk een meerderheid van 50 procent van de stemmen nodig, maar moet ook in tweederde van de Nigeriaanse deelstaten minimaal 25 procent van de stemmen halen. Peter Obi, een 61-jarige zakenman en voormalig gouverneur van de kleine Labourpartij, is door zijn steun aan de nationale beweging tegen politiegeweld immens populair onder jongeren. In zijn campagne profileert Obi zich als een zuinige en bescheiden man, waarmee hij zich afzet tegen de twee leiders van de politieke elite wier partijen Nigeria al decennialang afwisselend regeren.

In een land waar 70 procent van de bevolking jonger is dan 30 jaar, is Obi uitgegroeid tot een geduchte concurrent voor de partijbonzen die het oude Nigeria vertegenwoordigen. De afgelopen maanden liet een recordaantal van 10 miljoen nieuwe stemmers zich registreren, waarvan het leeuwendeel jonger is dan 34 jaar. Of al die jongeren ook daadwerkelijk gaan stemmen, en of hun keuze dan valt op de populaire Obi, is de vraag. “Jongeren zijn geen homogene groep”, legt de Nigeriaanse hoogleraar Chidi Odinkalu, verbonden aan de Amerikaanse Tufts University, uit. “Ze zijn arm, rijk, islamitisch of christelijk, wonen in het noorden of het zuiden.” Toch denkt Odinkalu dat zijn mede-Nigerianen snakken naar een nieuwe politieke impuls. De nalatenschap van Buhari noemt hij “één grote puinhoop”.

Dat Odinkalu’s geboorteland op drift is geraakt, is niet alleen slecht voor de Nigerianen zelf, maar voor de hele regio. West-Afrika wordt de afgelopen jaren geplaagd door coups, terrorisme en economische tegenspoed. En ook voor de rest van de wereld is een stabiel Nigeria van belang. “Als het er misgaat”, stelt hij, “zal een aanzienlijk deel van de 220 miljoen inwoners kijken naar een beter bestaan elders. Als Nigeria faalt, zijn de implicaties voor de wereld daarom niet te overzien.”

Armoede

Om van Nigeria weer een stabiele factor in de regio te maken, is het zaak om een einde te maken aan de groeiende werkloosheid, zegt Jide Akintunde, hoofdredacteur van nieuwsplatform Financial Nigeria. “De grootste uitdaging voor de nationale veiligheid is de toenemende armoede en werkloosheid”, zegt hij. Het land heeft één van de grootste populaties zeer arme mensen ter wereld, eenderde van de bevolking zit zonder werk. De afgelopen acht jaar daalde onder Buhari het inkomen van de gemiddelde Nigeriaan. Op dit moment leven 90 miljoen Nigerianen van minder dan 2 euro per dag.

Die armoede heeft volgens de financieel journalist een duidelijk effect op het onderwijs. “Door armoede krijgen 20 miljoen kinderen in de schoolgaande leeftijd geen onderwijs”, zegt Akintunde. Hij ziet een direct verband tussen de onveiligheid en de toegang tot onderwijs. “Het noorden van Nigeria, de regio met de hoogste armoedecijfers en aantal niet-schoolgaande kinderen, heeft de afgelopen tien jaar de meeste veiligheidsincidenten gezien.”

Tijdens het presidentschap van Buhari zijn er volgens experts zo’n 60 duizend Nigerianen vermoord. Niet alleen door jihadisten van Boko Haram en de lokale tak van Islamitische Staat, maar ook door criminele bendes en het leger. Bovendien is het aantal ontvoeringen voor losgeld in het noordwesten van het land explosief gestegen en vinden er in het hele land gewelddadige confrontaties tussen herders en boeren plaats. Ook kampt het zuidoosten nog altijd met gewelddadige separatisten die zich van Nigeria willen afsplitsen om een eigen staat te stichten.

Cruciaal voor de toekomst van Nigeria is dat dinsdag, wanneer de uitkomst van de verkiezingen naar verwachting bekend wordt gemaakt, een duidelijke winnaar uit de bus komt. “Ons land staat op een belangrijk kruispunt”, zegt Odinkalu. “Alleen een president met een sterk mandaat kan een einde maken aan alle uitdagingen waar Nigeria voor staat. Alleen als zijn legitimiteit niet in twijfel kan worden getrokken, kan de nieuwe president voorkomen dat Nigeria uit elkaar valt.”