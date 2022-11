De begrafenisonderneemster die scoort op TikTok met filmpjes over haar werk

De Brusselse Chelsea maakt furore op TikTok met filmpjes over haar job. Alleen: ze is begrafenisonderneemster. Of hoe je de ‘fun’ terugbrengt naar ‘funerals’.

Stilstaan bij de dood vinden we doorgaans bijzonder ongemakkelijk. Volgens rouwspecialist Manu Keirse weten we dat de dood bij het leven hoort, maar zijn we verleerd om te gaan met verlies. Nog niet zo heel lang geleden leefden gezinnen met drie generaties onder één dak. Kinderen waren erbij als hun grootouder of ouder het leven liet in de woonkamer. De kerkklokken luidden zodat iedereen uit het dorp wist dat er iemand overleden was. Even later werd er een kruis op de voordeur van de familie genageld. Sterven was een natuurlijk deel van het leven. Vandaag duwen we dood in het verdomhoekje. Alleen op Allerheiligen en Allerzielen, wanneer we met zijn allen naar het kerkhof trekken, chrysant onder de arm, laten we de dood dichterbij komen.

De 29-jarige Chelsea denkt daar net iets anders over. Ze is begrafenisondernemer in Brussel. Op haar TikTok-account @la.travailleuse.funebre deelt ze filmpjes over haar werk en wekelijks gaat ze één keer live om in interactie te gaan met haar volgers. Ze toont hoe ze rouwbrieven plooit, iemands assen in een urne overgiet of hoe ze de kist voor een baby’tje dichtschroeft. Het filmpje waarin ze kussens in een doodskist vastniet, werd maar liefst 5 miljoen keer bekeken.

Geïntrigeerd

Ze doet het niet om reclame te maken voor de zaak waar ze haar stage deed en ondertussen ook officieel aan de slag is. Wel om haar werk minder abstract te maken voor het grote publiek. “Ik was schoonheidsspecialiste, maar vroeg me al langer af hoe het zou zijn om overleden mensen te schminken”, legt Chelsea uit. “Dode mensen hebben me altijd gefascineerd. Ik weet niet goed waarom. Ik was wel geïnteresseerd in een job als begrafenisondernemer, maar had geen idee hoe je die sector binnenraakte. Ik dacht dat je er enkel van generatie op generatie kon inrollen.

“Tijdens een van de lockdowns zag ik een vacature voor het mortuarium van een ziekenhuis. Ik heb me ingeschreven voor een opleiding in Ukkel en sinds kort ben ik officieel begrafenisondernemer. Mijn werkgever juicht het trouwens toe dat ik zo open ben over ons werk. We merken nu al dat veel jonge volgers interesse hebben in een job als begrafenisondernemer.”

Chelsea merkte dat mensen geïntrigeerd waren door haar baan, maar geen idee hadden wat ze exact deed. “De dood is geen makkelijk onderwerp. Niemand praat er echt graag over, maar hoe meer we dat doen, hoe beter we de dood kunnen accepteren. Ik probeer mijn job trouwens niet te zwaar in beeld te brengen.”

‘I love life!’

“Ik ben ook niet de klassieke begrafenisondernemer die altijd in het zwart is gekleed. Mensen die me pas kennen, zeggen vaak hetzelfde: ‘Jij een begrafenisondernemer? Daar ben je toch veel te vrolijk voor?’ We zijn echt geen depressieve mensen die in een duister hoekje staan kniezen”, lacht Chelsea. “Ik heb een vrolijk en uitbundig karakter. I love life! En de dood maakt er deel van uit.”

Beeld rv

Haar filmpjes kaderen in een grotere trend. Die van #deathtok. ‘Millennials put the ‘fun’ back into funeral’, schreef een New Yorkse krant. Palliatieve verpleegkundigen en dus ook begrafenisondernemers gebruiken het platform om het stigma rond de dood kleiner te maken. Een van hen is de Amerikaanse Hospicenursepenny. Ze begon TikTok te gebruiken tijdens de pandemie en merkte dat haar filmpjes over palliatieve zorg enorm veel bekeken werden. Ze geeft uitleg over hoe ze het lichaam van een overleden persoon verzorgt of welke make-up ze gebruikt.

De bedoeling van #deathtok is om ziekte en dood normaler te maken, zodat we het proces makkelijker kunnen plaatsen als wijzelf of een geliefde het doormaken. “We willen de dood te allen koste vermijden, maar dat is niet nodig”, vindt Chelsea. “Of ik nu zelf minder bang ben van de dood? We weten natuurlijk nog altijd niet wat er na de dood gebeurt, dus sterven blijft een concept dat we nooit zullen kunnen vatten tot we het zelf meemaken. Maar ik wil sowieso een vrolijke begrafenis met een doodkist met glitters, live muziek en kleurrijke kleding. Als een geliefde sterft, moet je het leven vieren.”