‘De banken laten ouderen, armen en digibeten in de steek’

In een nieuw charter belooft de financiële sector universele basisbankdiensten, dus ook aan wie geen digitale toegang heeft. Toch zijn jullie niet tevreden?

“Er zitten grote gaten in het charter. Zo wordt toegang tot offline bankdiensten drie keer duurder. Tot nu toe kon je toegang krijgen tot offline basisbankdienstverlening wanneer het bedrag op de rekening onder een bepaalde limiet lag. Dat kostte 16 euro. In ruil kreeg je toegang tot 36 manuele verrichtingen. Voortaan kan iedereen die sukkelt met digitaal bankieren toegang tot offline diensten krijgen, ongeacht zijn of haar saldo. Maar dat kost nu wel zestig euro voor zestig verrichtingen. Een meer dan drie keer zo hoge prijs dus voor nog niet het dubbele aan diensten. Dat achten wij niet fair.”

De prijs is niet het enige mankement in de nieuwe afspraken?

“Klopt. Zo voorziet het nieuwe basispakket van 60 euro zelfs geen kredietkaart. Wie niet kan internetbankieren, moet daarvoor dus nog eens extra betalen. Bij BNP-Paribas is dat bijvoorbeeld 20 euro: daarvoor krijg je dan een VISA-kaart die toegang geeft tot een nieuw type geldautomaten in bepaalde winkels.

“Banken kunnen zo met steeds weer nieuwe extra kosten aandraven voor essentiële zaken. Zo’n charter is dus veel te vrijblijvend. Wettelijke afspraken die banken aan hun openbare dienstverplichting houden, waren veel beter geweest, maar blijkbaar is de politiek niet verder gekomen dan deze niet-juridische afspraken vol gaten.

“Nog een ander mankement is dat een nog meer fundamentele dienst verdwijnt. Onder de huidige regeling waren banken verplicht je twee keer per maand je uittreksels toe te sturen. Dat valt weg, terwijl je intussen ruim drie keer meer betaalt.”

Delphine Schedin. Beeld RV

Wie niet online kan bankieren, moet dan naar het bankkantoor voor zijn of haar uittreksels?

“Inderdaad. Onder het 60 euro-basispakket mag je je rekeninguitreksels gaan halen bij het bankkantoor. Lukt het je niet om ze daar op te pikken, dan komen er extra kosten bij om ze te laten opsturen. En dat zal voor steeds meer mensen niet lukken, want het aantal bankkantoren wordt afgebouwd. Nochtans zijn rekeninguittreksels voor veel mensen het enige middel om het overzicht te bewaren en hun budget te beheren.

“Ondertussen verenigen grootbanken zich om hun geldautomaten samen te voegen tot gemeenschappelijke uitgebate automaten. Heel wat automaten worden daarbij geschrapt. Opnieuw zijn mensen die niet digitaal bankieren of minder mobiel zijn, dus de dupe.”

Hoe groot is de groep benadeelden?

“Het is lastig er één cijfer op te plakken, maar het is een aanzienlijk aantal, want het gaat zowel om ouderen als mensen die om andere redenen de digitale sneltrein missen. Zo zijn er ook mensen die wel internet en een smartphone en laptop hebben, maar internetbankieren niet vertrouwen of het niet onder de knie hebben. De Gezinsbond stelde in 2016 vast dat in 22 procent van de gezinnen niemand overweg kan met internetbankieren. Bij 55-plussers is dat 35 procent.”