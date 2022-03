De bandleden zitten volop verwikkeld in de oorlog, maar Oekraïne gaat deelnemen aan het Songfestival

De band is momenteel druk bezig met vrijwilligerswerk en werk voor de territoriale strijdkrachten in thuisland Oekraïne wat het niet evident maakt om in de week van 10 mei naar het Italiaanse Turijn af te zakken. Bovendien zijn alle mannen tot zestig jaar gevraagd in Oekraïne te blijven en te strijden waar nodig.

Een van de bandleden heeft zich aan het front gemeld en vecht actief mee, terwijl Kalush Orchestra-frontman Oleh Psiuk bezig is met vrijwilligerswerk. Zo helpt hij mensen bij het vinden van onderdak en medicijnen. Een ander lid weeft camouflagenetten en maakt molotovcocktails.

“We bereiden ons zo goed mogelijk voor en doen ons best om ons land zo goed mogelijk te vertegenwoordigen”, liet Psiuk vorige week weten. Hij bedankt de organisatie van het evenement en de gehele Eurovisie-gemeenschap voor hun steun. “We hopen dat we naar jullie toe zullen komen en hier een tijd van vrede zal komen.”

Wat als de Oekraïense band niet in Italië raakt?

Als de band niet in Italië raakt wordt teruggevallen op het noodscenario. Alle deelnemende landen zijn - net als vorig jaar - gevraagd om hun optreden in hun thuisland op te nemen. Dat back-upsysteem werd vorig jaar in volle coronacrisis geïntroduceerd en moest ervoor zorgen dat ook deelnemers met een coronabesmetting deel konden nemen aan de liedjeswedstrijd.

Door de Russische invasie in Oekraïne werd Rusland uitgesloten van deelname aan het Songfestival. Meerdere deelnemende landen hadden hiertoe opgeroepen. Oekraïne is sinds het begin van de oorlog bij de bookmakers torenhoog favoriet om het evenement te winnen. Het Eurosongfestival wordt dit jaar op 10, 12 en 14 mei georganiseerd.