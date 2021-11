‘De bal ligt in eenieders kamp’: Marc Van Ranst over de nieuwe coronamaatregelen

Vindt u dat de maatregelen die vandaag genomen zijn ver genoeg gaan?

Van Ranst: “Een aantal zaken zoals het sluitingsuur voor de horeca, daar zien we dat onze buurlanden daar toch een stuk strikter in zijn. Dus dat had strenger gekund. Maar je moet het nog door die verschillende regeringen kunnen krijgen. Dit is wat politiek haalbaar was. Alles wat ertoe bijdraagt dat mensen elkaar minder zien, vooral binnen, kan maar helpen.

“Pas op: dit is een aaneenschakeling van drie Overlegcomités waar men almaar strengere maatregelen neemt. Zo hebben we dat in België al een paar keer moeten doen, in één keer gaat het niet. Dan is dit het resultaat. Alles hangt nu af hoe de mensen zich hieraan zullen houden.”

Strengere maatregelen zoals in Nederland zijn hier dus niet haalbaar. Maar zijn ze hier nodig?

“Als je naar het systeem van Nederland gaat, waar men nu naar een sluitingsuur van 17 uur gaat, dan heb je een grotere beperking, maar dat is natuurlijk ook een fellere beperking voor de vrijheidsgraad van de mensen en voor die zaken. Dat zijn ook dingen waarvoor je respect moet hebben.

“Ik hoop dat mensen wat mededogen hebben met degenen die hier beslissingen over moeten nemen. Er is ergens het vreemde idee gegroeid dat politici en experts het maar moeten oplossen. Dat is een te grote verwachting. De bal ligt in eenieders kamp. De premier roept bijvoorbeeld op om onze contacten te beperken. Dat kan je niet controleren, maar als mensen die suggestie zouden volgen dan heeft dat een enorme invloed.”

Gaan we er met de nieuwe coronamaatregelen geraken?

“Dat hangt af van eenieder van ons. Menselijk gedrag is onvoorspelbaar, wij zijn de pandemie. Dus alles hangt af van hoe mensen die maatregelen invullen. Er wordt niet gezegd: heb geen contacten meer. Maar wanneer je die kan beperken, moet je dat doen. Ik zie dat ook in mijn omgeving. Bepaalde feestjes en activiteiten worden gewoon uitgesteld.

“We zitten nu al bijna twee jaar in deze toestand. Sommige dingen zijn gewoonten geworden. Zo houden we wat meer afstand van elkaar. Daar hebben wij geen overheid voor nodig die de meetlat bovenhaalt. Mensen zijn perfect capabel om die beslissingen te maken - én sommigen niet. En dan moet je proberen om daar regeltjes voor te hebben. Maar om voor die paar procent alles plat te leggen, voor iedereen, dat is niet de eerste oplossing, natuurlijk.”

Wanneer zien we het effect van de maatregelen in de curves?

“De eerste maatregelen van drie Overlegcomités geleden zouden we binnenkort al moeten zien. Die van vorige week zullen we volgende week zien en die van vandaag ook binnen tien of veertien dagen. Maar what goes up, must come down. Wanneer je naar epidemieën kijkt, gaat dat op een bepaald moment wel naar beneden.

“Virologen houden niet enkel rekening met de virologische realiteit. Anders moet je zeggen: iedereen in zijn kot, niemand komt buiten. Dan heb je een zekerheid dat die curve binnen tien dagen naar beneden gaat. Maar dan heb je ook een enorme impact gehad op het leven van de mensen en op de economie. Hier wil men een soort van tussenoplossing vinden en dat kan wel degelijk werken. In sommige landen zie je dat de curves dan toch naar beneden gaan, ja, dan zullen we dat hier ook wel zien.”