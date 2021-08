‘De bal bij de buren is slechts één voorbeeld van de aangepaste wet, eigenlijk geldt het gezond verstand’

Een kraan in de tuin van de buren zetten of een bal gaan halen? Vanaf 1 september treedt de nieuwe wet op het goederenrecht in werking. Wat verandert er allemaal, en wat is de impact? Professor Vincent Sagaert (KULAK en KU Leuven), die meewerkte aan de wetshervorming, legt uit.

De nieuwe wet op het goederenrecht bepaalt dat ik toegang heb tot de tuin van de buren om pakweg mijn voetbal of huisdier te halen?

“Dat is slechts één van de vele concrete voorbeelden die er te geven zijn. Het gaat daarbij over eenmalige situaties waarbij per ongeluk goederen of dieren op iemand anders eigendom terecht zijn gekomen. Dan heb je het recht om die op dat eigendom te gaan zoeken. U moet wel altijd eerst aanbellen bij de buren en het vragen, maar als die weigert of niet thuis is, mag u in principe toch de tuin binnengaan. Niet om rond te neuzen, maar gewoon om uw bal op te rapen. Ik noem het eigenlijk de regels van het gezond verstand. Mijn grootvader zei altijd, ‘ruzie maak je met twee’, daar zit een grote waarheid in.”

Mag ik voortaan ook een stelling zetten bij mijn buurman om te verbouwen?

“Er bestond al zoiets als het ladderrecht. Dat is het recht om bij het snoeien van de haag of het schoonmaken van de dakgoot ook even in de tuin van de buren te gaan om daar je ladder te zetten. Dat wordt nu uitgebreid naar bouwwerken. Concreet kun je dus de tuin van de buren gebruiken om er bijvoorbeeld een stelling of een kraan te plaatsen om iets op jouw grond te bouwen, uiteraard enkel als je zelf niet de ruimte hebt om dat te plaatsen. Vanzelfsprekend moet je de buren daarvan op voorhand verwittigen en het moet ook gebeuren op de manier die het minste schade toebrengt aan het naburige perceel. De buur kan ook weigeren als daar redenen voor zijn. Bij discussie zal de vrederechter daarover oordelen.”

Ook mijn privédomein wordt toegankelijk voor derden?

“Enkel voor percelen die niet bebouwd zijn, omheind of bewerkt met gewassen. Een eigenaar die zijn grond niet zelf gebruikt, moet gedogen dat anderen op het terrein lopen, uiteraard op voorwaarde dat ze geen hinder of schade veroorzaken. Als u dat wil verhinderen, dan volstaat het om een bordje te plaatsen waarop staat dat het verboden is het terrein te betreden.”

Vanwaar komt deze hervorming van de goederenwet?

“Een hervorming drong zich op omdat het grootste gedeelte van de regels dateerde uit 1804, de tijd van Napoleon. Daarin stond niets specifiek beschreven, omdat het toen ook niet aan de orde was. Soms krijg je dan een conflict tussen bijvoorbeeld het eigendomsrecht – zoals het huis en de tuin van uw buur – en het eigenaarsrecht – uw voetbal – om bij deze voorbeelden te blijven. Maar het omvat veel meer. De nieuwe wet telt ruim 200 artikels en werd anderhalf jaar geleden goedgekeurd.”

Welke van die 200 artikels zijn nog van belang?

“Een voor mij innovatieve aanpassing is deze van het volume-eigendom. Om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten, worden almaar vaker volumes boven of onder elkaar gestapeld. Dat bestond in de tijd van Napoleon niet. Nu wel, denk bijvoorbeeld aan een ondergrondse parkeergarage, daarboven een winkelcentrum en daarboven appartementen. Voortaan wordt het mogelijk aparte eigendomsrechten voor de verschillende volumes toe te kennen, zonder gemeenschappelijke delen en zonder beperking in de tijd.”