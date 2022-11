‘De autoriteiten in Rusland kunnen niets anders meer opgeven’: hardliners verscherpen kritiek op het leger na terugtrekking uit Cherson

Russische voorstanders van de oorlog uitten dit weekend hun scherpste kritiek op het leger in Oekraïne tot nog toe, na de vernederende terugtrekking van de Russische troepen uit de Zuid-Oekraïense stad Cherson. De stortvloed aan beschuldigen maakte zondag komaf met het taboe om president Vladimir Poetin zelf en de Russische regering aan de kaak te stellen.

Aleksandr Doegin - de rechtse ideoloog wiens concept van een ‘Russische wereld’ de oorlog mee heeft geïnspireerd - schreef online dat de belangrijkste taak van een autocratische leider erin bestaat het volk en de landen onder zijn controle te beschermen. “De autoriteiten in Rusland kunnen niets anders meer opgeven”, schreef Doegin. “De grens is bereikt.”

Hij was niet alleen. Andere berichten op sociale media trokken de echtheid in twijfel van het referendum in Cherson in september, toen de bevolking volgens Rusland met een overweldigende meerderheid zou hebben gestemd om deel uit te maken van dat land. De resultaten van het referendum bleken in schril contrast te staan met de juichende menigte die vrijdag de Oekraïense soldaten verwelkomde als bevrijders.

De fractie van de Communistische Partij in de Doema, het Russische parlement stelde voor om het ministerie van Defensie om uitleg te vragen over het bevel tot terugtrekking uit Cherson. Nochtans daagt die partij het Kremlin maar zelden uit. De regerende fractie van Poetin, Verenigd Rusland, torpedeerde dat voorstel.

Sommige analisten suggereerden dat de stroom van kritiek erop wijst dat Poetin er niet in geslaagd is om zich te distantiëren van de herhaalde tegenslagen in de oorlog, maar dat het voorlopig nog geen echte last vormt.

“Het gaat zeker slechter voor Poetin, maar het is moeilijk te zeggen in welke mate. Want hij heeft zoveel grenzen overschreden en toch de controle kunnen behouden over zijn inner circle en degenen die ertoe doen”, zei Maxim Troedoljoebov, een politiek analist en voormalig krantenjournalist die nu in ballingschap leeft. “Tot nu toe zijn ze erin geslaagd de schade te beperken.”

Aleksandr Doegin, een Russische ultranationalist, tijdens een dienst in Moskou voor zijn dochter, die in augustus bij een autobomaanslag om het leven kwam. Beeld AFP

Russische topambtenaren en de staatsmedia hebben het standpunt ingenomen dat de terugtrekking uit Cherson een tijdelijke, tactische maatregel was en dat de Russische annexatie van het gebied - die Oekraïne en het Westen als illegaal hebben veroordeeld - nog steeds van kracht is.

De scherpste kritiek op het leger komt van accounts op sociale media die te linken zijn aan de Wagner-groep, een huurlingenleger waarvan oprichter Jevgeni Prigozjin zich kritisch heeft opgesteld over de generaals. De militairen zijn dus geneigd de kritiek af te doen als een poging om hen in een kwaad daglicht te stellen. Wagner pleit in het algemeen voor meer geweld als antwoord op tegenslagen.

Het verlies van de controle over Cherson, de enige regionale hoofdstad die de Russische troepen sinds de invasie in februari hadden veroverd, heeft duidelijk pijn gedaan.

Het bericht van Doegin op de website van televisienetwerk Tsargrad, eigendom van een rechtse mediamagnaat die de herinvoering van de tsaar beoogt, suggereerde dat het Kremlin faalt omdat het meer vertrouwt op goede pr dan op een echte toewijding aan de “Russische gedachte”.

Het bericht noemde Poetin niet rechtstreeks, maar verwees naar een studie van mythen en religies. Daarin komt het Afrikaanse verhaal van de Koningen van de Regen ter sprake. Die werden gedood omdat ze er niet in slaagden het te laten regenen tijdens een periode van droogte. Doegin schreef later op zijn profiel op Vkontakte, het Russische alternatief voor Facebook, dat Westerse analisten hem ten onrechte afschilderden als iemand die zich tegen Poetin keert.

Doegins dochter Daria, een ultranationaliste en aanhangster van zijn denkbeelden, werd in augustus gedood bij een autobomaanslag in een welgestelde buitenwijk van Moskou. Rusland gaf Oekraïne de schuld van die aanslag en ook de Amerikaanse inlichtingendiensten zeiden te geloven dat een deel van de Oekraïense regering de bomaanslag had goedgekeurd.

Vernielde militaire voertuigen in Cherson. Beeld AFP

Wie twijfelt over wat het Kremlin het “Cherson-manoeuvre” noemde, beriep zich voor kritiek zowel op de geschiedenis als op de gevolgde strategie.

Het Kremlin probeert eindeloze historische parallellen te trekken tussen de oorlog in Oekraïne en de sleutelrol die de Sovjet-Unie speelde bij het verslaan van nazi-Duitsland. Maar de overgave van Cherson maakt die erfenis niet waar, schreef een krant.

Oleg Pakholkov, hoofdredacteur van de zuidelijke regionale krant Bloknot, merkte op dat de verdedigers in Stalingrad de keuze hadden om zich terug te trekken over de Wolga, maar dat niet deden “om de vijand te breken en hem te verslaan, en om de wereld te bewijzen dat wij het kunnen”.

“De overgave van Cherson zegt het tegenovergestelde”, schreef hij. “Binnenkort komen degenen die Cherson hebben ingenomen dus naar andere plaatsen. Het ziet ernaar uit dat we niets hebben om hen tegen te houden.”

Enkele commentatoren vroegen zich hardop af waarom Rusland zijn arsenaal aan kernwapens niet heeft gebruikt, en waarom het Russische leger de routes in het westen van Oekraïne niet heeft gebombardeerd. Die worden gebruikt voor de invoer van militaire voorraden uit de Verenigde Staten en Europa.

Hoewel het een misdaad is om de oorlog of het leger in twijfel te trekken, is Poetin tot nu toe tolerant geweest tegenover rechtse fanatiekelingen die kritiek hadden op Rusland omdat het land niet hard genoeg zou vechten.

Toch hadden zelfs degenen die de officiële lijn moeten verdedigen - dat de terugtrekking slechts een manoeuvre was en dat Rusland zou terugkomen - moeite om Cherson uit te leggen. Vladimir Solovjov, een van de belangrijkste cheerleaders van het Kremlin op de staatstelevisie, schommelde in zijn talkshows tussen woede en frustratie. Het ene moment gaf hij het Westen de schuld van de bewapening van Oekraïne, het andere moment ging hij tekeer tegen de incompetentie en lafheid van sommige Russen die weigerden te vechten.

Rybar, een populair kanaal op Telegram, suggereerde dat de staatstelevisie zou proberen “de bittere pil te verzachten” door te zeggen dat de geschiedenis de situatie uiteindelijk zou rechtzetten in het voordeel van Rusland. “In de ogen van de bevolking is dit een nederlaag”, schreef het. “Het is het verlies van gebieden die de Russische Federatie erkende als de hare.”

Oekraïense soldaten verwijderen een Russische affiche in Cherson, zondag. Beeld AP

Cherson was een van de vier regio’s die Rusland in september had geannexeerd, hoewel het er geen volledige controle over had.

Sommige critici maakten van de gelegenheid gebruik om vragen te stellen bij een systeem dat zoveel gezag bij één man legt.

“Zijn beslissingen staan niet ter discussie”, aldus een artikel over Poetin in Nezavisimaya Gazeta, een onafhankelijke krant. “Daarom kan hij zelf geen fouten maken, omdat er geen correctiemechanisme is. Een leider die een fout toegeeft verlaagt zijn status, waardoor zijn kwaliteiten in twijfel worden getrokken.” De eigenaar en hoofdredacteur van Nezavisimaya Gazeta, Konstantin Remtsjoekov, is lid van het Russische establishment.

Die gedachte vond weerklank in een Telegram-post op een kanaal dat over het algemeen de regeringslijn volgt. In dit geval werd gesuggereerd dat het Russische systeem elke poging om het te ontmantelen zou verslaan.

“Het Russische systeem is een van de hardnekkigste organismen op aarde, samen met kakkerlakken. Het zou ook een nucleaire oorlog kunnen overleven, daar zijn we zeker van”, luidde het bericht. “In feite is het een voortzetting van het Sovjetsysteem, dat zijn land verraadde en in 1991 zijn vernietiging en uiteenvallen accepteerde om te kunnen overleven.”

Steun aan het systeem is volgens analisten een van de redenen waarom de meeste kritiek komt van rechtse militaire bloggers en andere oorlogsaanhangers, terwijl mensen met banden in het Kremlin minder geneigd zijn om openlijk Poetins rol in het verloop van de oorlog die Rusland begon in twijfel te trekken.

“Ze hebben een grote leugen verzonnen en die moeten ze naleven”, zei Troedoljoebov.

© The New York Times