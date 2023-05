De auto zit de Antwerpse tram in de weg: ‘Het stadsbestuur durft geen keuzes te maken’

“Jan, we vertragen! De deuren zijn al gesloten, maar het licht staat nog op rood.” De Antwerpse tram van Schoonselhof naar Wijnegem, om 16.01 uur vertrokken voor een rit van precies 14,26 kilometer, staat al even stil bij de Nationale Bank, vlak voor een drukke kruising. “Nog steeds geen groen, Paul? Dat is dan bijna een minuut vertraging. Oei!”

De zogenoemde ‘tramvinkers’ houden het allemaal minutieus in de gaten. Paul Wuillaume kijkt door de voorruit naar buiten en geeft zijn bevindingen door aan Jan Vos. Die noteert in een tabel de oorzaak van elke seconde oponthoud.

“Ze weten bij vervoersmaatschappij De Lijn hoeveel vertraging een bepaalde tram oploopt, maar niet waar dat precies aan ligt”, legt Wuillaume uit. Daarom riep Ringland, een organisatie die ijvert voor een leefbaarder Antwerpen, de tramvinker in het leven. Zo’n twintig vrijwilligers bekijken wanneer, en dus vooral waarom, een tram vertraagt. Wuillaume zag een advertentie in de krant en was meteen enthousiast. “Ik ben planoloog en dit onderwerp gaat mij aan het hart. Goed openbaar vervoer is belangrijk, daar moet iedereen zich bewust van zijn.”

Auto vs. tram

Dit initiatief is niet bedoeld om De Lijn te bashen, zo benadrukt Vos. Hij is sinds drie jaar betrokken bij Ringland. “Ons onderzoek is representatief: ieder traject is ten minste tien keer afgelegd – op verschillende tijdstippen, dus zowel in als buiten de spits. Zo laten we zien waar de knelpunten zitten. De Lijn weet van ons project en doet hopelijk iets met de resultaten. We willen meer mensen naar het openbaar vervoer trekken, en zo het fileprobleem oplossen, maar dat betekent wel dat er dingen moeten verbeteren.”

Dat geldt met name voor de trams die het stadscentrum doorkruisen. “Daar ontstaan de grote problemen”, aldus Vos. “Ze rijden niet, of slechts een klein deel, in eigen bedding en delen de trambaan dus met fietsers en automobilisten.”

Een vrachtwagen die de trambaan blokkeert, een groep toeristen die plots oversteekt – op de stadstrams (voor de kenner: de lijnen 4, 7, 11, 12 en 24) stapelen de minuten vertraging zich op. Een lichtregeling die voorkomt dat een tram voor rood komt te staan, zou een begin zijn. Al vraagt het probleem volgens Wuillaume om drastischer maatregelen. “Het stadsbestuur durft geen keuzes te maken. Ze houden nu de fiets, de tram én de auto te vriend. Wat mij betreft kiezen ze voor die eerste twee. De auto rijdt maar om.”

De zogenoemde 'tramvinkers' houden minutieus de tijdschema's van de trams in de gaten in Antwerpen. Beeld RV

Vos vult aan: “In Antwerpen vindt men het nieuwe parkeerbeleid al heel spectaculair. (vanaf 1 augustus mogen bezoekers en toeristen niet meer op straat parkeren in het historisch centrum, MS). Dat is prettig voor de bewoners, maar zolang er nog wel parkeergarages in het centrum zijn, zullen de auto’s blijven komen.

“Er wordt geen coherent beleid gevoerd”, meent Wuillaume. “Er zijn park-and-rides met veel capaciteit, maar mensen die gaan shoppen op de Meir, kunnen hun auto ook in de parkeergarage aan de Groenplaats parkeren. Precies op een plek met meerdere tramassen. De parkeergarage zuigt auto’s aan en het gevolg is dat de trams zich vastrijden.”

Stipt

Gelukkig is het niet allemaal kommer en kwel. Met name de sneltrams zijn een efficiënt vervoersmiddel. Vos: “Ze gaan door eigen bedding en ervaren dus alleen bij het oversteken van een kruispunt hinder van het overige verkeer. Bovendien rijden ze ook deels ondergronds. Daardoor zijn ze vaak sneller dan de auto.”

Ook de tram van Schoonselhof naar Wijnegem zet vandaag een goede prestatie neer. Ondanks de minuut vertraging bij de Nationale Bank, verloopt de rit volgens schema. Er volgt nog een paar keer een rood licht en zelfs een bestuurderswissel – allemaal onverbiddelijk op het formulier genoteerd – maar om 16.55 uur naderen we de eindhalte.

Vos slaat er zijn papieren op na en constateert: “Precies volgens dienstregeling. En dat in de avondspits!”