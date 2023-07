De architect van de fiscale hervorming: ‘Op een bepaald moment ging het over btw op melk en eieren. Dat wordt bijna onnozel’

Het was de nota van professor fiscaal recht Mark Delanote (UGent), die de basis vormde van de fiscale hervorming. Uiteindelijk bleef er van zijn werk bijna niets over. Is het goed dat zelfs die verwaterde versie het niet haalde? ‘Inderdaad.’

Leuk ontwaken is anders. Had u verwacht dat de fiscale hervorming op niets zou uitdraaien?

‘Moeilijke vraag. Ik had ergens verwacht dat men met iets naar buiten zou komen, al was het maar om de façade te redden. Maar het feit dat er niks komt, is geen absolute verrassing. Het zet die hele ploeg wel te kijk. In de regering deden ze een aantal forse uitspraken dat er zeker iets zou komen, onder wie onze premier. Dan is het gezichtsverlies groot om uiteindelijk te moeten toegeven dat het dal toch te diep bleek.”

Bent u boos of teleurgesteld over wat de politiek van uw plan had gemaakt? Er bleef niet meer zoveel van over.

“De meest bittere pil had ik enkele maanden geleden al geslikt toen men had beslist om geen totaalpakket uit te voeren, en maar een fractie daarvan. Dat was al een veeg teken dat het een halve mislukking was. Des te meer toen men vorige week de ambities terugschroefde naar 2 miljard euro. Men is verzand in een zeer klassieke discussie, die erg lijkt op het gemarchandeer bij een begrotingsonderhandeling. Dat is enigszins de reden geweest waarom het overleg is afgeknapt.

“Ik denk dat dat een selffulfilling prophecy wordt. Als je een heel breed plan hebt met duidelijke conceptuele lijnen, dan kan je de focus daarop leggen en op intellectueel hoog niveau discussiëren. Deze ploeg toonde van meet af aan dat ze deze discussies niet wil voeren. De non-believers zijn erin geslaagd alles heel snel te laten afglijden naar een discussie over ad-hocmaatregelen. Op een bepaald moment ging het over de btw op melk en eieren. Dat wordt bijna onnozel. Of de btw op kranten en tijdschriften, waarbij Georges Gilkinet (vicepremier voor Ecolo, DT) zei dat het nultarief afschaffen een aanval was op de democratie. Dat is dikke nonsens.”

Als ik u zo hoor, misschien is het goed dat er helemaal niks van is gekomen.

“Inderdaad, als het niet mogelijk blijkt ernstig te discussiëren, dan stop je er beter mee. Men kan die bladzijde beter omslaan en opnieuw beginnen. Een nieuwe discussie die deze keer wel conceptueel en richtinggevend is. Maar dat zal niet meer voor deze ploeg zijn. Dat toonden ze nu wel aan.”

Volgens minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) blijft de MR pleiten voor hun honderd rijke stemmers in plaats van voor de 100.000 mensen die elke dag gaan werken. Krijgt de MR terecht de zwartepiet toegeschoven?

“Deels wel, maar elke partij heeft boter op het hoofd. Allemaal streden ze voor hun eigen belangengroepen. Allemaal trokken ze rode lijnen. Het is een beetje zwak de zwartepiet enkel naar de MR te schuiven. Ze waren misschien het hardst in hun veto’s en wilden het minst een aanvaardbaar compromis sluiten. MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez heeft me indertijd persoonlijk beschimpt. Die man is niet altijd redelijk – ik druk me eufemistisch uit. Hij verschuilt zich achter bepaalde mantra’s die goed klinken, maar daarom niet waar zijn.”

Bouchez zei nadat uw nota pas uitkwam: dat is iets om meteen in de vuilnisbak te smijten. Had u toen al het gevoel: daar komt nooit iets van?

“Toen had ik vooral het idee dat zijn reactie er zo over was dat die geen enkele geloofwaardigheid of impact meer kon hebben. Ik was naïef. Je gaat me niet zeggen dat hij de avond van de voorstelling de nota al gelezen had. Hij wilde enkel een gerichte aanval lanceren om de geloofwaardigheid van de door van Van Peteghem aangestelde experten in diskrediet te brengen. Het is een beproefde tactiek om het op de man te spelen als je het niet op de inhoud kan. Ik heb Bouchez kort nadien persoonlijk gesproken. Hij was achter de schermen veel gematigder dan voor de camera.”

Nu stond enkel in het regeerakkoord dat er een voorbereiding moest zijn voor een fiscale hervorming. Die is er nu toch, gaf premier De Croo mee.

“Oké, maar als je een echte voorbereiding wilt, dan zou je moeten zien dat er een zekere consensus is over de grote lijnen. Ik heb ze nog niet gehoord. Mijn oproep: als je dan niks meer concreet invoert, zou het dan niet mooi zijn dat er minstens een soort overeenstemming bestaat over de bouwstenen waarop een volgende fiscale hervorming moet gebaseerd zijn?”

Heeft u de hoop dat volgende regeringen uw nota meenemen?

“Er was al een groot plan voor de pensioenhervorming in 2014, dat werd alom bejubeld. Het bestaat nog, er wordt soms naar verwezen, maar er kwam tot dusver niet veel van in huis. Ik ga me erop voorbereiden dat mijn plan en de blauwdruk van de minister hetzelfde lot beschoren is. Als het anders is, dan zal dat enkel tot blijdschap leiden.

“Dat neemt niet weg dat dat we hoop moeten blijven koesteren. Wat afgelopen jaar gebeurd is, is erg belangrijk geweest omdat de hervorming volop in het debat is gekomen. Ik hoop dat bij de publieke opinie de geesten nu ook gaan rijpen. Het is net op dat punt dat een goede politicus het verschil moet maken. Je moet je boven de volkswijsheid kunnen zetten en gewoon doen wat aantoonbaar goed is voor iedereen. Op lange termijn zal die politicus herinnerd worden als een staatsman. Van Peteghem deed een meer dan verdienstelijke poging. Laten we hopen dat zijn plan van aanpak voor andere politici een bron van inspiratie vormt.”