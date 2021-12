De applausmeter in Maastricht gaat helemaal in het rood: hun Max is wereldkampioen

“Goed gedaan, Max!” Judith Boer wordt er zowaar emotioneel van als Max Verstappen even over halfvier als wereldkampioen over de streep bolt in Abu Dhabi na een onwaarschijnlijk slot. Boer was nochtans met haar partner Jeroen de Vree vanuit Hilvarenbeek – nabij Tilburg – naar Maastricht gekomen om kerstinkopen te doen. “Maar er zullen dit jaar wat minder cadeautjes onder de kerstboom liggen”, lacht ze.

Boer is immers blijven plakken in Café Forum in hartje Maastricht. Hier kunnen al het hele seizoen alle F1-wedstrijden live op een groot scherm gevolgd worden. Voor de slotrace hebben ze nog een tandje bijgestoken met een verwarmd terras en ook hier een grote flatscreen. Ondanks het slechte weer – zeven graden en veel regen – is er om halftwee toch al een vol huis: zeventig mensen binnen en dertig buiten. En nog tal van andere kandidaten die rechtsomkeer moesten maken omdat de zaak intussen vol zat.

De spanning is te snijden in Café Forum in hartje Maastricht, Beeld Wouter Maeckelberghe

Het is geen wonder dat Max Verstappen hier op handen gedragen wordt: hij is een man van de streek. Mad Max is geboren in Hasselt, woonde vijftien jaar lang met zijn Belgische moeder in Maaseik, net over de grens, en hij ging naar school in het Nederlands-Limburg Sittard. In de aanloop naar de race is iedereen er zeker van: hun held gaat de klus wel klaren.

Weinig oranje op straat

Wat opvalt, is dat we bij het rondlopen in Maastricht zelf weinig oranje op straat zien. Wel veel volk voor het kerstshoppen. “Wij hadden er eigenlijk ook meer van verwacht”, zegt de reporter van de regionale tv-zender L1. “Het heeft natuurlijk veel te maken met corona, waardoor in Nederland de cafés al om 17 uur dicht moeten. En bovendien heeft betaalzender Ziggo Sport beslist om deze race gratis uit te zenden. De meesten volgen de wedstrijd dus gewoon thuis.”

De afwezigen hadden ongelijk. Al bij de start voel je de spanning in Café Forum. Wanneer Hamilton meteen voorbij Verstappen gaat, zakt de sfeer als een pudding in elkaar, met alleen nog wat opwinding als Verstappens ploeggenoot Sergio Pérez Hamilton ophoudt. Iedereen heeft zich al neergelegd bij een achtste wereldtitel van Hamilton.

Enkel Tessa Sekreve houdt er de moed in. “Ik voorspel dat Verstappen nog gaat winnen. En ik ben dit jaar al vaak juist geweest”, zegt ze. De Maastrichtse superfan – ze is opgedaagd in volledige Red Bull-uitrusting, inclusief badges om de hals – kan de spanning moeilijk aan en moet soms naar buiten om lucht te happen. “Ik heb er vannacht zelfs niet van kunnen slapen. Ik wilde zelf graag naar Abu Dhabi, maar de tickets kostten 600 euro. Dat is toch wel wat te duur.”

We are the champions

Om twintig over drie, net op het moment dat we naar de redactie willen bellen om te melden dat dit artikel de vuilnisbak in mag, wordt de tent plots wakker als de Canadees Nicholas Latifi de vangrails ingaat en er een safetycar op de baan komt. Minutenlang klinkt er applaus. Het jonge volkje – er zijn heel veel twintigers en dertigers opgedaagd – bestaat uit kenners. Zij hebben meteen door dat de kloof tussen Hamilton en Verstappen zo teniet wordt gedaan. De spanning is te snijden. Als de safetycar baan ruimt en Verstappen Hamilton passeert, gaat de applausmeter helemaal in het rood: hun Max is wereldkampioen.

Terwijl de ene op tafel springt en de andere een traantje wegpinkt, zingt echt iedereen mee met ‘We are the champions’ dat uit de boxen klinkt. Intussen komen ook tientallen mensen door de vensters meegluren om te kijken wat er aan de hand is. “Ik had het je toch gezegd”, knipoogt Sekreve.

Het bier vloeit rijkelijk, in alle cafés in de buurt is er nu plots wel aandacht voor de sportgeschiedenis die hun landgenoot geschreven heeft. Op straat volgt bijna iedereen op zijn smartphone de podiumceremonie, waar het Wilhelmus weerklinkt.

Het is wel een kort feestje: om 17 uur gaan de deuren onherroepelijk dicht. Maar de Maastrichtenaren krijgen waarschijnlijk nog een mooi verlengstuk. Het stadsbestuur heeft al aangegeven dat het Verstappen een kampioenenviering wil bieden. Dan zal het hier ongetwijfeld wel helemaal oranje kleuren.