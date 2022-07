De Amerikaanse centrale bank verhoogt alweer fors de rente. En dat betekent mogelijk narigheid voor ons

De Amerikaanse centrale bank trekt de rente met 0,75 procentpunt op, nadat ze dat vorige maand al eens gedaan had. Ook voor ons heeft dat gevolgen: de waarde van de euro dreigt verder te zakken en het risico bestaat dat de inflatie in Europa nog toeneemt.

Wat heeft de Amerikaanse Centrale Bank beslist?

De Amerikaanse Federal Reserve, ook wel de Fed genoemd, heeft het belangrijkste rentetarief met 0,75 procentpunt opgetrokken. Daardoor komt de rente nu op een vork van 2,25 tot 2,5 procent te liggen. De forse verhoging van de Fed is opvallend, temeer omdat die half juni de rente al verhoogd had met 0,75 procentpunt. Dat kun je gerust historisch noemen: het is van de jaren tachtig geleden dat de rentestijging zo snel ging.

Naar de reden voor die renteverhoging is het niet ver zoeken. De centrale bank wil er alles aan doen om de inflatie zo snel mogelijk naar beneden te krijgen. Ondanks vorige renteverhogingen steeg de Amerikaanse inflatie in juni naar 9,1 procent. Dat is het hoogste peil in ruim veertig jaar.

“Ook de kerninflatie, dat is de inflatie waarbij onder andere de energieprijzen niet meegerekend zijn, bedraagt in de Verenigde Staten 5 tot 6 procent”, zegt Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis. “Dan loop je het risico dat deze inflatie ook op langere termijn aanhoudt.” Als mensen er rekening mee houden dat alles duurder blijft, zullen ze hogere lonen vragen, gaan de bedrijven die kosten opnieuw doorrekenen naar de klanten en riskeer je op weg te zijn naar een gevreesde loon-prijsspiraal.

Door de rente te verhogen wordt het voor bedrijven duurder om geld te lenen en voor burgers wordt het duurder om een wagen of huis te kopen. Op die manier hoopt de Fed op tijd de inflatie af te koelen en een loon-prijsspiraal te vermijden.

Welke gevolgen heeft dit voor ons?

De rentevoet die de Fed optrekt, is de kortetermijnrente. Maar omdat de financiële markten anticiperen op die renteverhogingen, zal ook de langetermijnrente meestijgen. Ook bij ons zullen woonleningen daardoor nog iets duurder worden.

Dat is niet het enige slechte nieuws. Door deze renteverhoging wordt de dollar wellicht nog sterker tegenover de euro. Die verzwakking van de euro is al even bezig: waar je begin 2021 nog zo’n 1,21 dollar voor een euro kreeg, zijn beide munten momenteel even waard. Met een extra verhoging wordt het nog interessanter geld weg te zetten in de VS.

“Een zwakkere euro betekent dat wij meer betalen voor olie, voor brandstof en voor ingevoerde producten”, zei econoom Peter De Keyzer (Growth Inc.) eerder al. Hij sluit niet uit dat de inflatie in Europa nog hoger wordt. Heel wat energieproducten en andere grondstoffen betaalt Europa in Amerikaanse dollars. Het is ook de prijsstijging van die producten die voornamelijk de inflatie in Europa verder naar boven duwt.

Wat kan Europa nu doen?

Wil Europa de euro niet verder laten verzwakken en vermijden dat de inflatie hier verder stijgt, dan zal ook de Europese Centrale Bank de rente op moeten trekken. Na een recente renteverhoging van 0,5 procentpunt - de eerste in elf jaar - staat de Europese rente nu op 0, maar de ECB kondigde al aan dat er in september een nieuwe renteverhoging komt.

Toch is de kans klein dat de ECB gretig meegaat in de forse renteverhogingen die de Fed doorvoert. Anders dan de Amerikaanse centrale bank moet de ECB rekening houden met de grote renteverschillen binnen de Europese Unie.

Te forse rentestijgingen kunnen desastreuze gevolgen hebben voor de economie van Zuid-Europese lidstaten, die nu al tegen hogere rentes aankijken. Ignazio Visco, gouverneur van de Italiaanse centrale bank en bestuurslid van de ECB, liet in een interview met Politico weten dat het allesbehalve zeker is dat de ECB in september de rente opnieuw met 0,5 procentpunt zal optrekken.