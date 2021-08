De Afghaanse tak van IS wordt zelfs gevreesd door de taliban en eist de aanslag in Kaboel op: wie zijn zij?

Waarvoor gevreesd werd, gebeurde. Een zware aanslag eiste in Kaboel zeker 85 levens, honderden anderen raakten gewond. Het maakt de nachtmerrie nog groter: terreur tegen mensen die elkaar in doodsangst verdringen. De aanslag werd donderdagavond opgeëist door IS. De Afghaanse tak van die terreurgroep noemt zichzelf IS-K, wie zijn zij?

Wie denkt dat Islamitische Staat juichend over straat gaat nu zijn islamitische broeders Afghanistan in handen hebben, zit ernaast: de twee zijn oude vijanden, die elkaar al jarenlang bestrijden. Dat begon al in 2014, toen IS bekendmaakte een afdeling in Afghanistan te hebben opgericht met de naam Khorasan, de oude benaming van Afghanistan en aangrenzende gebieden in Iran, Pakistan, en Centraal-Azië. Van de taliban werd verwacht dat zij zich loyaal zouden verklaren aan IS, zoals zoveel terreurbewegingen in de Arabische wereld hadden gedaan. Die weigerden echter, en sindsdien is het oorlog tussen de twee.

De taliban hebben niets op met concurrenten op hun grondgebied die strijders van hen proberen af te troggelen. IS-Khorestan (IS-K) hekelt de taliban op zijn beurt als een slap zooitje dat de islamitische wetten niet strikt genoeg handhaaft en zelfs bereid is met westerlingen te onderhandelen.

Wreedste aanslagen

Net als in Irak en Syrië heeft IS-K de ambitie om een eigen staat te creëren. De beweging staat bekend om haar bloedige aanslagen op burgers, waarbij voornamelijk sjiieten het slachtoffer zijn. En al is het haar in Afghanistan nooit gelukt om veel terrein te veroveren, wordt de organisatie zeer gevreesd. De wreedste aanslagen in het land, op bijvoorbeeld de kraamafdeling van een ziekenhuis, waren het werk van IS-K.

Ondanks bombardementen van de Verenigde Staten en aanvallen van de taliban houdt IS-K stand, en sinds een klein jaar heeft de groepering een nieuwe, ambitieuze leider, Shahab al-Muhajir. Volgens de Verenigde Naties heeft IS-K tussen de 1.500 en 2.200 strijders in de provincies Konar en Nangahar, en zijn er kleinere cellen actief in het hele land. Dat zijn er niet veel, maar IS-K is steeds beter in staat om aanslagen in de hoofdstad te plegen. In de eerste vier maanden van dit jaar telden de Verenigde Naties 77 aanvallen waar de groepering achter zou zitten, waaronder de aanslag in mei op een meisjesschool in Kaboel, die aan zeker 85 mensen het leven kostte – vooral jonge leerlingen.

Deze aanslag bij de luchthaven is een ramp. Niet alleen voor de slachtoffers en hun familie, maar ook voor de VS én de taliban. Hij zal het prestige van IS-K onder militanten opkrikken, op een moment dat de taliban juist willen laten zien dat zij de situatie in Kaboel onder controle hebben en hun burgers veiligheid kunnen bieden.