De acties van de politiebonden zijn een belangrijke test voor minister Verlinden: kan ze het conflict ontmijnen?

Ook donderdag voerden de politiebonden in de vroege uurtjes actie. In Gent werden langs beide kanten van de Stadsring controles uitgevoerd. In Antwerpen was er veel hinder door een protestactie op de Noorderlaan. In Brussel werd het verkeer op de Kleine Ring lamgelegd.

‘s Avonds werd dit nog eens dunnetjes over gedaan in Brussel, met de sluiting van een aantal verkeerstunnels. Kortom: het was kommer en kwel op de baan. Alweer.

Als het van de politiebonden afhangt, dan zal de ellende nog een poos aanhouden. De bonden overwegen naar eigen zeggen om nog twee maanden, tot het einde van het jaar dus, dagelijkse protestacties uit te voeren. Het is volgens hen de enige manier om hun ongenoegen over de gang van zaken binnen het politieapparaat te uiten.

Concreet verzetten de bonden zich tegen een nieuwe eindeloopbaanregeling voor de politie, vragen ze voor het eerst in twintig jaar een loonsverhoging en als klap op de vuurpijl heerst er onvrede over het gebrek aan middelen voor de politiediensten. Een hele boterham.

“We zouden veel liever hebben dat we de burgers niet moeten pesten”, zegt Vincent Houssin, ondervoorzitter van de vakbondsorganisatie VSOA Politie. “Maar als we de politici willen wakker schudden en herinneren aan de beloftes die ze al heel lang gemaakt hebben aan ons, dan moeten we wel een sterk signaal geven. De politie heeft geen stakingsrecht in vergelijking met andere sectoren, daarom maken we gebruik van de protestmiddelen die wel hebben.”

Washington

Voor minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden, een relatieve nieuwkomer in de Wetstraat, is dit een belangrijke test.

In de lente deed Verlinden al een voorstel om de politielonen voor het eerst sinds de grote politiehervorming van 2001 te verhogen. Het zou dan gaan om 35 à 40 euro per maand netto. Een bedrag dat niet volstond voor de bonden. In nasleep van het begrotingsconclaaf in oktober bleek bovendien dat er niet genoeg geld was voorzien om dat plan uit te voeren.

Verlinden is momenteel in Washington, samen met Marc De Mesmaeker, topman van de federale politie. Ze liet eerder deze week verstaan dat ze het ongenoegen van de bonden begrijpt, maar “in enkele maanden een achterstand van twintig jaar wegwerken, is niet eenvoudig”.

Zolang een akkoord uitblijft, willen de politiebonden doorgaan met hun acties. Desnoods tot in januari. “Ik zie allerlei boze tweets van politici. Ze moeten vooral eens in eigen boezem kijken. Het zijn vaak politici van partijen die al twintig jaar meebesturen. Partijen die de politie kapot hebben bespaard”, reageert Houssin.

Wat er nodig is om de protestacties straks te doen stoppen? De politiebonden eisen dat de ministerraad een financiële inspanning goedkeurt, niet alleen Verlinden. Anders wil men doorgaan. Houssin: “Er komt nog veel meer aan.”