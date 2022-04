De ‘aandoening van alle tijden’ verrast nu toch: wat weten we over de ‘mysterieuze’ hepatitis in ons land?

Het aantal mysterieuze hepatitis-gevallen bij kinderen in Europa blijft stijgen; in België is nu ook een tweede geval vastgesteld. Wat is er precies aan de hand?

Wat is hepatitis eigenlijk?

Hepatitis is een ontsteking van de lever door een infectie of verwonding aan het leverweefsel. De hepatitisvarianten die het vaakst voorkomen, worden benoemd met letters A, B, C, D en E. Naast die ‘gewone’ vormen, duikt nu ook een ‘mysterieus’ type op. Al is dat volgens viroloog Steven Van Gucht niet de meest geschikte term. De variant is namelijk niet onbekend, maar gewoon een stuk minder veelvoorkomend. “Bij deze vorm komen stoffen die in de lever zitten in het bloed terecht. Daardoor ontstaat er een acute leverontsteking met zeer hoge bloedwaarden.” zegt Van Gucht. “Maar het is niets nieuws, de aandoening zelf is van alle tijden.”

Wat er wel nieuw en mysterieus is, is de oorzaak van deze plotse toename. Vorige maand doken er in Glasgow opeens meer acute gevallen op: op een paar dagen tijd werden er meer besmette kinderen gedetecteerd dan normaal gezien op een jaar tijd. De cijfers schoten dus de hoogte in en Schotland en Engeland sloegen alarm.

Wat zijn de symptomen?

De ziekte zorgt vaak voor buikpijn, braken en diarree. Daarna volgt geelzucht: gele verkleuring van de huid en het oogwit. Ook donkere urine of grijskleurige ontlasting kunnen een teken zijn. Kinderen onder de zestien zijn het grootste slachtoffer, maar de meeste patiëntjes zijn amper vijf jaar oud. De acute leverziekte komt - naast ons land - voorlopig voor in Oostenrijk, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Noorwegen, Polen, Roemenië en Spanje. Ook in de Verenigde Staten, Israël, Japan en het Verenigd Koninkrijk werden er al meldingen van de ziekte gemaakt.

Hoe gevaarlijk is het?

Een besmetting moet altijd ernstig worden genomen en door artsen worden opgevolgd, maar is in het algemeen niet gevaarlijk. Hepatitis verbetert meestal vanzelf. Toch hebben enkele kinderen in andere landen al een levertransplantatie nodig gehad. Eén kind kwam zelfs te overlijden. Van Gucht vergelijkt de intensiteit van symptomen met die van het coronavirus: “Net als bij covid zijn de verschijnselen bij sommigen zeer mild, terwijl anderen er meer van afzien. Het is een volledig spectrum van symptomen.”

De acute aandoening kwam al altijd voor, maar niet in deze omvang. Het gevaar schuilt dus vooral in de mate van verspreiding van de ziekte. Voorlopig zijn er vooral in het Verenigd Koninkrijk veel gevallen bekend. Zo’n 114 van de 169 wereldwijde casussen komen daar voor. In België zijn er tot nu toe twee gevallen opgedoken, maar daar gaan er volgens Van Gucht nog bijkomen.

“Voorlopig is het moeilijk in te schatten welke kant België opgaat. Volgens statistieken volgen we op vlak van besmettingen een typisch lenteprofiel. Niets abnormaals voor deze tijd van het jaar, dus. Maar hoewel de gevallen voorlopig zeldzaam zijn, is het lastig om aan goede gegevens te komen. Waar kunnen we ons ‘normaal’ aan verwachten en wat is ‘afwijkend’? Dat is moeilijk te zeggen.”

De kinderen die in België besmet waren met de acute variant mochten het ziekenhuis al verlaten.

Wordt dit de volgende pandemie?

Wetenschappers zijn volop aan het onderzoeken wat de oorzaak van de uitbraak is. Voorlopig, en dat benadrukt Van Gucht verschillende keren, bestaan er enkel hypotheses. In Schotland en Engeland is er een veel hogere circulatie van het adenovirus vastgesteld. Het adenovirus is een veelvoorkomend virus onder kinderen en is sowieso wijdverspreid. Het zou volgens Van Gucht dus kunnen dat wat we nu zien, enkel het topje van de ijsberg is. De berg zou in dat geval het milde adenovirus zijn en de ijzige hepatitis-top steekt dan maar bij enkele ernstige gevallen boven de wolken uit.

“Als het een virus zou zijn, zou het al overal zitten”, zegt Van Gucht. “De feiten zijn bij deze ziekte heel anders: het zijn sporadische en geïsoleerde gevallen. Een besmetting zet zich niet door binnen hetzelfde huishouden of dezelfde school, dat zou wel het geval geweest zijn bij iets viraals.”

Toch zou de coronapandemie een mogelijke reden voor de opvallende uitbraak kunnen zijn. Een hypothese luidt dat de strenge maatregelen in veel Europese landen ervoor zorgde dat er minder circulatie van de acute hepatitisvariant was dan in lockdownvrije jaren. Nu sociaal contact opnieuw mogelijk is, zouden er dus meer infecties kunnen volgen. “We zouden het dan kunnen beschouwen als een compensatie van de periode ervoor”, verklaart Van Gucht. “Er zijn misschien evenveel gevallen als andere jaren, maar gewoon meer geconcentreerd.”

Met coronavaccins heeft de leverziekte niets te maken.

Wat kan je ertegen doen?

Van Gucht benadrukt vooral dat ongerustheid niet nodig is en dat hij vooralsnog weinig aanbevelingen kan geven: “Net als bij preventie van andere ziektes, is goede handhygiëne belangrijk. Handen wassen, dus, en afwachten wat uit het onderzoek van de komende weken zal blijken.” Wetenschappers zijn volop in hun laboratoria gedoken om aangetaste levers te bestuderen. Uit die labotesten moet blijken of de oorzaak bij een virus, een bacterie of een beschadiging te zoeken is. Ook risicofactoren zoals het adenovirus, een voorafgaande covidbesmetting of erfelijkheid worden onderzocht.

Gezondheidsinstituut Sciensano vraagt om alert te zijn op tijd naar de huisarts te gaan. Aan dokters doet het instituut de oproep om alle verdachte gevallen te melden.