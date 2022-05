De 4 geheimen van een perfect huwelijk: ‘Ik noem haar nog altijd mijn vriendin in plaats van mijn vrouw’

Dertig jaar is Jan (46) al samen met Lotte. En geen moment is hij haar beu, integendeel: ze hebben nog altijd drie keer per week seks. Hun geheim? Er zijn er wel vier, en eentje ervan luidt: soms moeten de kinderen gewoon even wijken.

“Ik ben volgend jaar dertig jaar samen met mijn vrouw en nog iedere dag verliefd. Het klinkt raar in een tijd waarin ­iedereen lijkt te experimenteren met andere relatievormen, maar ik kan niets anders zeggen dan dat ik nog elke dag om haar grapjes lach en naar haar verlang. Er is niet één moment geweest dat ik heb getwijfeld, niet één crisis die ons aan het wankelen heeft gebracht. Zelfs niet die ene keer toen ik als 22-jarige in Spanje studeerde. Ik had altijd al gefantaseerd over seks met een prostituee en tijdens dat verblijf deed de gelegenheid zich voor. Ik heb het meteen opgebiecht toen ik een halfjaar later thuiskwam en ze keek ervan op, maar schade heeft het niet aangericht. Sowieso was mijn besluit om een halfjaar in mijn eentje naar het buitenland te gaan nogal radicaal, want we hadden toen al vier jaar een vaste relatie. Dat ik soms geen gezelschap wilde, accepteerde ze gewoon. ‘Mag ik vanavond langskomen?’ vroeg ze eens toen ik op kot zat. ‘Nee, ik wil even alleen zijn.’ Ze drong nooit aan en maakte er nooit een probleem van. Nu heb je wel een van de geheimen van ons ‘zomaar een goed huwelijk’ te pakken: wederzijdse generositeit zonder jezelf te beperken vanwege de eenheid die je bent.

“Vanzelfsprekend is een goede relatie gebaseerd op loyaliteit en trouw, op willen begrijpen wat de ander beweegt en die behoeften faciliteren, maar niet tegen elke prijs. Hoeveel mensen maken zich in een relatie niet ondergeschikt aan de ander. Voor je het weet is de balans zoek en maak je het instituut huwelijk zelf tot doel in plaats van het welzijn en de ontwikkeling van de twee individuen die tot dat huwelijk besloten. Vrienden hoor ik verzuchten dat ze zó graag weer eens zouden uitgaan, net als toen ze jong waren, en mompelen vervolgens hun excuses over kinderen en verantwoordelijkheden. Alsof die twee niet kunnen samengaan. Alsof je van zo nu en dan feesten slechte ouders wordt.

Pilletje

“Zonder er acht op te slaan, ging ons leven van zestien- en zeventienjarige over in een volwassen leven met werk en kinderen, ik heb nooit een harde lasnaad gevoeld. En ook nu we veertigers zijn, gaan we nog om de paar weken naar een festival, slikken een pilletje en hebben een topavond samen. Om ons heen dansen de jongens en meisjes, lachend vragen ze soms: ‘Hou oud zijn jullie wel niet?’ Als we dan ook nog trots vertellen dat we al dertig jaar samen zijn en drie kinderen hebben, zijn ze stomverbaasd.

“Onze kinderen van 12, 15 en 17 vertel ik geregeld hoe het zit, zodat ze weten dat Lotte en ik de basis zijn. Hoeveel we ook van hen houden, hoe heerlijk we het ook vinden om hen in ons leven te hebben, hoe fijn het ook is met hen te praten en voor hen te zorgen, zij zijn er pas later bijgekomen en zouden er zonder ons tweeën nooit zijn geweest. Ze lachen zo’n beetje als ik dat zeg, maar ze weten dat ik het meen en vinden het prima. Die houding maakt wel dat het ons als gezworen harde kern nooit moeite kost om tijd vrij te maken voor ons beiden. Het gebeurt wel dat we door drukte op het werk een paar weken opgeslokt worden door onze omgeving, maar dan is er altijd een moment waarop de genoeglijke routine van het gezinsleven omslaat in onrust en gemis, we elkaar aankijken en zeggen: ik wil even alleen zijn met je.

“Afgelopen vrijdagavond hebben we al onze pubers uit logeren gestuurd, we hebben lang gewandeld in het bos, een biertje gedronken in het café en eenmaal thuis hebben we de matrassen naar beneden gehaald en onze kluis met speeltjes tevoorschijn gehaald en hadden heerlijke seks. Niet elk samenzijn verloopt op dezelfde manier, we besluiten ook vaak om te gaan fietsen en in coronatijd hebben we zo’n beetje alle hotels in ons land gezien. Ook al ben ik niet zo van het analyseren, je zou kunnen zeggen dat we opgeteld nu al twee elementen van het geheim van goed huwelijk te pakken hebben: jezelf niet vergeten en qualitytime met zijn tweeën. Wij zijn getrouwd, maar het huwelijk veranderde niks in onze relatie. Ik noem haar nog steeds mijn vriendin, in plaats van vrouw. ‘Heb jij het gevoel dat we moeten werken om alles goed te houden tussen ons?’ vroeg Lotte laatst, refererend aan alle moderne lectuur. Nee, dat heb ik niet. Tussen ons gaat alles vloeiend en moeiteloos, we hebben weinig ruzie, maar praten wel over alles.

“Zonder hier de huwelijksgoeroe uit te willen hangen, zou je dat wellicht het derde element kunnen noemen: praten, en in het verlengde daarvan empathie. Als ik me niet lekker voel, zeg ik tegen het hele gezin aan tafel: jongens, het gaat even niet zo goed met me. Dan hebben we het erover, en Lotte reageert begripvol wat al de helft van het ongemak wegneemt. Ach, ik weet het zelf niet wat ons zo uniek maakt. Eerlijk gezegd doe ik ook maar wat, ik heb gewoon veel geluk gehad, dat in de eerste plaats. Maar geluk kan je wel een handje helpen. En dat praten doet heel veel voor de liefde. Mij is het praten over gevoelens, ook de negatieve, er met de paplepel ingegoten. Bij Lotte niet, maar die was zo jong toen ze mijn ouders leerde kennen, dat ze bij wijze van spreken meeat van dezelfde lepel. Zo blijven we pratend en vrijend, samen en alleen, bij elkaar tot de dood ons scheidt. Ik fantaseer weleens over wat ik zal zeggen op haar begrafenis – mocht ze eerder gaan dan ik. Ik denk dat ik ga vertellen hoe geweldig de seks met haar was en dat we het drie keer per week deden en dat seks enorm verbindend is in een relatie. Gek toch, dat je daar niemand over hoort tijdens het laatste afscheid? Daar heb je meteen het vierde element: goede seks, geen goed huwelijk kan zonder.”