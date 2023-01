Davos viert de mondialisering, maar die raakt uit de mode

De ster van Davos “is misschien aan het verbleken”, zei Zanny Minton-Beddoes, de hoofdredacteur van het Britse blad The Economist, in een podcast. Het World Economic Forum in Davos geldt als de jaarlijkse hoogmis van de mondialisering.

Regeringsleiders, industriëlen, bankiers en opiniemakers uit de hele wereld reizen ieder jaar in januari af naar het Zwitserse skioord om te praten, te lobbyen en te netwerken. De Amerikaanse presidenten Obama en Trump, de Russische president Poetin, de Chinese president Xi Jinping, allemaal spraken ze het World Economic Forum toe.

Maar dit jaar was “het einde van de mondialisering in ieders gedachten in Davos”, schreef de Franse krant Le Monde. Een van de belangrijkste thema’s was de Inflation Reduction Act (IRA), het gigantische subsidiepakket van bijna 370 miljard dollar waarmee de Amerikaanse president Biden de productie van schone technologie wil bevorderen, mits bedrijven op Amerikaanse bodem produceren.

Ook in Davos werd de IRA door menigeen gezien als een teken van een nieuw tijdperk waarin landen niet meer vertrouwen op mondialisering en vrijhandel, maar hun eigen industrieën beschermen, nu de geopolitieke spanningen toenemen en mondiale aanvoerlijnen kwetsbaar zijn gebleken.

Subsidierace

Europa vreest dat Europese bedrijven hun investeringen verleggen naar Amerika, waar de subsidies royaal zijn en de energie veel goedkoper. Daarom ontvouwde Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, dinsdag in Davos een plan voor het stimuleren van de Europese schone industrie door nieuwe Europese investeringsfondsen. Lidstaten reageerden sceptisch, maar het is de vraag of Europa zich zal kunnen onttrekken aan een mondiale subsidierace.

Als de VS, de EU en China hun eigen industrieën royaal gaan subsidiëren, komt de rest van de wereld er bekaaid van af, waarschuwden de Nigeriaanse econoom Ngozi Okonjo-Iweala, directeur-generaal van de Wereldhandelsorganisatie WTO, en de Indiase econoom Raghuram Rajan. “Dit wordt een spel voor rijke landen. Wij kunnen dit subsidiëren, jullie kunnen dat subsidiëren − maar hoe zit het met arme landen die slechts een beperkte budgettaire ruimte hebben? Zij blijven in de kou staan”, aldus Rajan, voormalig gouverneur van de centrale bank van India.

Bill Browder

Afgelopen week was het de 53ste keer dat het World Economic Forum werd gehouden. Bijeenkomsten als Davos kunnen alleen worden begrepen als een performance, schreef de linkse Amerikaanse journalist Hamilton Nolan in The Guardian. “Ze vormen het podium waarop de masters of the universe het dramatische narratief van hun eigen leven spelen. Ze zijn oefeningen in wederzijdse zelfbevestiging: we zijn hier en we zijn belangrijk.”

Sommige topmanagers betaalden 1 miljoen dollar om erbij te mogen zijn, schreef persbureau AP. De Amerikaanse zakenman Bill Browder, bekend vanwege zijn kritiek op het Kremlin, fulmineerde tegen het feit dat de prijs van zijn ticket was verdriedubbeld tot 250.000 dollar. Zo heeft de inmiddels 84-jarige topman Klaus Schwab van het WEF een goedlopend bedrijf gemaakt.

Linkse critici hekelen de hypocrisie van een elitair evenement waar vrome woorden worden gesproken over klimaat en ongelijkheid zonder dat er iets verandert. Extreemrechtse complotdenkers zien het WEF als een heimelijke wereldregering. Maar nu de mondialisering aan kracht lijkt in te boeten, verliest ook het WEF aan glans.

Davos is niet meer de plaats waar je ‘iedereen’ tegenkomt. Sinds de oorlog in Oekraïne komen er geen Russen meer. Xi Jinping liet eveneens verstek gaan. Hij stuurde zijn vicepremier Liu He, die snel weer weg was. Biden liet zich evenmin zien. De Amerikaanse delegatie werd aangevoerd door klimaatgezant John Kerry en minister van Arbeid Marty Walsh.

Natuurlijk liepen er nog altijd duizenden hoogvliegers door de straten van het Zwitserse plaatsje, maar de ‘Davosmens’, de kosmopolitische vertegenwoordiger van het internationale kapitaal, lijkt zijn beste tijd te hebben gehad.