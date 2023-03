David Dehenauw over de sneeuwval: ‘De weergoden trekken zich niets aan van exacte data’

Vanwaar komt die plotse sneeuwval? En is dat uitzonderlijk in deze periode van het jaar?

“We hadden vorige week al voorspeld dat het kon sneeuwen, dus onverwacht is dit niet. We hadden 1 tot 5 centimeter vooropgesteld, en ik denk dat dat ook is wat we nu op de meeste plaatsen zien.

“Het is niet uitzonderlijk dat het sneeuwt in maart. Vorig jaar sneeuwde het zelfs op 1 april. De weergoden trekken zich niets aan van exacte data. Het is wel de eerste keer dit winterseizoen dat de sneeuw blijft liggen.”

Vooral de grote temperatuurschommelingen vallen op: morgen wordt het alweer zo’n 10 graden. Hoe komt dat?

“Dat is klassiek voor maart. Ik zal niet zeggen dat dit elk jaar gebeurt, maar in de voorjaarsmaanden is het toch vrij courant. In Noord-Europa is het winter en in het zuiden is het al serieus lenteweer. In Zuid-Spanje wordt het de komende dagen 30 graden, terwijl het in Scandinavië vriest.

“De overgang tussen die twee uitersten ligt altijd in onze buurt, boven België. In Virton is het 10 graden, terwijl het rond Antwerpen amper 0 of 1 graad is. Er zijn dus niet alleen grote schommelingen van dag tot dag, maar ook grote verschillen binnen België. Het is echt zeer variabel, zeer wisselvallig in deze tijd van het jaar. Het draaien van de wind volstaat om grote temperatuurcontrasten te hebben.”

Wat voor weer krijgen we de komende dagen? Kunnen we nog sneeuw verwachten?

“Morgenvroeg zal het in Kortrijk zo’n 7-8 graden zijn, terwijl het dan in Essen maar 1 graad warm is. Daar warmt het dan in de loop van de dag wel wat op.

“Er zal de komende dagen nog wel winterse neerslag zijn, maar zoals de kaarten nu zijn verwachten we geen sneeuw die zoals vanmorgen blijft liggen. Maar je moet voorspellingen altijd met een korrel zout nemen, dit soort weer moeten we echt op korte termijn opvolgen.”

Komt dit vaker voor dan pakweg 30 jaar geleden? Zit de klimaatverandering daar voor iets tussen?

“Dat weet ik niet, dat zijn zaken die we niet bijhouden.”