David Attenborough maakt indruk met toespraak op klimaattop: ‘Niet bang zijn, maar hoop koesteren’

De Britse bioloog en documentairemaker, die al decennialang de gezondheid van onze planeet in de kijker zet, heeft wereldleiders nogmaals opgeroepen om in actie te komen tegen klimaatverandering.

“Alles wat we in de afgelopen 10.000 jaar hebben bereikt, is mogelijk gemaakt door de stabiliteit van het klimaat in die periode”, zei Attenborough in Glasgow. “De globale temperatuur is in deze periode met niet meer dan 1 graad Celsius gestegen of gedaald – tot nu.”

‘Verhaal van ongelijkheid’

Volgens Attenborough zitten we nu al in de problemen. “De stabiliteit waarvan we allemaal afhankelijk zijn, is aan het afbrokkelen”, vervolgde Attenborough. “Dit is een verhaal van ongelijkheid en instabiliteit. Vandaag zullen degenen die het minst verantwoordelijk zijn voor dit probleem het hardst worden getroffen. Uiteindelijk zullen we allemaal de gevolgen voelen. Sommigen daarvan zijn al onvermijdelijk.”

“Is dit hoe ons verhaal zal eindigen? Een verhaal van de slimste soort die ten onder gaat aan die al te menselijke eigenschap om het grotere geheel niet te zien bij het nastreven van kortetermijndoelen?”

Jongeren

Voorts sloot Attenborough zich aan bij de steeds luider wordende oproep aan wereldleiders om de opwarming eind deze eeuw onder de gewenste 1,5 graden Celsius te houden. En ook jongeren spelen volgens de bioloog een belangrijke rol in de strijd tegen klimaatverandering.

“Misschien geeft het feit dat de mensen die het meest door de klimaatverandering worden getroffen niet langer een of andere denkbeeldige toekomstige generatie zijn maar jonge mensen die vandaag leven, ons de impuls die we nodig hebben om ons verhaal te herschrijven”, voegde hij er nog aan toe.