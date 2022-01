Dave De Kock wordt in België berecht voor de dood van Dean Verberckmoes

“Omdat zowel het slachtoffertje, de nabestaanden en de verdachte de Belgische nationaliteit bezitten is een vervolging door de Belgen het meest opportuun”, klinkt het bij de Nederlanders. “Het Nederlandse deel van het onderzoek wordt voortgezet en de resultaten daarvan zullen aan de Belgen worden overgedragen.”

Wat weten we nu?

• Dave De Kock zit in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van vierjarige Dean.

• Het onderzoek moet uitmaken waar De Kock en Dean geweest zijn in Nederland en waar het slachtoffer omgebracht werd. De resultaten van de autopsie op het lichaam, waarbij het tijdstip van overlijden beter ingeschat kan worden, kunnen daar ook bij helpen.

• Het lichaam van de vierjarige Dean werd maandag in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in Zeeland, en De Kock werd opgepakt in Meerkerk in de provincie Utrecht.

• In België heeft de onderzoeksrechter in Dendermonde R. W., de Nederlandse vriendin van De Kock, aangehouden op verdenking van moord en ontvoering. Ze werd in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met De Kock woonde.