Dave De Kock verzet zich tegen overlevering aan België

De Kock verzet zich tegen de overlevering aan ons land, waardoor de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank Amsterdam moet beslissen over de overlevering. Dat kan tot 60 dagen duren, en zolang blijft De Kock in overleveringsdetentie.

De Belg zit in Nederland in de cel voor wederrechtelijke vrijheidsberoving en betrokkenheid bij het overlijden van de vierjarige jongen. De onderzoeksrechter in Dendermonde vraagt zijn overlevering voor moord op en de ontvoering van Dean. Het lichaam van Dean werd in Nederland gevonden ter hoogte van Neeltje Jans in Zeeland, en De Kock werd opgepakt in Meerkerk in de provincie Utrecht. Dean werd in België ontvoerd maar er is nog geen zekerheid over waar hij om het leven kwam.

De Belgische autoriteiten hadden door middel van een Europees Arrestatiebevel (EAB) Nederland verzocht om de overlevering van De Kock. Volgende week vrijdag zal de Raadkamer van de Amsterdamse rechtbank de beslissing van de officier van justitie toetsen. De rechtbank beslist dan of de man in overleveringsdetentie blijft.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie maakte gisteren bekend dat voor vervolging in België is gekozen omdat zowel het slachtoffer, de nabestaanden als de verdachte de Belgische nationaliteit bezitten. De K. was de oppas van kleuter Dean.