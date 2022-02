Dave De Kock ontkent ontvoering en moord op Dean (4) en wil in Nederland worden berecht

De onderzoeksrechter in Dendermonde heeft Nederland om de overlevering van De Kock verzocht, zodat hij in België kan worden berecht. Het Nederlandse Openbaar Ministerie is het daarmee eens en de Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid heeft besloten de vervolging in Nederland te staken. Maar de raadsman van De Kock betoogt dat het zwaartepunt van de zaak in Nederland ligt.

‘Andere lezing’

Het lichaam van Dean werd op 17 januari in Nederland gevonden, op Neeltje Jans bij Vrouwenpolder in Zeeland. Eerder die dag werd De Kock aangehouden, de Belg had het jongetje meegenomen uit Sint-Niklaas. Hijzelf werd uiteindelijk gearresteerd in het dorp Meerkerk in de Nederlandse provincie Utrecht. Er is nog geen zekerheid over waar het 4-jarige jongetje juist om het leven kwam.

Yap: "Na zijn aanhouding is een hele reconstructie door de Nederlandse recherche gemaakt. Er is sporenonderzoek verricht en sectieonderzoek op het overleden kindje. Nederland is verantwoordelijk voor deze zaak. Zo ziet mijn cliënt dat."

Dendermonde wil De Kock vervolgen voor moord dan wel doodslag en kinderontvoering. Daarvan is geen sprake, stipte de advocaat tijdens de zitting aan. De Kock "heeft daar een andere lezing over", is het enige wat de raadsman daar na afloop over wilde zeggen. Yap heeft eerder gevraagd het Nederlandse onderzoek toe te voegen aan het strafdossier om beter inzichtelijk te maken wat er is gebeurd, maar dat is door justitie geweigerd.

Fotomontage: Dean Verberckmoes (4) en Dave De Kock (34). Beeld rv

‘Omstandigheden in gevangenis Dendermonde ondermaats’

Volgens de raadsman van De Kock zouden de omstandigheden in de gevangenis in Dendermonde ondermaats zijn en met name de toegang tot gezondheidszorg voor gedetineerden.

De Kock heeft in de gevangenis van het Nederlandse Middelburg al verzocht om een psychiater en een psycholoog. "Zijn achtergrond dient goed in beeld te worden gebracht", aldus Yap. De Kock vreest volgens zijn raadsman dat overlevering aan België "zijn situatie zou doen verslechteren".

De Kock maakte in de rechtbank geen gebruik van zijn laatste woord. "Ik heb er niks aan toe te voegen eigenlijk. Ik volg mijn raadsman", zei hij. De rechtbank komt op 22 februari met een beslissing. Daartegen is geen beroep mogelijk: als de overlevering wordt toegestaan, moet die binnen tien werkdagen uitgevoerd worden.

Dave De Kock en Dean. Beeld RV

Assisenproces

Volgens Jef Vermassen, de advocaat van Deans moeder, moet De Kock in België worden vervolgd. “Mijn voorkeur gaat duidelijk uit naar België. De straffen in Nederland, het spijt me, dat is niemendal”, zei hij eerder.

Vermassen wil dat de verdachte in ons land door een volksjury tijdens een assisenproces wordt veroordeeld. “Ik had een eerdere zaak van een meisje in Turnhout dat is ontvoerd en meegenomen naar Nederland waar ze een nacht lang werd verkracht en mishandeld”, zei de advocaat eerder aan De Morgen. “Ze heeft het overleefd, maar bleef zwaar getraumatiseerd achter. De daders hebben in Nederland tien en vijftien jaar gekregen. Dat is niet serieus te nemen.”