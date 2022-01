Dave De Kock liet lichaam van Dean zaterdag achter in duingebied, politie zoekt camerabeelden van route

Afgelopen maandag werd De Kock in Meerkerk aangetroffen. Hij wordt verdacht van de ontvoering en betrokkenheid bij de dood van het 4-jarige jongetje Dean. Het stoffelijk overschot van Dean werd diezelfde avond aan de rand van de Oosterschelde op Neeltje Jans (Vrouwenpolder) gevonden.

De Kock reed in een lichtgrijze Peugeot 206, voorzien van het Belgische kenteken 2-ARC-250. Hij blijkt bij Sint Jansteen de Belgisch-Nederlandse grens overgekomen te zijn en vervolgens door de Westerscheldetunnel te zijn gereden.

Vervolgens heeft de man zijn weg vervolgd naar Koudekerke, waar hij enkele uren heeft verbleven. In die nacht blijkt hij ook in Vlissingen te zijn geweest. Daarnaast is hij in de vroege ochtend van zaterdag 15 januari ook enkele uren in Middelburg geweest en is hij enkele keren teruggekeerd naar Koudekerke. Het is niet bekend of al die tijd ook het vierjarige jongetje Dean bij hem was.

Na het laatste korte bezoek aan Koudekerke is de verdachte zaterdagmiddag naar Neeltje Jans gereden, waar hij het slachtoffertje heeft achtergelaten. Hierna verliet hij de provincie Zeeland.

De Nederlandse politie is op zoek naar camerabeelden van de route die De Kock heeft afgelegd. “Hebt u camerabeelden, die corresponderen met deze tijdstippen? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Of u belt anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800 – 7000)”, zo staat op de website van de Nederlandse politie te lezen. Mensen met meer informatie kunnen ook een tipformulier invullen, waarbij ze foto’s of video’s kunnen toevoegen.